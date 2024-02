Fantacalcio, 25° giornata di Serie A campionato 2023/2024

Il fantacalcio in tempo reale sulla venticinquesima giornata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici

Con l’Inter in fuga ci si appresta ad affrontare la quinta giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie A 2023-2024, che si giocherà dal 16 al 18 febbraio 2024.

La squadra di Simone Inzaghi ha espugnato l’Olimpico contro la Roma mentre quella di Allegri ha perso a sorpresa contro l’Udinese. Con una partita da recuperare i nerazzurri si trovano ora in testa alla classifica e con sette lunghezze di vantaggio sui bianconeri ed é sotto gli occhi di tutti un tentativo di fuga verso lo Scudetto. L’Inter, venerdì sera alle 21, riceverà la Salernitana, ultima e fresca di cambio allenatore. La Juventus, invece, sabato scenderà in campo a Verona, contro gli scaligeri a caccia di punti preziosi per la salvezza.

Il Milan, vincendo contro il Napoli, si é portato a una sola lunghezza dalla Juventus. I rossoneri saranno impegnati nel derby contro il Monza nel posticipo serale. L’Atalanta quarta, cercherà il sesto successo di fila, tra campionato e Coppa Italia, in casa contro il Sassuolo. Il Bologna affronterà la Lazio all’Olimpico mentre la Fiorentina dovrà vedersela con l’Empoli, redivivo dopo l’arrivo in panchina di Nicola. Aria di derby anche per la Roma che farà visita al Frosinone. Il Napoli riceverà il Genoa, che contro l’Atalanta ha interrotto una striscia positiva che durava da metà dicembre. Aprirà il turno, nel tardo pomeriggio di venerdì, Torino – Lecce. In programma anche lo scontro salvezza Udinese – Cagliari.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in diretta su:

DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.

Zona DAZN(canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Inter – Salernitana, Lazio – Bologna e Atalanta – Sassuolo anche sui canali Sky.

PROBABILI FORMAZIONI – CONSIGLI – CONVOCATI – PAGELLE – PRONOSTICI

Venerdì 16 febbraio

19.00

Torino – Lecce

21:00

Inter – Salernitana

Sabato 17 febbraio

15:00

Napoli – Genoa

18:00

Verona – Juventus

20:45

Atalanta – Sassuolo

Domenica 18 febbraio

12:30

Lazio – Bologna

15:00

Empoli – Fiorentina

Udinese – Cagliari

18:00

Frosinone – Roma

20:45

Monza – Milan