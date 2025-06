Trofeo delle Regioni: i risultati del 25 giugno 2025

ALBEROBELLO – Si è conclusa la prima fase dell’AeQuilibrium Cup – Trofeo delle Regioni e sono, dunque, già noti i verdetti della prima giornata di gare. Nel torneo femminile, che ha visto disputarsi tutte i match della prima fase in mattinata, sono retrocesse dalla Pool A alla Pool B1 Campania, Marche e Calabria in virtù della classificazione come decime, undicesime e dodicesime rappresentative regionali. Trentino, Puglia e Alto Adige sono, invece, le tre regioni che hanno compiuto il percorso inverso e sono state promosse nella Pool A1, essendosi classificate prime nei rispettivi gironi della Pool B.

Nel torneo maschile, invece, le ultime tre classificate nella Pool A e dunque costrette alla retrocessione in Pool B1 sono Marche, Friuli Venezia Giulia e Piemonte mentre Sicilia, Toscana e Calabria sono le tre regioni promosse dalla Pool B alla A1. La giornata di mercoledì 26 giugno, che vedrà disputarsi le gare della seconda fase, si aprirà come quella odierna, con le gare femminili in mattinata (a partire dalle ore 9) e quelle maschili nel pomeriggio (a partire dalle 16).

I GIRONI DELLA PRIMA FASE 25/06

TORNEO FEMMINILE

Pool A (12 squadre)

Girone A – Campo 1 – Palasport Vito Pinto Mola di Bari: Lombardia, Campania, Umbria

Girone B – Campo 2 – Tensostruttura Monopoli: Lazio, Friuli Venezia Giulia, Calabria

Girone C – Campo 3 – Palazzetto dello Sport Alberobello: Veneto, Toscana, Liguria

Girone D – Campo 4 – Palestra Casa Mater Castellana Grotte: Emilia Romagna, Piemonte, Marche

I RISULTATI

Girone A

Lombardia – Umbria 2–0 (25-12, 25-22)

Umbria – Campania 2–0 (25-19, 25-18)

Lombardia – Campania 2–0 (25-18, 25-10)

Girone B

Lazio – Calabria 2–0 (25-22, 25-18)

Calabria – Friuli V.G. 0–2 (7-25, 10-25)

Lazio – Friuli V.G. 1–2 (24-26, 25-21, 9-15)

Girone C

Veneto – Liguria 2–0 (25-14, 25-4)

Liguria – Toscana 2–1 (21-25, 25-14, 15-11)

Veneto – Toscana 2–0 (25-12, 25-15)

Girone D

Emilia Romagna – Marche 2–0 (25-18, 25-16)

Marche – Piemonte 0–2 (14-25, 14-25)

Emilia Romagna – Piemonte 1–2 (25-16, 22-25, 12-15)

Classifica Avulsa – Pool A (Prima Fase)

1. Veneto 6, 2. Lombardia 6, 3. Friuli V.G. 5, 4. Piemonte 5, 5. Emilia Romagna 4, 6. Lazio 4, 7. Umbria 3, 8. Liguria 2, 9. Toscana 1, 10. Campania 0, 11. Marche 0, 12. Calabria 0.

Pool B (9 squadre)

Girone E – Campo 5 – Palazzetto dello Sport Turi: Sardegna, Alto Adige, Molise

Girone G – Campo 6 – Palazzetto dello Sport Putignano: Abruzzo, Puglia, Basilicata

Girone H – Campo 7 – Palasport D’Aprile Polignano a Mare: Trentino, Sicilia, Valle d’Aosta

I RISULTATI

Girone E

Sardegna – Molise 0–2 (22-25, 28-30)

Sardegna – Alto Adige 1–2 (18-25, 25-20, 9-15)

Molise – Alto Adige 0–2 (19-25, 14-25)

Girone G

Abruzzo – Basilicata 2–0 (25-14, 25-16)

Basilicata – Puglia 0–2 (13-25, 10-25)

Abruzzo – Puglia 0–2 (25-27, 19-25)

Girone H

Trentino – Valle d’Aosta 2–0 (25-11, 25-14)

Valle d’Aosta – Sicilia 0–2 (17-25, 19-25)

Trentino – Sicilia 2–0 (25-21, 25-18)

Classifica Avulsa – Pool B (Prima Fase)

1. Trentino 6, 2. Puglia 6, 3. Alto Adige 5, 4. Abruzzo 3, 5. Sicilia 3, 6. Molise 3, 7. Sardegna 1, 8. Valle d’Aosta 0, 9. Basilicata 0

TORNEO MASCHILE

Pool A (12 squadre)

Girone A – Campo 1 – Palasport Vito Pinto Mola di Bari: Lombardia, Calabria, Liguria

Girone B – Campo 2 – Tensostruttura Monopoli: Veneto, Trentino, Abruzzo

Girone C – Campo 3 – Palazzetto dello Sport Alberobello: Emilia Romagna, Toscana, Campania

Girone D – Campo 4 – Palestra Casa Mater Castellana Grotte: Lazio, Sicilia, Puglia

I RISULTATI

Girone A

Lombardia – Liguria 2–0 (25-18, 25-23)

Liguria – Calabria 2–0 (25-22, 25-21)

Lombardia – Calabria 2–0 (25-13, 25-16)

Girone B

Veneto – Abruzzo 1-2 (23-25, 25-21, 14-16)

Veneto – Trentino 2-0 (26-24, 25-22)

Abruzzo – Trentino 1–2 (25-17, 18-25, 9-15)

Girone C

Emilia Romagna – Campania 2–0 (25-12, 25-22)

Campania – Toscana 2–0 (25-20, 25-17)

Emilia Romagna – Toscana 2–0 (25-23, 25-14)

Girone D

Lazio – Puglia 2–0 (25-15, 25-22)

Puglia – Sicilia 2-0 (27-25, 27-25)

Lazio – Sicilia 2-0 (25-18, 25-14)

Classifica Avulsa – Pool A (Prima Fase)

1. Lazio 6, 2. Lombardia 6, 3. Emilia Romagna 6, 4. Veneto 4, 5. Liguria 3, 6. Campania 3, 7. Abruzzo 3, 8. Puglia 3, 9. Trentino 2, 10. Sicilia 0, 11. Toscana 0, 12. Calabria 0.

Pool B (9 squadre)

Girone E – Campo 5 – Palazzetto dello Sport Turi: Marche, Sardegna, Molise

Girone G – Campo 6 – Palazzetto dello Sport Putignano: Friuli Venezia Giulia, Alto Adige, Valle d’Aosta

Girone H – Campo 7 – Palasport D’Aprile Polignano a Mare: Umbria, Piemonte, Basilicata

I RISULTATI

Girone E

Marche – Molise 2-0 (25-8, 25-10)

Molise – Sardegna 0–2 (16-25, 14-25)

Marche – Sardegna 2-0 (25-21, 25-15)

Girone G

Friuli Venezia Giulia – Valle D’Aosta 2–0 (25-8, 25-15)

Valle D’Aosta – Alto Adige 0–2 (15-25, 20-25)

Friuli Venezia Giulia – Alto Adige 2-0 (25-17, 25-23)

Girone H

Umbria – Basilicata 2–0 (25-17, 25-16)

Basilicata – Piemonte 0–2 (8-25, 17-25)

Umbria – Piemonte 0-2 (17-25, 18-25)

Classifica Avulsa – Pool B (Prima Fase)

1. Marche 6, 2. Piemonte 6, 3. Friuli V.G. 6, 4. Sardegna 3, 5. Alto Adige 3, 6. Umbria 3, 7. Valle D’Aosta 0, 8. Basilicata 0, 9. Molise 0.