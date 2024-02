Bochum – Bayern Monaco diretta live e risultato in tempo reale

La partita Bochum-Bayern Monaco di domenica 18 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 22ª giornata di Bundesliga

BOCHUM – Domenica 18 febbraio alle 17:30 si disputerà Bochum – Bayern Monaco, partita valida per 22ª giornata di Bundesliga. L’incontro si giocherà alla Vonovia Ruhrstadion e sarà diretto da Schlager. Le quote vedono nettamente favoriti gli ospiti, la cui vittoria è quotata a 1,30, il pareggio a 5,75 mentre la vittoria dei padroni di casa si trova addirittura a 8.

Il Bochum ha perso solamente 7 partite nell’attuale Bundesliga eppure, nonostante ciò, si trova a soli 5 punti dalla zona retrocessione. Sono, infatti, troppi i pareggi per i biancoblù, addirittura 10, più di qualsiasi altra squadra, gli ultimi due consecutivi. Il rendimento casalingo è abbastanza positivo, avendo raccolto 15 punti, grazie a tre vittorie, sei pareggi e una sola sconfitta arrivata a fine settembre. Da allora, di fronte ai propri tifosi, sono arrivate due vittorie e tre pareggi.

Momento molto complicato per il Bayern Monaco, reduce da due sconfitte consecutive senza segnare neanche un gol. La prima è arrivata nella scorsa giornata di campionato contro il Bayer Leverkusen, “fuggito” a più 5 in classifica mentre la seconda è arrivata contro la Lazio nell’andata degli ottavi di Champions League. Gli uomini allenati da Tuchel hanno il secondo miglior rendimento esterno con 22 punti, frutto di sette vittorie, un pareggio e due sconfitte.

Tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA DI BOCHUM – BAYERN MONACO]

BOCHUM:. A disposizione:



BAYERN:. A disposizione:



Reti:



Presentazione del match

QUI BOCHUM – Letsch dovrebbe dare fiducia al suo classico undici formato da Riemann in porta, difesa a 4 con Oermann, Ordets, Schlotterbeck e Bernardo, a centrocampo a destra Bero, a sinistra Stoger, Losilla e Osterhage davanti la difesa mentre la coppia d’attacco dovrebbe essere composta da Broschinski e Asano.

QUI BAYERN MONACO – Anche Tuchel, nonostante le due sconfitte consecutive, dovrebbe confermare gli stessi uomini con Mazraoui, Upamecano, Kim e Guerreiro a protezione di Neuer; Kimmich e Goretzka a formare la diga di centrocampo con Sane, Muller e Musiala a supportare Kane.

Probabili formazioni di Bochum – Bayern Monaco

BOCHUM (4-4-2): Riemann; Oermann, Ordets, Schlotterbeck, Bernardo; Bero, Losilla, Osterhage, Stoger; Broschinski, Asano. Allenatore: Letsch

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Musiala; Kane. Allenatore: Tuchel

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Bochum – Bayern Monaco, valida per 22 ª giornata di Bundesliga, si potrà seguire in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport Arena al canale 204. Per lo streaming disponibile Sky Go e Now.

A cura di Carmine Polimeni