Heidenheim-Parma: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Heidenheim-Parma di Sabato 9 agosto 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita amichevole

Ultimo banco di prova per il nuovo Parma targato Carlos Cuesta, che sabato 9 agosto affronterà l’Heidenheim alla Voith Arena di Heidenheim an der Brenz. Fischio d’inizio alle ore 15:30. Non si tratta della prima sfida tra le due squadre che si ritrovano ad affrontarsi dopo che l’ultima volta l’Heidenheim si è imposto per 1-0 . L’Heidenheim gode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 2.25 mentre il pareggio è dato a 3.50 e la sconfitta a 2.63. Dopo le amichevoli contro Werder Brema, Maiorca e Pro Vercelli, i crociati si misurano con una formazione di Bundesliga, reduce da una salvezza conquistata ai playoff. Per Cuesta, sarà l’occasione per testare l’undici titolare in vista del debutto ufficiale in Coppa Italia (17 agosto) e dell’esordio in Serie A contro la Juventus (24 agosto).

Probabili formazioni di Heidenheim-Parma

HEIDENHEIM (3-4-2-1): K. Müller, Busch, Mainka, Siersleben; Omar Traoré, Kerber, Schoppner, Föhrenbach; Scienza, Honsak; Pieringer. Allenatore: F. Schmidt.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Leoni, Valenti; Delprato, Keita, Ordonez, Bernabè, Valeri; Bendyczak, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

Presentazione della partita

La squadra emiliana ha disputato tre amichevoli: una vittoria contro il Werder Brema (2-1), seguita da due pareggi contro Maiorca (1-1) e la Primavera (0-0). Il bilancio è positivo, ma il nuovo tecnico Carlos Cuesta è ancora alla ricerca della giusta alchimia tra reparti.

Il giovane allenatore spagnolo, ex vice di Mikel Arteta all’Arsenal, ha portato idee moderne e un calcio propositivo, ma la squadra è in fase di adattamento. Il modulo di riferimento è il 3-5-2, con varianti a quattro in difesa. Il gruppo è giovane, con elementi di talento come Bernabé, Mihăilă e Circati, ma anche con qualche incognita legata al mercato: Bonny è stato ceduto all’Inter, e restano da definire le posizioni di Leoni e Charpentier. Il ritiro in Austria, a Neustift im Stubaital, ha permesso a Cuesta di lavorare sulla condizione atletica e sull’identità tattica.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Heidenheim – Parma , valida per la giornata del campionato Amichevoli per Club , sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN. L’app di DAZN è attiva su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a console come Play Station e XBox, o dispositivi quali Amazon Firestick e Google Chromecast, ed è necessario avere un abbonamento a DAZN per vedere il match. Su questo sito rimarrete aggiornati su tutto ciò che riguarda il match: dalle formazioni ufficiali fino al racconto minuto per minuto dalle ore 15:30 , con la consueta diretta testuale.