Milan Futuro-Breno: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Milan Futuro-Breno di Sabato 14 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D, Girone B

SOLBIATE ARNO – Sabato 14 febbraio, alle ore 14:30, allo stadio “Felice Chinetti” di Solbiate Arno, andrà in scena Milan Futuro-Breno, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie D 2025/2026, Girone B. I rossoneri, guidati da Massimo Oddo, cercano continuità dopo un periodo complicato che ha rallentato la corsa playoff. Il Milan Futuro occupa la settima posizione con 35 punti, frutto di un cammino fatto di alti e bassi. Il Breno arriva a Solbiate Arno con l’obiettivo di allontanarsi dalla zona calda. La quattordicesima posizione impone prudenza, ma anche coraggio. I numeri in trasferta raccontano di una squadra che concede molto, pur riuscendo talvolta a colpire con efficacia nelle ripartenze.

All’andata, il Breno portò a casa il bottino pieno tra le mura amiche dello stadio Carlo e Filippo Tassara grazie a un 2-1 firmato Senatore, Valenti e Domniței. Il trend recente del Breno non è però sicuramente dei migliori: dopo due vittorie consecutive a inizio anno contro Castellanzese (0-2) e Vogherese (2-1), i granata arrivano da un solo punto nelle ultime quattro partite, arrivato nel pareggio per 2-2 contro il Pavia in lotta per non retrocedere. Poi le sconfitte in casa di Leon (3-1) e Chievo (2-0), oltre alla sconfitta interna della scorsa settimana contro la Casatese Merate (0-1).

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Tommaso Alberto Vazzano di Catania., coadiuvato dagli assistenti Flavius Costel Condrut di Castelfranco Veneto e Enrico Antonini di Bassano del Grappa.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL MILAN FUTURO – Il Milan Futuro di Oddo si schiera con il 4-2-3-1: tra i pali c’è Torriani; davanti a lui la linea difensiva è composta da Cappelletti, Vladimirov, Zukic e Borsani, chiamati a garantire solidità e attenzione. Davanti alla difesa agiscono Sala (c) ed Eletu, incaricati di dare equilibrio e filtro. Sulla trequarti operano Ossola, Sardo e Traore, liberi di inventare e rifinire la manovra offensiva. In avanti Sia ha il compito di guidare l’attacco e finalizzare le occasioni.

COME ARRIVA IL BRENO – Il Breno di Bersi si presenta con il 4-3-1-2: tra i pali c’è Grasso; davanti a lui la linea difensiva è composta da Barcella, Tagliani, Bigolin e Tosi, chiamati a garantire solidità e attenzione. A centrocampo agiscono Canonici, Papa e Valsecchi, incaricati di dare equilibrio, ritmo e qualità alla manovra. Sulla trequarti opera Valenti, libero di inventare e rifinire il gioco. In avanti il tandem Castelli–Randazzo ha il compito di guidare l’attacco e finalizzare le occasioni offensive.

Le probabili formazioni

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Torriani; Cappelletti, Vladimirov, Zukic, Borsani; Sala (c), Eletu; Ossola, Sardo, Traore; Sia. Allenatore: Oddo.

BRENO (4-3-1-2): Grasso; Barcella, Tagliani, Bigolin, Tosi; Canonici, Papa, Valsecchi; Valenti, Castelli, Randazzo. Allenatore: Bersi.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Milan Futuro-Breno, valida per la ventiquattresima giornata di Serie D, girone B, non avrà diretta televisiva o streaming. Ma sull’App ufficiale del Milan nei giorni successivi saranno visibili sia gli highlights che la differita integrale.