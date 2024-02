Frosinone – Roma 0-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

FROSINONE – Domenica 18 febbraio 2024, alle 18, allo Stadio “Benito Stirpe” di Frosinone, Frosinone e Roma scenderanno in campo per la sesta giornata del girone di ritorno di Serie A 2023-2024.

I ciociari, dopo il 2-3 rimediato contro il Milan e il 5-1 contro la Fiorentina, sono quattordicesimi con 23 punti, frutto di sei vittorie, cinque pareggi e tredici sconfitte, trentadue gol fatti e quarantanove subiti. I giallorossi sono reduci dall’1-1 ottenuto nella gara di andata dei playoff di Europa League contro il Feyenoord. In campionato, dopo aver perso per 2-4 contro l’Inter, sono sesti a quota 38, con un percorso di undici partite vinte, cinque pareggiate e otto perse, quarantadue realizzate e trenta incassate. Nelle ultime cinque sfide il Frosinone ha portato a casa quattro punti mentre la Roma ne ha collezionati dieci. La gara di andata, lo scorso 1 ottobre, la Roma si é imposta col risultato di 2-0, con reti di Pellegrino e Lukaku.

RISULTATO IN DIRETTA: FROSINONE - ROMA 0-2 (2'T)

SECONDO TEMPO

30' in campo Barrenechea per Reinier

26' AZMOUN! RADDOPPIO PER LA ROMA! Bolide da fuoriarea di Cristante, palla che rimbalza proprio davanti Turati. Palla non trattenuta e da due passi è un gioco da ragazzi per il giallorosso superarlo

25' altro giro dalla bandierina, senza fretta per Pellegrini verso il primo palo dove Cristante viene anticipato

24' primo angolo per la Roma, palla profonda colpita male da Mancini quindi fischiato un fallo in attacco

22' girandola di cambi: dentro Celik per Kristensen da una parte, Cheddira per Kaio Jorge, Caso per Lirola e Harraoui per Brescianini dall'altra

21' giallo a Mancini, punito un intervento su Kaio Jorge su una ripartenza

17' spunto di El Shaarawy che dalla trequarti avanza fino al limite dell'area ma non inquadra lo specchio della porta

15' mantiene il pallino di gioco la squadra giallorossa ma non riesce a trovare il modo per rendersi pericolosa

9' conclusione dalla distanza di Mazzitelli di controbalzo palla un metro sopra la traversa

5' prolungat possesso palla della squadra di De Rossi, ben arroccata quella di Di Francesco

si riparte con il calcio d'avvio per il Frosinone

squadre nuovamente in campo, due novità nella Roma con Llorente per Huijsen e Pellegrini per Lukaku

PRIMO TEMPO

Più Frosinone di Roma in questo primo tempo con la squadra di Di Francesco che ha creato diverse occasioni come quella di Soulé al 24' e la tripla di Kaio Gorge alla mezz'ora ma una perla di Huijsen al 38' porta avanti i suoi. Il giocatore polemico verso i tifosi di casa che in più occasioni lo avevano fischiato

47' ha chiuso in avanti conquistando un corner senza esito la squadra di casa. Si va all'intervallo sul punteggio di 1-0 per la Roma

44' assegnati due minuti di recupero

42' tentativo di Reinier quasi da centrocampo su palla recuperata nei confronti di Huijsen con Svilar abbondantemente fuori dai pali ma mira errata!

38' PAZZESCO HUIJSEN!! ROMA IN VANTAGGIO! Inserimento sulla trequarti del numero 3 giallorosso che si aggiusta la conclusione di rara bellezza con il destro dal limite dell'area con palla angolata alla sinistra di Turati. Esultanza provocatore ad azzittire il pubblico e l'arbitro gli estrae il giallo

35' ci prova dalla lunga distanza Kaio Jorge ma alza la mira

30' bella conclusione di Brescianini dopo un controllo dal limite palla deviata da Mancini in angolo. Sugli sviluppi, palla in area per Kaio Jorge controllo e prima conclusione respinta da Svilar, seconda murata da Mancini, terza consecutiva a lato!

24' ci prova ancora dal limite con il mancino Soulé a giro, vola sulla sua destra Svilar a salvare in angolo!

23' finta di conclusione sul secondo palo e tentativo sul primo dal limite per Soulé, palla di poco a lato!

15' El Shaarawy serve in area Lukaku in posizione defilata conclusione rasoterra sul primo palo bloccata agevolmente da Turati

10' apprezzabile giocata di Baldanzi al limite dell'area per imbucare un compagno ma si chiude bene la difesa

6' buona punizione conquistata da Brescianini, costretto al fallo Huijsen all'altezza del vertice destro dell'area di rigore. Batte Brescianini ma rasoterra sul primo palo abbondantemente a lato

3' pressione alta di Kaio Jorge su Mancini che concede il primo angolo, palla sul primo palo dove tenta di colpire Reinier ma trova la deviazione della difesa ancora sul fondo. In questo secondo tentativo ha ancora la meglio la difesa

Si parte con il calcio d'avvio della Roma in maglia scura, Frosinone nella classica gialloblù

Si osserva un minuto di raccoglimento per ricordare la tragedia di Firenze

Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Frosinone-Roma. Squadre in campo pronte al derby, prepariamoci a seguirlo assieme.

TABELLINO

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola (dal 22' st Caso), Okoli, Monterisi, Valeri; Gelli, Mazzitelli, Brescianini (dal 22' st Harroui); Soulè, Kaio Jorge (dal 22' st Cheddira), Reinier (dal 30' st Barrenechea). A disposizione: Frattali, Cerofolini, Baez, Seck, Caso, Pahic, Kvernadze, Harroui, Ibrahimovic, Barrenechea, Cheddira. Allenatore: Eusebio Di Francesco

ROMA (4-2-3-1): Svilar; Kristensen (dal 22' st Celik), Mancini, Huijsen (dal 1' st Llorente), Angeliño; Cristante, Paredes; Baldanzi, Azmoun, El Shaarawy; Lukaku (dal 1' st Pellegrini). A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Smalling, Llorente, Pellegrini, Celik, Renato Sanches, Dybala, Aouar, Spinazzola, Bove, Zalewski. Allenatore: Daniele De Rossi

Reti: al 38' pt Huijsen, al 26' st Azmoun

Ammonizioni: Huijsen, Mancini

Recupero: 2' pt