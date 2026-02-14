Atalanta dominante all’Olimpico: Lazio battuta 2-0

Diretta Lazio-Atalanta di sabato 14 gennaio 2026: Ederson sblocca su rigore, Zalewski raddoppia. Squadra di Sarri in difficoltà, finale nervoso

ROMA – L’Atalanta espugna l’Olimpico con una prestazione solida e autoritaria, superando la Lazio 2-0 grazie ai gol di Ederson e Zalewski. La squadra di Palladino controlla il ritmo, colpisce nei momenti chiave e concede pochissimo ai biancocelesti, apparsi poco incisivi e spesso in affanno nella costruzione del gioco. Nel finale cresce anche la tensione, con diversi ammoniti e un match che si spegne senza una vera reazione laziale.

Tabellino

LAZIO: Provedel I., Marusic A., Gila M. (dal 1′ st Patric), Provstgaard O., Tavares N., Taylor K. (dal 34′ st Cancellieri M.), Cataldi D. (dal 22′ st Rovella N.), Dele-Bashiru F., Isaksen G. (dal 43′ st Dia B.), Maldini D., Noslin T. (dal 22′ st Ratkov P.). A disposizione: Belahyane R., Cancellieri M., Dia B., Farcomeni V., Furlanetto A., Hysaj E., Motta E., Patric, Pellegrini Lu., Przyborek A., Ratkov P., Rovella N. Allenatore: Sarri M..

ATALANTA: Carnesecchi M., Scalvini G. (dal 2′ st Kossounou O.), Djimsiti B., Ahanor H. (dal 25′ pt Kolasinac S.), Zappacosta D. (dal 38′ st Bellanova R.), De Roon M., Ederson, Zalewski N. (dal 25′ st Sulemana K.), Samardzic L. (dal 2′ st Raspadori G.), Bernasconi L., Krstovic N.. A disposizione: Bakker M., Bellanova R., Hien I., Kolasinac S., Kossounou O., Musah Y., Pasalic M., Raspadori G., Rossi F., Scamacca G., Sportiello M., Sulemana K. Allenatore: Palladino R..

Reti: al 41′ pt Ederson (Atalanta) , al 15′ st Zalewski N. (Atalanta) .

Ammonizioni: al 33′ st Taylor K. (Lazio) al 10′ pt Scalvini G. (Atalanta), al 11′ pt Ahanor H. (Atalanta), al 29′ st Bernasconi L. (Atalanta), al 45′ st Djimsiti B. (Atalanta).

Recupero: 3′ pt, 5′ st

L’arbitro

Sarà il sig. Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata a dirigere Lazio-Atalanta, match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 che si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma, calcio d’inizio alle ore 20:45. Otto i precedenti con la Lazio per il direttore di gara: cinque vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Undici, invece, gli incroci con l’Atalanta: sette vittorie, due pareggi e due sconfitte.

I precedenti tra Lazio e Atalanta

I precedenti tra le due squadre sono 132, nei quali la Lazio ha trionfato 40 volte, l’Atalanta 41, mentre sono stati 51 i pareggi tra le due compagini. Nell’ultimo precedente, giocato nel girone di andata, le due squadre si sono divise la posta in palo pareggiando 0-0.

Presentazione del match

Sabato 14 febbraio, nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma andrà in scena Lazio-Atalanta, match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 18. Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti che mercoledì sera hanno elimitano il Bologna in Coppa Italia ai calci di rigore (1-1 nei tempi regolamentari), staccando il pass per la semifinale dove ad attenderli ci sarà proprio l’Atalanta.

Per quanto riguarda il campionato la squadra di Sarri arriva, invece, dal pareggio amaro in casa della Juventus dove i capitolini, in vantaggio per 2-0, si sono fatti recuperare nel finale dalla rete di Kalulu che ha fissato il punteggio sul 2-2 finale. La Lazio è ottava in classifica con 33 punti frutto di otto vittorie, nove pareggi e sette sconfitte.

Dall’altro lato ci sarà, come detto in precedenza, l’Atalanta di Raffele Palladino reduce dalla vittoria arrivata lunedì sera, in casa, contro la Cremonese per 2-1 grazie alle reti di Krstovic e Zappacosta. Gli orobici giocheranno questa gara buttando un occhio anche al turno eruropeo in programma martedì serà dove, nell’andata dei playoff, faranno visita al Borussia Dortmund. La gara sarà affidata all sig. Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata coadiuvato da Perrotti e Laudato, il quarto uomo sarà Di Bello, mentre al VAR andranno Di Paolo e Gariglio.

QUI LAZIO – La Lazio allenata da Maurizio Sarri scenderà in campo con il 4-3-3. In porta ci sarà Provedel, i terzini saranno Marusic e Tavares con Gila e Romagnoli a completare il reparto centralmente. Il centrocampo a tre sarà composto da Cataldi in cabina di regia con Dele-Bashiru e Taylor come mezzali. Il tridente offensivo vedrà larghi Isaksen e Noslin con Maldini riferimento centrale.

QUI ATALANTA – Gli ospiti guidati da Palladino si schiereranno con il 3-4-2-1. Tra i pali andrà Carnesecchi, mentre la difesa sarà formata Scalvini, Hien e Ahanor. Larghi a centrocampo ci saranno Zappacosta e Zalewski con Ederson e De Roon centrali. Dietro all’unica punta Krstovic agiranno Samardzic e Raspadori.

Le probabili formazioni di Lazio-Fiorentina

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. Allenatore: Maurizio Sarri.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; Samardzic, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Lazio-Atalanta valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lazio-Atalanta in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.