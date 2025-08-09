Burnley-Lazio 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Burnley-Lazio di Sabato 9 agosto 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming l’amichevole

BURNLEY – Sabato 9 agosto 2025, alle ore 16:00 italiane, il Turf Moor di Burnley ospita l’amichevole di lusso tra Burnley e Lazio, un test cruciale per entrambe le squadre a due settimane dall’inizio dei rispettivi campionati. I Clarets, neopromossi in Premier League, affrontano una Lazio in piena fase di rodaggio, reduce dalla tournée turca contro Fenerbahçe e Galatasaray. La Lazio é data per favorita con i bookmakers che quotano la vittoria a 2.40 mentre il pareggio è dato a 3.40 e la sconfitta a 2.55. Sarri cerca fluidità offensiva e solidità difensiva, testando il tridente Cancellieri–Dia–Zaccagni. Dovrà fare in conti con le assenze di Vecino, Isaksen, Patric e Belahyane, ma punta su un gruppo consolidato e su giovani da testare. Parker punta su un gioco fisico e compatto, con Edwards riferimento offensivo e Anthony e Mejbri a supporto.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI BURNLEY-LAZIO]

BURNLEY (ENG): Hladky V., Anthony J., Cullen J., Ekdal H., Esteve M., Foster L., Hartman Q., Laurent J., Mejbri H., Sonne O., Walker K.. A disposizione: Barnes A., Bruun Larsen J., Edwards M., Koleosho L., Lucas Pires, Tchaouna L., Weiss M., Worrall J.



LAZIO (ITA): Provedel I., Cancellieri M., Dele-Bashiru F., Dia B., Guendouzi M., Lazzari M., Marusic A., Romagnoli A., Rovella N., Tavares N., Zaccagni M.. A disposizione:



Reti:



Ammonizioni: al 15' pt Lazzari M. (Lazio (Ita)).

Hladky V., Anthony J., Cullen J., Ekdal H., Esteve M., Foster L., Hartman Q., Laurent J., Mejbri H., Sonne O., Walker K..Barnes A., Bruun Larsen J., Edwards M., Koleosho L., Lucas Pires, Tchaouna L., Weiss M., Worrall J.Provedel I., Cancellieri M., Dele-Bashiru F., Dia B., Guendouzi M., Lazzari M., Marusic A., Romagnoli A., Rovella N., Tavares N., Zaccagni M..al 15' pt Lazzari M. (Lazio (Ita)).

Le formazioni ufficiali di Burnley-Lazio

BURNLEY (4-2-3-1): Hladky; Walker, Esteve, Ekdal, Hartman; Laurent, Cullen; Sonne, Mejbri, Anthony; Foster. A disposizione: Weiss, Worrall, Bruun Larsen, Edwards, Tchaouna, Pires, Koleosho, Barnes. Allenatore: Scott.

LAZIO (4-3-3) Provedel; Lazzari, Marusic, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Dia, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Ruggeri, Gila, Hysaj, Pellegrini, Cataldi, Basic, Noslin, Pedro, Castellanos. Allenatore: Sarri.

Probabili formazioni

BURNLEY (4-2-3-1): Weiss; Walker, Esteve, Ekdal, Hartman; Laurent, Cullen; Brun Larse, Mejbri, Anthony; Edwards. Allenatore: Scott.

LAZIO (4-3-3) Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Burnley (Eng) – Lazio (Ita) , valevole come Amichevole per Club , sarà visibile in diretta tv su DAZN. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale della partita su questo stesso sito anche dal proprio tablet o smartphone. Un’ora prima circa si potranno consultare le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.