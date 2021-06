Il 13 giugno 2021 si giocano tre gare valide per la prima giornata di Euro 2020, la finale di andata dei playoff di Serie C e Brasile – Venezuela per la Copa America

ROMA – Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 13 giugno ci sono gli Europei con tre partite. Si comincia alle 15 con Inghilterra – Croazia. Da una parte c’è la Nazionale di Southgate che ha staccato il pass per la competizione chiudendo al primo posto il Gruppo A, davanti alla Repubblica Ceca, con 21 punti. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Dalic che si è qualificata per l’Europeo chiudendo in prima posizione il Gruppo E, davanti al Galles, con 17 punti. Alle 18 tocca ad Austria – Macedonia del Nord. Da una parte c’è la Nazionale di Foda che ha staccato il pass per la competizione chiudendo al secondo posto il Gruppo G, alle spalle della Polonia, con 19 punti. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Angelovski che ha centrato l’accesso a Euro 2020 vincendo lo spareggio contro la Georgia, dopo aver eliminato il Kosovo in semifinale. La Macedonia del Nord aveva chiuso al terzo posto il Gruppo G con 14 punti. In serata scendono in campo Olanda – Ucraina. Da una parte c’è la Nazionale di De Boer che ha staccato il pass per questa competizione chiudendo il Gruppo C al secondo posto, alle spalle della Germania, con 19 punti. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Shevchenko che si è qualificata per l’Europeo chiudendo al primo posto il Gruppo B, con 20 punti, davanti ai campioni in carica del Portogallo. Gli Orange sono reduci da tre successi, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite mentre la Nazionale ucraina viene da due vittorie e tre pareggi nelle ultime partite.

Si gioca anche la finale di andata dei playoff di Serie C, che pone di fronte Padova e Alessandria. Nella regular season il Padova si è classificato al secondo posto del Girone B con 79 punti, con un percorso di 24 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte; 68 reti fatte e 29 incassate. Ha inanellato 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitte nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 7 gol e subendone 5; nei turni precedenti ha eliminato Renate e Avellino. L’Alessandria, in semifinale, ha dovuto affrontare i tempi supplementari con l’Albinoleffe, ma alla fine ce l’ha fatta. L’Alessandria é risultata seconda nel Girone A con 68 punti, con un percorso di 20 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte; 48 reti fatte e 29 subite. Il bilancio nelle ultime cinque sfide é di 2 successi, 1 pareggio e 2 sconfitte con 5 gol fatti e altrettanti incassati.

C’è anche la Copa America con Brasile-Venezuela, match valido per la prima giornata della fase a gironi.

Calcio in tv oggi 13 giugno 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

11.00

Torino-Juventus (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Genoa-Lazio (Campionato Primavera) – SI SOLOCALCIO

15.00

Inghilterra-Croazia (Euro 2020) – RAI 1, SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Roma-Milan (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

17.00

SPAL-Sassuolo (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

18.00

Austria-Macedonia (Euro 2020) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Padova-Alessandria (Finale Playoff Serie C) – ELEVEN SPORTS E RAI SPORT

19.00

Inter-Bologna (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

20.45

Olanda-Ucraina (Euro 2020) – RAI 1, SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 251 satellite)

21.00

Rayo Vallecano-Girona (Finale playoff Segunda Division) – DAZN e DAZN1

23.00

Brasile-Venezuela (Copa America) – SKY (canale 202 satellite)

Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Il servizio è incluso nell’abbonamento e per usufruirne basterà scaricaer l’app su smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook. Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara da PC, tablet e smarphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Le partite di Serie C potranno essere seguita su Eleven Sports previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.