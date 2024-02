Nella guida tv del 14 febbraio 2024 le gare valide per l’andata degli ottavi di finale della Champions League e le gare di Serie C saranno trasmesse sui canali Sky; Bologna – Fiorentina su DAZN

Al centro della programmazione sul calcio in TV di mercoledì 14 febbraio ci sono le gare valide per l’andata degli ottavi di finale della Champions League. Si gioca Lazio – Bayern Monaco. La Lazio era arrivata seconda nel proprio girone alle spalle dell’Atletico Madrid. I tedeschi hanno invece vinto il proprio girone, davanti a Copenhagen, Galatasaray e Manchester United. Contemporaneamente tocca a PSG – Real Sociedad. Il PSHG ha l’ambizione di conquistare per la prima volta nella storia il trofeo. La Real Sociedad, che sta lottando anche per portare a casa la Coppa del Re, si presenta all’appuntamento dopo aver vinto il girone davanti all’Inter.

Si disputa Bologna – Fiorentina, recupero della ventunesima giornata di Serie A. I felsinei arrivano da due successi di fila (4-2 contro il Sassuolo e 4-0 contro il Lecce) e sono quinti a quota 39. Il loro percorso racconta di dieci partite vinte, nove pareggiate e quattro perse, trentatré reti realizzate e ventidue incassate. viola, dopo tre ko di fila, tra campionato e Supercoppa, (3-0 contro Napoli, 01 contro l’Inter e 3-2 contro il Lecce) hanno rifilato un secco 5-1 al Frosinone. Gli uomini di Italiano sono settimi con 37 punti, frutto di undici vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte, trentasei gol fatti e ventisei subiti

Prosegue la ventiseiesima giornata di Serie C. Nel Girone B riuscirà la Torres, che dopo tre ko di fila é a dodici lunghezze dalla capolista Cesenaad accorciare le distanze? I sardi sono impegnati in trasferte contro la Lucchese.

01.30

Defensor-Puerto Cabello (Copa Libertadores) – MOLA

14.30

Italia-Austria Under 19 (Amichevole) – SITO FIGC

15.00

Como-Fiorentina (Serie A femminile) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

17.00

Sampdoria-Milan (Serie A femminile) – DAZN

18.00

Barcellona-Levante (Liga femminile) – DAZN

18.30

Lucchese-Torres (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Carrarese-Gubbio (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Taranto-Giugliano (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Messina-Sorrento (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

Olbia-Entella (Serie C) – SKY SPORT (canale 256)

Pergolettese-Fiorenzuola (Serie C) – SKY SPORT (canale 257)

Latina-Catania (Serie C) – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 258)

Juventus Next Gen-Sestri Levante (Serie C) – SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 259)

19.00

Bologna-Fiorentina (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)Inter-Juventus (Serie A femminile) – DAZN

20.00 Atletico Madrid-Real Madrid (Liga femminile) – DAZN

20.45

Vis Pesaro-Ancona (Serie C) – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 252)

Potenza-Avellino (Serie C) – SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 253)

Perugia-Fermana (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Virtus Francavilla-Turris (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

21.00

Lazio-Bayern (Champions League) – AMAZON PRIME VIDEO

PSG-Real Sociedad (Champions League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e INFINITY+

Millwall-Ipswich Town (Championship) – DAZN

23.15

Boca Juniors-Central Cordoba (Campionato argentino) – SOLOCALCIO e MOLA

Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale