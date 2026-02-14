Inter-Juventus 1-0: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Diretta Inter-Juventus di Sabato 14 febbraio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A
MILANO – Sabato 14 febbraio, alle ore 20.45, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena Inter-Juventus, anticipo serale della venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.
Indice:
- Cronaca con tabellino
- Le formazioni ufficiali
- Chivu alla vigilia
- Locatelli alla vigilia
- L’arbitro
- La presentazione del match
- Le probabili formazioni
- Dove vedere la partita in tv e streaming
L’Inter arriva al big match nel momento migliore della stagione. La squadra di Chivu è reduce da 12 partite consecutive senza sconfitte in Serie A, con un ruolino impressionante: 11 vittorie e 1 pareggio. Nessuno, nei cinque maggiori campionati europei, ha fatto meglio dei nerazzurri da novembre a oggi, sia per numero di successi sia per clean sheet, ben otto. L’ultimo turno ha confermato la solidità dell’Inter, capace di imporsi 0-6 sul campo del Sassuolo. L’Inter é la capolista con 58 punti, a +8 dal Milan che però deve recuperare una partita.
La Juventus si presenta a San Siro da quarta forza del campionato con 46 punti, frutto di 13 vittorie e 7 pareggi. La squadra di Spalletti ha segnato 41 gol e ne ha subiti 20. Dopo una serie positiva di sei partite con cinque vittorie e un pareggio, i bianconeri hanno rallentato: nelle ultime quattro gare sono arrivati due successi, una sconfitta contro il Cagliari e il pareggio dell’ultimo turno contro la Lazio.
All’andata, lo scorso 13 settembre, finì con un rocambolesco 4-3 per l’Inter.
Cronaca con tabellino
[AGGIORNA LA DIRETTA DI INTER-JUVENTUS]
RISULTATO IN DIRETTA: INTER-JUVENTUS 1-0 (1'T)
PRIMO TEMPO
17' Inter in vantaggio!! Su palla recuperata alta da Susic palla a Thuram che vede Luis Henrique in area, cross basso deviato clamorosamente da Cambiaso a spiazzare Di Gregorio
13' imbucata di Locatelli per David ma in area grande diagonale di Dimarco ad anticiparlo
11' punizione conquistata da Zielinski sulla trequarti offensiva, prosegue il possesso palla nerazzurro
9' spunto non uscito da Susic al limite dell'area. Sulla ripartenza fallo di Bastoni che costa il primo giallo
5' intervento in scivolata di Bisseck su Yildiz con ultimo tocco del bianconero
3' chiusura di Bisseck su Miretti oggi inserito per l'indisponibilità di Thuram, palla per Sommer che rilancia
2' possesso palla Juventus che senza fretta prova a far uscire i nerazzurri
Si parte! primo possesso per la Juventus
Le squadre fanno il loro ingresso in campo, tutto pronto all'inizio del match!
Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Inter-Juventus. Dalle ore 20:45 seguiremo il big match della 25° giornata.
TABELLINO
TABELLINO
Reti: al 17' pt Cambiaso (autogol)

Ammonizioni: Bastoni

Recupero:
Reti: al 17' pt Cambiaso (autogol)
Ammonizioni: Bastoni
Recupero:
Le formazioni ufficiali di Inter-Juventus
INTER: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez (C), Thuram. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Esposito. Allenatore: Chivu.
JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli (C), Miretti; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Cabal. Allenatore: Spalletti.