Burnley-Lazio 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Burnley-Lazio di Sabato 9 agosto 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming l’amichevole
BURNLEY – Sabato 9 agosto 2025, alle ore 16:00 italiane, il Turf Moor di Burnley ospita l’amichevole di lusso tra Burnley e Lazio, un test cruciale per entrambe le squadre a due settimane dall’inizio dei rispettivi campionati. I Clarets, neopromossi in Premier League, affrontano una Lazio in piena fase di rodaggio, reduce dalla tournée turca contro Fenerbahçe e Galatasaray. La Lazio é data per favorita con i bookmakers che quotano la vittoria a 2.40 mentre il pareggio è dato a 3.40 e la sconfitta a 2.55. Sarri cerca fluidità offensiva e solidità difensiva, testando il tridente Cancellieri–Dia–Zaccagni. Dovrà fare in conti con le assenze di Vecino, Isaksen, Patric e Belahyane, ma punta su un gruppo consolidato e su giovani da testare. Parker punta su un gioco fisico e compatto, con Edwards riferimento offensivo e Anthony e Mejbri a supporto.
Tabellino in tempo reale
[AGGIORNA LA DIRETTA DI BURNLEY-LAZIO]
LAZIO (ITA): Provedel I., Cancellieri M., Dele-Bashiru F., Dia B., Guendouzi M., Lazzari M., Marusic A., Romagnoli A., Rovella N., Tavares N., Zaccagni M.. A disposizione:
Reti:
Ammonizioni: al 15' pt Lazzari M. (Lazio (Ita)).
Le formazioni ufficiali di Burnley-Lazio
BURNLEY (4-2-3-1): Hladky; Walker, Esteve, Ekdal, Hartman; Laurent, Cullen; Sonne, Mejbri, Anthony; Foster. A disposizione: Weiss, Worrall, Bruun Larsen, Edwards, Tchaouna, Pires, Koleosho, Barnes. Allenatore: Scott.
LAZIO (4-3-3) Provedel; Lazzari, Marusic, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Dia, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Ruggeri, Gila, Hysaj, Pellegrini, Cataldi, Basic, Noslin, Pedro, Castellanos. Allenatore: Sarri.
Probabili formazioni
BURNLEY (4-2-3-1): Weiss; Walker, Esteve, Ekdal, Hartman; Laurent, Cullen; Brun Larse, Mejbri, Anthony; Edwards. Allenatore: Scott.
LAZIO (4-3-3) Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
Dove vedere la partita in TV e streaming
L’incontro Burnley (Eng) – Lazio (Ita) , valevole come Amichevole per Club , sarà visibile in diretta tv su DAZN. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale della partita su questo stesso sito anche dal proprio tablet o smartphone. Un’ora prima circa si potranno consultare le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.