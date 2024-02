Elenco delle partite previste per oggi, mercoledì 14 febbraio 2024: i biancocelesti sfidano i bavaresi negli ottavi di andata di Champions, si gioca un recupero in Serie A e continua il turno infrasettimanale di C

E’ un mercoledì 14 febbraio che propone la Champions League in primo piano. Dopo quelli di ieri, si giocano gli ultimi due ottavi di finale di andata di questa settimana della massima competizione continentale per club, in attesa di quelli della prossima che completeranno il turno. Occhio di riguardo per la sfida Lazio-Bayern Monaco, ma si disputa anche un recupero della 21esima di Serie A, gara posticipata per la Supercoppa Italiana dello scorso gennaio, così come si scende in campo in Serie C nella quale c’è in atto un turno infrasettimanale.

Iniziamo dalla Champions e dal primo dei due match in programma, Lazio-Bayern Monaco, che va in scena allo stadio Olimpico alle ore 21. Appuntamento piuttosto proibitivo per biancocelesti che devono compiere una vera e propria impresa per sperare di giocarsi tutto al ritorno e passare così il turno. Si tratta, infatti, della sola terza partecipazione della storia degli Aquilotti alla fase a eliminazione diretta della Champions League, in virtù del sorteggio in seconda fascia per il secondo posto nel girone E, alle spalle dell’Atletico Madrid. Dall’altro lato i bavaresi sette volte campioni, autorità assoluta di questa competizione, hanno invece vinto il proprio gruppo, davanti a Copenhagen, Galatasaray e Manchester United. Non se la passano bene, però, in campionato: nell’ultimo turno hanno perso malamente per 0-3 lo scontro diretto col Bayer Leverkusen per il vertice della Bundesliga, e questo ha scatenato una forte aria di contestazione nei confronti del tecnico Tuchel. Attenzione però a non sottovalutare neanche in queste circostanze i campioni di Germania in carica, che hanno superato il turno in 11 degli ultimi 12 ottavi di finale di Champions League, uscendo solo con Liverpool nel 2018-19 (poi vincitore del trofeo in quella stagione). Il mister dei biancocelesti Sarri deve rinunciare per infortunio ancora Zaccagni dal 1′. Chance per Pedro nel tridente con Felipe Anderson e Immobile. Dall’altro lato tanti infortunati per Tuchel, pronto ad affidarsi a Sané e Musiala alle spalle dell’unica punta Kane.

Nell’altro incontro in agenda abbiamo invece Paris Saint Germain-Real Sociedad, calcio d’inizio sempre alle ore 21. Riprende il tentativo della formazione francese di conquistare la Champions League, trofeo mai vinto e avvicinato solamente una volta con la finale persa nel 2020 contro il Bayern Monaco. Se le cose in campionato vanno per il meglio e non destano preoccupazioni, dall’altro lato gli uomini di Luis Enrique tornano a concentrarsi sulla massima competizione continentale per club per la prima volta in due mesi, dopo aver raggiunto per la dodicesima volta consecutiva gli ottavi grazie al secondo posto nel Gruppo F. Nonostante non abbiano vinto nessuna delle ultime tre partite della fase a gironi, il pareggio per 1-1 con il Borussia Dortmund nella sesta giornata è stato sufficiente per superare il Milan al terzo posto per differenza reti e posizionarsi alle spalle dei gialloneri. Da superare c’è però una Real Sociedad capace di conquistare il girone dell’Inter ed ora decisa a continuare a stupire. La formazione basca si prepara al primo incontro in assoluto con il parigini e prova a raggiungere i quarti della manifestazione per la prima volta nella sua storia, dopo l’eliminazione nel 2003/04 per mano del Lione. Guai infatti a sottovalutare la squadra di Alguacil, che sta disputando una buona annata anche nell’attuale Liga e potrebbe qualificarsi presto perfino alla finalissima di Coppa del Re.

Torniamo in Italia, dove si gioca un recupero della 21esima giornata di Serie A, a causa della Supercoppa italiana andata in scena in Arabia Saudita lo scorso mese di gennaio: alle 21 c’è il derby dell’Appennino tra Bologna e Fiorentina. Un vero e proprio scontro diretto per l’Europa che conta, considerando che i felsinei sono quinti con 39 punti, mentre la Fiorentina segue a ruota ad appena due lunghezze di ritardo. Momento di fiducia sia per i padroni di casa sia per gli ospiti, reduci da due goleade nel weekend, rispettivamente ai danni di Lecce e Frosinone, che ora si ritrovano una di fronte all’altra in una sfida da sempre molto sentita da ambo le tifoserie. Il tecnico dei rossoblu Thiago Motta è in apprensione per le condizioni di Calafiori, uscito acciaccato dalla sfida di domenica contro i salentini. Pronto dunque Lucumí per far coppia con Beukema al centro della difesa. Intoccabili Ferguson, Orsolini e Zirkzee. Assenza certa anche per l’allenatore dei viola Vincenzo Italiano: Martinez Quarta, squalificato dopo il giallo ricevuto nello scorso turno. Con Milenkovic nella retroguardia viola ci sarà dunque Ranieri.

Scendendo di categoria troviamo la Serie C, in cui continua a disputarsi nei vari gironi il turno infrasettimanale iniziato ieri. 13 le partite valide per la 26esima giornata, in programma tutte tra le 18.30 e 20.45, in attesa delle gare di domani che completeranno definitivamente il quadro. Se nel gruppo A, in cui si è sostanzialmente giocato ieri, va in scena un solo match da bassifondi di classifica, Pergolettese-Fiorenzuola, sono gli altri due gironi che offrono il grosso degli appuntamenti di giornata. Per il raggruppamento B 6 match. C’è innanzitutto la Juventus U23 a caccia del settimo posto e del quarto successo consecutivo contro il Sestri Levante. Operazione riscatto, invece, per il Perugia quarto (un punto in due gare), che dovrà vedersela con il fanalino di coda Fermana. Occhi puntati anche sul match in piena zona play off Carrarese-Gubbio e Lucchese-Torre e sulle sfide di centro e bassa classifica Olbia-Virtus Entella e Vis Pesaro-Ancona. 6 sfide sono in programma anche nel girone C, dove spiccano soprattutto gli incontri tra la capolista Juve Stabia e il Brindisi e tra Potenza e Avellino, con quest’ultimo, in particolare, che potrebbe rivoluzionare i primissimi piani della graduatoria alla luce del terzo posto dei biancoverdi, in condominio con il Benevento, e del Taranto quinto a -2. Rossoblu pugliesi che sono ospitati dal Giugliano nel più classico degli scontri da zona play off, mentre vanno in scena anche Messina-Sorrento, Latina-Catania e Virtus Francavilla Turris. Ricordiamo, per chiudere la rassegna, che si gioca anche in Serie A femminile con Como-Fiorentina, fischio d’inizio alle ore 15, e Sampdoria-Milan e Inter-Juventus, rispettivamente, alle 17 e 19.

