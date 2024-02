Real Casalnuovo – Vibonese 2-1: diretta live e risultato finale

La partita tra Real Casalnuovo – Vibonese domenica 18 febbraio in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in TV e in Streaming la partita valida per la 27° giornata di campionato di Serie D Girone I

REAL CASALNUOVO – Domenica 18 febbraio allo stadio comunale “Domenico Iorio” va di scena l’incontro tra Real Casalnuovo – Vibonese. Il Real Casalnuovo è sesto a un solo punto dalla zona play off, dopo le tre gare deludenti, gli undici di Esposito non hanno ottenuto neanche un punto, la giornata successiva arrivò l’immediata reazione a Castrovillari quando finalmente conquistano i 3 punti grazie a Sosa e Sarno facendo tirare un sospiro di sollievo all’allenatore. Questa domenica attendono in casa la Vibonese e si prospetta una partita di alto livello, la terza contro la sesta. Entrambe la squadre hanno fame di punti.

La Vibonese ha saldato per così dire il terzo posto in classifica, la distanza che la divide dalla quarta sono ben 12 punti. Il cammino fatto finora non è congruo delle sue rivali, dopo la brutta sconfitta in casa per 2 – 5 contro il Trapani, hanno fatto fatica a riprendere forma e sorriso, dopodiché, di conseguenza al brutto risultato contro la capolista c’è stato anche un calo psicologico facendosi pareggiare dal Castrovillari nella gara successiva, per fortuna che l’ultima gara hanno trovato la vittoria contro l’Akragas. Partita che ha dato molta fiducia. Il direttore di gara: Davide Galiffi di Alghero; gli assistenti: Lorenzo D’Alessandris di Frosinone e Mauro Ottobretti di Foligno.

Tabellino in tempo reale

Reti: al 14' pt Buchicchio P. (Real Casalnuovo) , al 38' st Sarno V. (Real Casalnuovo) al 18' pt Tandara M. (Vibonese) .

Le formazioni ufficiali di Real Casalnuovo – Vibonese

REAL CASALNUOVO: Viola, Piga, Dicorato, Pinna, Carnevale, Bucolo, Sosa, Sarno, Pezzi, Buchicchio, Bonavita. A disposizione: Rossi, Croce, Cannavaro, Ruggero, Castellano, Camorani, Sgambati, Caropreso, Vivacqua. Allenatore: Licursi

VIBONESE: Del Bello, Casalongue, Baldan, Puca, Scavone, Esposito, Iuliano, Anselmo, Terranova, Tandara, Gaeta. A disposizione: Polidori, Favetta, Onraita, Malara, Castillo, Staropoli, Carbone, Furina, Mal. Allenatore: Buscè.

La presentazione della partita

QUI REAL CASALNUOVO – l’Allenatore è pronto per il 3-5-2: Rossi; Pica, Pinna, Dicorato; un centrocampo a 5: l’esterno destro Reginaldo, i mediani davanti la difesa sono Camorani e Carnevale, Sosa centrale di centrocampo, esterno di sinistra Pizzi; le due punte sono Buricchio e Bonavita.

QUI VIBONESE – Buscè conferma il 4-3-3: tra i pali Del Bello; la difesa affidata a Onraita destra, Ciotti e Baldan i centrali e Malara sulla sinistra. Il centrocampo composto da Straropoli, Anselmo e Iuliano; l’attacco a tre con Gaeta ala destra, Tandara a sinistra e Convitto il centrale.

Le probabili formazioni di Real Casalnuovo – Vibonese

REAL CASALNUOVO (3-5-2): Rossi; Pica, Pinna, Dicorato; Reginaldo, Camorani, Carnevale, Sosa, Pizzi; Buricchio, Bonavita. Allenatore: Esposito

VIBONESE (4-3-3): Del Bello; Onraita, Ciotti, Baldan, Malara; Straropoli, Anselmo, Iuliano; Gaeta, Tandara e Convitto. Allenatore: Buscè

Dove vedere la partita in TV e su Streaming

La gara verrà trasmessa in diretta tv sull’emittente ReteReggio (Canale 83 in Calabria) e su RTV (Canale 77 in Calabria). in diretta streaming sul sito di Reteggiotv.it. La partita potete seguirla anche sul nostro sito Calciomagazine.net