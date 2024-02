Monza – Milan 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Monza – Milan di Domenica 18 febbraio 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 25ma giornata di Serie A

MONZA – Domenica 18 febbraio 2024, all’U-Power Stadium di Monza, andrà in scena Monza – Milan, posticipo serale della sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A 2023-2024. Si comincerà a giocare alle ore 20.45.

I brianzoli, dopo il pari a reti bianche contro l’Udinese e quello contro il Verona, sono undicesimi a quota 30 punti. Il loro percorso racconta di sette partite vinte, nove pareggiate e otto perse, ventuno gol fatti e ventotto subiti. I rossoneri vengono dalla bella prova contro il Rennes nella gara di andata dei playoff di Europa League. In campionato, dopo aver battuto il Napoli, sono terzi, a -1 dalla Juventus, con 52 punti, frutto di sedici vittorie, quattro pareggi e altrettante sconfitte, quarantasette gol fatti e ventisette subiti. Nelle ultime cinque sfide il Monza ha collezionato cinque punti a fronte dei tredici ottenuti dal Milan.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: MONZA - MILAN 0-0 24' conclusione centrale di Mota! Nessun problema per Maignan 20' sinistro dalla distanza di Chukwueze! Parata di De Gregorio! 16' Thiaw mette la palla in mezzo per Jovic ma trova la chiusura di Pablo Marì 11' chiusura di Thiaw su Valentin Carboni 9' cross di Mota respinta da Thiaw 5' conclusione di Theo Hernandez! La palla lambisce il palo e termina sul fondo! 2' calcio d'angolo per il Monza causato da Florenzi. Sugli sviluppi del corner nuovo calcio d'angolo per una devizaione del colpo di testa di Pablo Mari. Secondo corne privo di effetti 2' ounizione battuta, il colpo di testa di Jovic manda la palla sul fondo 1' punizione per il Milan conquistata da Bennacer 1' partiti! si osserva un minuto di silenzio per commemorare le vittime del tragico crollo avvenuto a Firenze squadre in campo Un cordiale buonasera a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni azione ed emozione di Monza-Milan Tabellino MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marí, Carboni A.; Gagliardini, Pessina; Carboni V., Colpani, Mota; Đurić. A disp.: Gori, Sorrentino; Bettella, Caldirola, D'Ambrosio, Donati, Kyriakopoulos; Akpa-Akpro, Bondo, Machin, Pereira, Zerbin; Colombo, Maldini. All.: Palladino. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Hernández; Bennacer, Adli; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Jović. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Jiménez, Kjær, Simić, Terracciano; Musah, Pulisic, Reijnders; Giroud, Leão. All.: Pioli.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Andrea Colombo della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Filippo Valeriani di Ravenna e Stefano Del Giovane di Albano Laziale. Quarto ufficiale Francesco Fourneau di Roma 1. Al VAR Valerio Marini di Roma 1; AVAR Marco Guida di Torre Annunziata (Na). Un solo precedente per Colombo con il Monza (con sconfitta); nessuno con il Milan.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL MONZA – Indisponibili Caprari e Vignato; squalificato Gomez. Palladino, dovrebbe confermare il modulo 3-4-2-1 con Di Gregorio in porta e con D’Ambrosio, Pablo Marì e Caldirola pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo Bondo e Pessina mentre Birindelli e Zerbin dovrebbero agire sulle corsie esterne. Sulla trequarti Colpani e Dani Mota, a sostegno dell’unica punta Djuric.

COME ARRIVA IL MILAN – Indisponibili per infortunio Kalulu, Tomori, Pobega, Mirante e Calabria. Pioli dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e una difesa a quattro formata al centro da Thiaw e Gabbia e sulle fasce da Florenzi e Theo Hernandez In mediana Bennacer e Rejinders. Unica punta Giroud, supportata dai trequartisti Pulisic, Loftus-Cheeck e Jovic.

Le probabili formazioni di Monza – Milan

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Bondo, Pessina, Zerbin; Colpani, Mota Carvalho; Djuric. Allenatore: Raffaele Palladino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. Allenatore: Stefano Pioli

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: