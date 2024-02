Lazio – Bologna 1-2: diretta live, tabellino e risultato finale

La partita Lazio – Bologna di domenica 18 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A

ROMA – Domenica 18 febbraio, nella cornice dello Stadio “Olimpico” andrà in scena Lazio – Bologna, anticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024; calcio di inizio alle ore 12:30.

La Lazio di Maurizio Sarri arriva alla sfida dopo aver battuto il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale di Champions League grazie a Immobile che con un rigore nella ripresa ha piegato i bavaresi. Nell’ultima sfida di campionato i biancocelesti si sono imposti per tre reti a una sul campo del Cagliari con le reti di Immobile e Felipe Anderson che hanno seguito l’autorete di Deiola.

I capitolini riceveranno il Bologna di Thiago Motta che nel recupero infrasettimanale si è imposto per due reti a zero al Dall’Ara contro la Fiorentina con le reti di Orsolini e Odgaard. La gara sarà affidata al sig. Fabio Maresca della sezione di Napoli coadiuvata da Mondin e Ricci, il quarto uomo sarà Feliciani, mentre al VAR andranno Mazzoleni e Di Martino.

Tabellino in tempo reale

LAZIO: Provedel I. (Portiere), Lazzari M. (dal 32' st Pellegrini Lu.), Patric (dal 11' pt Casale N.), Gila M., Marusic A., Guendouzi M., Cataldi D., Luis Alberto (dal 32' st Kamada D.), Isaksen G. (dal 20' st Pedro), Immobile C. (dal 20' st Castellanos T.), Felipe Anderson. A disposizione: Anderson A., Fernandes S., Hysaj E., Mandas C. (Portiere), Napolitano L., Sepe L. (Portiere) Allenatore: Sarri M..



BOLOGNA: Skorupski L. (Portiere), Posch S., Beukema S., Lucumi J., Kristiansen V. (dal 40' st Calafiori R.), El Azzouzi O. (dal 28' st Aebischer M.), Orsolini R. (dal 40' st Lykogiannis C.), Ferguson L., Fabbian G. (dal 28' st Urbanski K.), Saelemaekers A. (dal 28' st Ndoye D.), Zirkzee J.. A disposizione: Bagnolini N. (Portiere), Corazza T., De Silvestri L., Ilic M., Karlsson J., Moro N., Odgaard J., Ravaglia F. (Portiere) Allenatore: Motta T..



Reti: al 18' pt Isaksen G. (Lazio) al 39' pt El Azzouzi O. (Bologna) , al 33' st Zirkzee J. (Bologna) .



Ammonizioni: al 35' pt Cataldi D. (Lazio), al 34' st Marusic A. (Lazio) al 25' pt Fabbian G. (Bologna), al 1' st El Azzouzi O. (Bologna), al 45'+3 st Aebischer M. (Bologna).

L’arbitro

Sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli a dirigere Lazio – Bologna, anticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024 che si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma, calcio d’inizio alle ore 12:30. Sono 24 i precedenti con la Lazio, squadra più arbitrata dal direttore di gara campano, che conta dodici vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte. Per il Bologna i precedenti sono 12: quattro vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte.

I precedenti tra Lazio e Bologna

Bologna e Lazio si sono trovate faccia a faccia ben 71 volte con il bilancio che tende nettamente a favore dei rossoblu. Per la squadra ospite sono ben 36 i successi contro i biancocelesti, mentre per 19 volte la gara è finita in parità. Per i capitolini sono 15, invece, le volte in cui sono usciti vincitori dalla sfida contro gli emiliani.

Presentazione del match

QUI LAZIO – Solito 4-3-3 per la Lazio guidata da Maurizio Sarri. In porta ci sarà Ivan Provedel, in difesa Lazzari e Marusic saranno i terzini, mentre al centro del reparto ci sarà la coppia formata da Patric e Gila. Cataldi dovrebbe essere il titolare al centro del centrocampo con Guendonzi e Luis Alberto mezz’ali ai suoi fianchi. Il riferimento dell’attacco sarà Ciro Immobile con Felipe Anderson e Isaksen che agiranno sulle fasce.

QUI BOLOGNA – I rossoblu di Thiago Motta scenderanno in campo con il 4-1-4-1. Tra i pali andrà Skorupski con Posch, beukema, Calafiori e Kristiansen a formare il reparto difensivo. Aebischer sarà il mediano con Orsolini, Ferguson, Fabbian e Saelemaekers che comporranno il centrocampo. Il riferimento offensivo sarò il solito Zirkzee.

Le probabili formazioni di Lazio – Bologna

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Maurizio Sarri.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer; Orsolini, Ferguson, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Lazio – Bologna, anticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lazio – Bologna in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.