Empoli – Fiorentina 1-1: diretta live, tabellino e risultato finale

La partita Empoli – Fiorentina di Domenica 18 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 25° giornata di Serie A

EMPOLI – Domenica 18 febbraio 2024 , alle ore 15:00 andrà in scena Empoli – Fiorentina , incontro valevole per la giornata 25 del campionato di Serie A . Le due squadre si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima circostanza la Empoli ha vinto con il risultato di 0-2 grazie alle reti di Caputo nel primo tempo e Gyasi nella ripresa . Sarà Luca Pairetto della sezione di Nichelino il fischietto incaricato a dirigere questa partita che si disputerà presso lo stadio Castellani . Sarà coadiuvato dagli assistentiMarco Bresmes di Bergamo e Gamal Mokhtar di Lecco; Davide Di Marco di Ciampino il IV uomo mentre Federico La Penna di Roma 1 il Var e Rosario Abisso di Palermo l’Avar. Nei 14 precedenti con gli azzurri (6 vittorie, 4 pareggi e altrettante sconfitte), negli 8 con i viola (4 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte) . Fiorentina gode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 2.05 mentre il pareggio è dato a 3.30 e la sconfitta a 3.75 .

Gli azzurri nelle ultime cinque partite, hanno un bilancio fatto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta; hanno segnato 8 e ha subito 4 . Si inizia a vedere la cura Nicola con quattro gare ancora da imbattuti . Nell’ultimo turno molto importante il successo ottenuto nello scontro diretto con la Salernitana e ben tre reti a segno, fattore non da poco considerando le difficoltà in fase realizzativa da inizio stagione . Ha perso solo uno degli ultimi sei precedenti . Il bilancio della Fiorentina é invece di 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte nelle ultime 5; 7 reti fatte e 10 subite. Situazione non delle migliori con un 2024 in campionato piuttosto disastroso considerando ben 5 sconfitte in sette partite . Escludendo l’exploit con il Frosinone in casa ha raccolto molto poco .

Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la direta del match con aggiornamento del risultato e dei principali fatti. Ricordiamo che in Serie A guida in classifica la squadra dell’Inter con 63 punti a seguire Juventus con 53 e Milan con 52 quindi Atalanta e Bologna 42, Roma 38, Lazio e Fiorentina 37 .

Tabellino minuto per minuto

EMPOLI: Caprile E. (Portiere), Walukiewicz S., Ismajli A., Luperto S., Gyasi E. (dal 1' st Niang M.), Grassi A. (dal 30' pt Marin R.), Maleh Y. (dal 35' st Fazzini J.), Cacace L. (dal 42' st Pezzella G.), Zurkowski S., Cambiaghi N., Cerri A. (dal 1' st Cancellieri M.). A disposizione: Bastoni S., Bereszynski B., Destro M., Goglichidze S., Kovalenko V., Perisan S. (Portiere), Shpendi S., Vertua F. (Portiere) Allenatore: Nicola D..



FIORENTINA: Terracciano P. (Portiere), Faraoni D. (dal 17' st Kayode M.), Milenkovic N., Martinez Quarta L., Biraghi C. (dal 30' st Parisi F.), Duncan A. (dal 17' st Arthur Melo), Mandragora R., Gonzalez N., Beltran L., Sottil R. (dal 27' st Ikone J.), Belotti A. (dal 27' st Bonaventura G.). A disposizione: Barak A., Comuzzo P., Infantino G., Lopez M., Martinelli T. (Portiere), Nzola M., Ranieri L., Vannucchi T. (Portiere) Allenatore: Italiano V..



Reti: al 11' st Niang M. (Empoli) al 29' pt Beltran L. (Fiorentina) .



Ammonizioni: al 1' pt Gyasi E. (Empoli), al 45'+4 pt Luperto S. (Empoli), al 28' st Zurkowski S. (Empoli) al 25' st Biraghi C. (Fiorentina), al 37' st Beltran L. (Fiorentina).

Nicola: “Hanno tanti punti di forza ma anche alcuni deboli su cui dobbiamo far male”

Alla vigilia della partita il tecnico dell’Empoli ha sottolineato come questo derby è una particolarmente sentita e che bisogna mettere da parte il successo di Salerno. Parlando dell’avversario ha sottolineato come sia squadra abile in entrambe le fasi di gioco, squadra forte e vicina alla zona Europa. Sono abili negli attacchi laterali e nei tagli dentro e fuori oltre che nelle ripartenze. Hanno un ottimo palleggio e stile di gioco particolare con molte qualità.

Presentazione della partita

QUI EMPOLI – Nicola ritrova Marin mentre non dovrebbero recuperare Ebuehi e Caputo. Rientra dalla squalifica Walukiewicz nella difesa a tre con Ismajli e Luperto. A centrocampo esterni Bereszynski e Gyasi mentre interni Maleh e Grassi. In avanti Cambiaghi e Zurkowski a supporto di Niang che dovrebbe avere la meglio su Cerri.

QUI FIRENZE – Italiano sempre senza Christensen e Castrovilli ritrova in difesa Martinez Quarta che dovrebbe fare il centrale difensivo con Ranieri mentre come terzini Faraoni e Biraghi. Sulla mediana Arthur e Duncan mentre a supporto Belotti il trio Gonzalez, Beltran e Sottil.

Probabili formazioni di Empoli – Fiorentina

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Bereszynski, Maleh, Grassi, Gyasi; Cambiaghi, Zurkowski; Niang. Allenatore: Nicola

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Ranieri, Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. Allenatore: Italiano

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Empoli – Fiorentina , valevole per la giornata 25 del campionato Serie A , verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN .