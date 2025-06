Trofeo delle Regioni, i risultati del 27 giugno 2025

ALBEROBELLO – Si è conclusa in Puglia la terza giornata di gare della quarantesima edizione dell’AeQuilibrium Cup – Trofeo delle Regioni e con essa la seconda fase della manifestazione. Da domani, sabato 28 giugno, si entrerà nel momento clou del torneo; sono state infatti stilate le classifiche conclusive delle pool A2 e B2, che hanno decretato le rappresentative regionali che si giocheranno le semifinali e quelle che disputeranno i match valevoli per i piazzamenti dal quinto al ventunesimo posto della graduatoria finale.

Nel torneo femminile saranno Lombardia – Emilia Romagna e Lazio – Veneto le due semifinali. La prima andrà in scena al Palasport Vito Pinto di Mola di Bari e la seconda al Palazzetto dello Sport di Monopoli, entrambe alle ore 9. Lombardia e Lazio hanno chiuso al primo e al secondo posto della graduatoria con 12 punti e affronteranno dunque, rispettivamente, la quarta e la terza classificata; l’Emilia Romagna con 9 punti e il Veneto con 10 (1 vs 4 e 2 vs 3). Il Lazio potrebbe alzare il trofeo al cielo per il terzo anno consecutivo, dopo averlo vinto a Campobasso nel 2023 e a Corigliano-Rossano nel 2024, impresa riuscita nel femminile solamente alla Lombardia (1998-1999-2000).

Nel torneo maschile, invece, le semifinali saranno Lombardia – Puglia e Lazio – Emilia Romagna. I campi saranno sempre il Palasport Vito Pinto di Mola di Bari e il Palazzetto dello Sport di Monopoli, ma in questo caso le gare si giocheranno alle ore 16. La Lombardia comanda la classifica finale della pool A2 con 11 punti, seguita appunto dal Lazio e l’Emilia Romagna a 10 e la Puglia a 9. Anche in questo tabellone il Trofeo potrebbe finire nelle stesse mani per la terza edizione consecutiva; la Lombardia lo ha infatti già conquistato nel ’23 e nel ’24. Grande entusiasmo ovviamente per la rappresentativa regionale di casa che giocherà davanti a un pubblico numerosissimo per accedere alla finalissima in programma domenica 29 giugno alle ore 11 al Palasport Vigna Marina di Fasano.

I GIRONI DELLA SECONDA GIORNATA DI SECONDA FASE 27/06

TORNEO FEMMINILE

Pool A2

Girone A2 – Campo 1 – Palasport Vito Pinto Mola di Bari: Veneto, Piemonte, Trentino

Girone B2 – Campo 2 – Tensostruttura Monopoli: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana

Girone C2 – Campo 3 – Palestra I.C. ‘Morea-Tinelli’ Alberobello: Emilia Romagna, Puglia, Alto Adige

Girone D2 – Campo 4 – Palestra Casa Mater Castellana Grotte: Lazio, Umbria, Liguria

I RISULTATI

Girone A2

Piemonte – Trentino 2-0 (25-13, 25-15)

Trentino – Veneto 0-2 (19-25, 24-26)

Veneto – Piemonte 1-2 (22-25, 25-14, 15-17)

Girone B2

Friuli Venezia Giulia – Toscana 2-0 (25-13, 25-8)

Toscana – Lombardia 0-2 (10-25, 14-25)

Lombardia – Friuli Venezia Giulia 2-0 (25-14, 25-16)

Girone C2

Puglia – Alto Adige 2-0 (25-17, 25-23)

Alto Adige – Emilia Romagna 0-2 (23-25, 22-25)

Emilia Romagna – Puglia 2-1 (25-20, 23-25, 16-14)

Girone D2

Umbria – Liguria 2-1 (12-25, 25-19, 15-1)

Liguria – Lazio 0-2 (13-25, 23-25)

Lazio – Umbria 2-0 (25-18, 25-15)

LA CLASSIFICA FINALE DELLA SECONDA FASE

POOL A2

1. Lombardia 12, 2. Lazio 12, 3. Veneto 10, 4. Emilia Romagna 9, 5. Piemonte 8, 6. Puglia 7, 7. Friuli Venezia Giulia 6, 8. Umbria 5, 9. Trentino 2, 10. Liguria 1, 11. Alto Adige 0, 12. Toscana 0.

Pool B2

Girone E2 – Campo 5 – Palazzetto dello Sport Turi: Campania, Calabria, Basilicata

Girone G2 – Campo 6 – Palazzetto dello Sport Putignano: Sicilia, Valle D’Aosta, Sardegna

Girone H2 – Campo 7 – Palasport D’Aprile Polignano a Mare: Abruzzo, Marche Molise

I RISULTATI

Girone E2

Calabria – Basilicata 2-0 (25-23, 27-25)

Basilicata – Campania 0-2 (22-25, 15-25)

Campania – Calabria 2-1 (16-25, 25-21, 15-11)

Girone G2

Valle d’Aosta – Sardegna 0-2 (20-25, 24-26)

Sardegna – Sicilia 1-2 (21-25, 25-23, 11-15)

Sicilia – Valle d’Aosta 2-0 (25-21, 25-21)

Girone H2

Marche – Molise 2-0 (25-7, 25-17)

Molise – Abruzzo 0-2 (8-25, 17-25)

Abruzzo – Marche 2-0 (25-12, 25-22)

LA CLASSIFICA FINALE DELLA SECONDA FASE

POOL B2

1. Abruzzo 12, 2. Campania 12, 3. Sicilia 11, 4. Calabria 7, 5. Marche 6, 6. Sardegna 4, 7. Valle d’Aosta 2, 8. Molise 1, 9. Basilicata 0.

I GIRONI DELLA SECONDA GIORNATA DI SECONDA FASE 27/06

TORNEO MASCHILE

Pool A2

Girone A2 – Campo 1 – Palasport Vito Pinto Mola di Bari: Lazio, Liguria, Abruzzo

Girone B2 – Campo 2 – Tensostruttura Monopoli: Lombardia, Marche, Veneto

Girone C2 – Campo 3 – Palestra I.C. ‘Morea-Tinelli’ Alberobello: Emilia Romagna, Piemonte, Trentino

Girone D2 – Campo 4 – Palestra Casa Mater Castellana Grotte: Puglia, Friuli Venezia Giulia, Campania

I RISULTATI

Girone A2

Liguria – Abruzzo 2-1 (25-21, 20-25, 15-10)

Abruzzo – Lazio 0-2 (16-25, 10-26)

Lazio – Liguria 2-1 (25-17, 22-25, 15-12)

Girone B2

Marche – Veneto 1-2 (25-23, 16-25, 13-15)

Veneto – Lombardia 0-2 (11-25, 12-25)

Lombardia – Marche 2-0 (25-19, 25-18)

Girone C2

Piemonte – Trentino 2-0 (25-15, 25-16)

Trentino – Emilia Romagna 1-2 (19-25, 25-23, 13-15)

Emilia Romagna – Piemonte 2-1 (12-25, 26-24, 15-11)

Girone D2

Friuli Venezia Giulia – Campania 1-2 (17-25, 25-13, 11-15)

Campania – Puglia 1-2 (16-25, 25-22, 13-15)

Puglia – Friuli Venezia Giulia 2-1 (28-26, 19-25, 15-9)

LA CLASSIFICA FINALE DELLA SECONDA FASE

POOL A2

1. Lombardia 11, 2. Lazio 10, 3. Emilia Romagna 10, 4. Puglia 9, 5. Piemonte 7, 6. Liguria 7, 7. Friuli Venezia Giulia 4, 8. Campania 4, 9. Marche 4, 10. Trentino 3, 11. Veneto 2, 12. Abruzzo 1.

Pool B2

Girone E2 – Campo 5 – Palazzetto dello Sport Turi: Sicilia, Valle d’Aosta, Basilicata

Girone G2 – Campo 6 – Palazzetto dello Sport Putignano: Alto Adige, Umbria, Sardegna

Girone H2 – Campo 7 – Palasport D’Aprile Polignano a Mare: Calabria, Toscana, Molise

I RISULTATI

Girone E2

Valle d’Aosta – Basilicata 2-1 (25-20, 19-25, 17-15)

Basilicata – Sicilia 0-2 (14-25, 11-25)

Sicilia – Valle d’Aosta 2-0 (25-16, 25-17)

Girone G2

Umbria – Sardegna 2-0 (25-21, 25-16)

Sardegna – Alto Adige 0-2 (22-25, 14-25)

Alto Adige – Umbria 1-2 (25-18, 20-25, 7-15)

Girone H2

Toscana – Molise 2-0 (25-13, 25-13)

Molise – Calabria 0-2 (13-25, 16-25)

Calabria – Toscana 0-2 (23-25, 19-25)

LA CLASSIFICA FINALE DELLA SECONDA FASE

POOL B2

1. Sicilia 12, 2. Toscana 10, 3. Calabria 9, 4. Alto Adige 9, 5. Umbria 8, 6. Valle d’Aosta 4, 7. Sardegna 1, 8. Basilicata 1, 9. Molise 0.

IL PROGRAMMA GARE DI DOMANI 28/06

TORNEO FEMMINILE

Semifinali 1/4 posto

Ore 9, Campo 1 – Palasport Vito Pinto Mola di Bari: Lombardia – Emilia Romagna

Ore 9, Campo 8 – Palazzetto dello Sport di Monopoli: Lazio – Veneto

Semifinali 5/8 posto

Ore 9, Campo 3 – Palestra I.C. ‘Morea-Tinelli’ Alberobello: Piemonte – Umbria

Ore 9, Campo 4 – Palestra Casa Mater Castellana Grotte: Puglia – Friuli Venezia Giulia

Semifinali 9/12 posto

Ore 9, Campo 5 – Palazzetto dello Sport Turi: Trentino – Toscana

Ore 9, Campo 6 – Palazzetto dello Sport Putignano: Liguria – Alto Adige

Finale 3/4 posto

Ore 10:30, Campo 8 – Palazzetto dello Sport di Monopoli

Finale 5/6 posto

Ore 10:30, Campo 3 – Palestra I.C. ‘Morea-Tinelli’ Alberobello

Finale 7/8 posto

Ore 10:30, Campo 4 – Palestra Casa Mater Castellana Grotte

Finale 9/10 posto

Ore 10:30, Campo 5 – Palazzetto dello Sport Turi

Finale 11/12 posto

ore 10:30, Campo 6 – Palazzetto dello Sport Putignano

Raggruppamento 13/15 posto – Campo 2 Tensostruttura Monopoli

Ore 9, Campania – Sicilia

Ore 10:30, Sicilia – Abruzzo

Ore 12, Abruzzo – Campania

Raggruppamento 16/18 posto – Campo 7 Palestra “Carlettino” – SMS “Sarnelli” – Polignano a Mare

Ore 9, Marche – Sardegna

Ore 10:30, Sardegna – Calabria

Ore 12, Calabria – Marche

Raggruppamento 19/21 posto – Campo 9 Palestra S.M.S. “Stefano da Putignano” Putignano

Ore 9, Molise – Basilicata

Ore 10:30, Basilicata – Valle d’Aosta

Ore 12, Valle d’Aosta – Molise

TORNEO MASCHILE

Semifinali 1/4 posto

Ore 16, Campo 1 – Palasport Vito Pinto Mola di Bari: Lombardia – Puglia

Ore 16, Campo 8 – Palazzetto dello Sport di Monopoli: Lazio – Emilia Romagna

Semifinali 5/8 posto

Ore 16, Campo 3 – Palestra I.C. ‘Morea-Tinelli’ Alberobello: Piemonte – Campania

Ore 16, Campo 4 – Palestra Casa Mater Castellana Grotte: Liguria – Friuli Venezia Giulia

Semifinali 9/12 posto

Ore 16, Campo 5 – Palazzetto dello Sport Turi: Marche – Abruzzo

Ore 16, Campo 6 – Palazzetto dello Sport Putignano: Trentino – Veneto

Finale 3/4 posto

Ore 17, Campo 8 – Palazzetto dello Sport di Monopoli

Finale 5/6 posto

Ore 17, Campo 3 – Palestra I.C. ‘Morea-Tinelli’ Alberobello

Finale 7/8 posto

Ore 17, Campo 4 – Palestra Casa Mater Castellana Grotte

Finale 9/10 posto

Ore 17, Campo 5 – Palazzetto dello Sport Turi

Finale 11/12 posto

ore 17, Campo 6 – Palazzetto dello Sport Putignano

Raggruppamento 13/15 posto – Campo 2 Tensostruttura Monopoli

Ore 16, Toscana – Calabria

Ore 17, Calabria – Sicilia

Ore 18, Sicilia – Toscana

Raggruppamento 16/18 posto – Campo 7 Palestra “Carlettino” – SMS “Sarnelli” – Polignano a Mare

Ore 16, Umbria – Valle d’Aosta

Ore 17, Valle d’Aosta – Alto Adige

Ore 18, Alto Adige – Umbria

Raggruppamento 19/21 posto – Campo 9 Palestra S.M.S. “Stefano da Putignano” Putignano

Ore 16, Basilicata – Molise

Ore 17, Molise – Sardegna

Ore 18, Sardegna – Basilicata

DIRETTA STREAMING

Per il terzo anno consecutivo tutti match dell’AeQuilibrium-Cup Trofeo delle Regioni saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo