Lunch match con i fiocchi in Lazio-Bologna, derby Empoli-Fiorentina e Frosinone-Roma, trasferta per il Milan. Successo del Rosario in Copa de la Liga Profesional

Il calcio argentino in apertura del programma di domenica 18 febbraio. In campo per la Copa de la Liga Profesional Rosario e Gimnasia. La partita è terminata sul punteggio di 2-1 per la squadra di casa grazie all’uno due di Quintana e Dupuy nella prima mezz’ora, prima dell’intervallo ha accorciato De Blasis su rigore. In Colombia si sono giocati due incontri. Pareggio per 2-2 tra Ind. Medellin e Fortaleza mentre il Pereira si è imposto 1-0 sul Santa Fe. In Costa Rica successo per 3-1 del Puntarena sul AD Santos mentre in Perù vittorie casalinghe per Cusco su Deportivo Garcilaso 1-0 e per l’U. de Deportes sul Melgar per 2-0.

In Uruguay colpo esterno del Boston River sul Maldonado mentre in Venezuela successo casalingo del Dep. Tachira per 2-1 sul Rayo Zuliano. Passiamo al Messico dove in Liga MX troviamo il successo casalingo sia del Pachuca sul Club America 2-1 che del Cruz Azul sul Tigres per 1-0; pareggiano 3-3 Atletico San Luis e Tijuana. In Liga de Expansion MX invece pareggio senza reti tra Tapatio e Atletico Morelia. Passiamo al Cile dove l’O’Higgins si è imposto 3-1 sul Copiaco mentre in Bolivia altro successo esterno del Tomayapo sul Santa Cruz. Nella A-League troviamo la vittoria a domicilio del Centra Coast Mariners sul WS Wanderers grazie a una rete di Mikael Doka su calcio di rigore.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo i principali match da seguire. In Serie A si parte forte alle 12.30 con il lunch match tra Lazio e Bologna quindi alle ore 15 il derby Empoli-Fiorentina e Udinese-Cagliari, alle ore 18 altro derby tra Frosinone e Roma, chiusura alle 20.45 tra Monza e Milan. Si gioca il posticipo di Serie B Venezia-Modena mentre nel resto d’Europa spicca la trasferta del Bayern Monaco con il Bochum.

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al-Hilal - Al-Raed 15:00

Al-Ittihad FC - Al Riyadh 18:00



ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Rosario - Gimnasia L.P. 2-1 (Finale)

Instituto - Independiente 21:00

Velez Sarsfield - Huracan 21:00

River Plate - Banfield 23:15



AUSTRALIA A-LEAGUE

Central Coast Mariners - WS Wanderers 1-0 (Finale)

Macarthur FC - Wellington Phoenix 1-2 (Finale)



AUSTRIA BUNDESLIGA

A. Lustenau - A. Klagenfurt 14:30

Hartberg - LASK 14:30

Sturm Graz - SK Rapid 17:00



BELGIO JUPILER LEAGUE

Cercle Brugge - Club Brugge 13:30

Kortrijk - Royale Union SG 16:00

Anderlecht - St. Truiden 18:30

Eupen - Gent 19:15



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL - APERTURA

Santa Cruz - Tomayapo 1-2 (Finale)

Nacional Potosi - Blooming 20:00

Guabira - Independiente 22:30



BULGARIA PARVA LIGA

Etar - CSKA 1948 Sofia 0-0 (Intervallo)

Arda - Lok. Plovdiv 14:15

CSKA Sofia - Botev Vratsa 16:45



CILE PRIMERA DIVISIÓN

Copiapo - O'Higgins 1-3 (Finale)



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA

Ind. Medellin - Fortaleza 2-2 (Finale)

Pereira - Santa Fe 1-0 (Finale)

La Equidad - Patriotas 20:00

Envigado - America De Cali 22:00



COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA

Puntarenas FC - AD Santos 3-1 (Finale)

Cartagines - Liberia 18:00



CROAZIA HNL

Osijek - Gorica 15:00

Din. Zagabria - Varazdin 17:10



DANIMARCA SUPERLIGA

Hvidovre IF - Randers 14:00

Nordsjaelland - Lyngby 14:00

Silkeborg - FC Copenhagen 16:00

Brondby - Midtjylland 18:00



EGITTO PREMIER LEAGUE

Enppi - Smouha 15:00

National Bank Egypt - ZED 15:00

Pyramids - Al Ittihad 18:00



FRANCIA LIGUE 1

Strasburgo - Lorient 13:00

Monaco - Tolosa 15:00

Montpellier - Metz 15:00

Rennes - Clermont 15:00

Reims - Lens 17:05

Brest - Marsiglia 20:45



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Elversberg - Osnabruck 13:30

Norimberga - Kaiserslautern 13:30

St. Pauli - Braunschweig 13:30



GERMANIA BUNDESLIGA

Friburgo - Francoforte 15:30

Bochum - Bayern 17:30



GERMANIA BUNDESLIGA - FEMMINILE

Leverkusen D - Hoffenheim D 14:00

Bayern D - SGS Essen D 16:00

Duisburg D - Colonia D 18:30



GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Lime Hall Academy - Dunbeholden 19:00

Montego Bay - Humble Lions 21:30

Mount Pleasant - Tivoli 21:30

Portmore - Harbour View 21:30

Treasure Beach - Molynes 21:30

Cavalier - Vere United 22:00

Waterhouse - Arnett Gardens 22:00



GRECIA SUPER LEAGUE

Volos - Giannina 14:30

AEK - Kifisia 18:00

PAOK - Olympiakos 19:30



GUATEMALA LIGA NACIONAL - CLAUSURA

Xelaju - Malacateco 2-1 (Finale)

Deportivo Achuapa - Antigua 18:00

Guastatoya - Municipal 22:00



HONDURAS LIGA NACIONAL - CLAUSURA

Victoria - Real Espana 2-2 (Finale)

Olimpia - Olancho 0-0 (Finale)

UPNFM - Motagua 23:00



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Sheffield Utd - Brighton 15:00

Luton - Manchester Utd 17:30



ISRAELE LIGAT HA'AL

M. Haifa - H. Haifa 19:30



ITALIA PRIMAVERA 1

Atalanta U19 - Empoli U19 2-1 (*)

Sassuolo U19 - Verona U19 13:00



ITALIA PRIMAVERA 2

Cosenza U19 - Pisa U19 1-1 (Finale)



ITALIA SERIE A

Lazio - Bologna 0-0 (*)

Empoli - Fiorentina 15:00

Udinese - Cagliari 15:00

Frosinone - Roma 18:00

Monza - Milan 20:45



ITALIA SERIE A FEMMINILE

Juventus D - Napoli D 1-0 (*)

Pomigliano D - Como D 15:00

Milan D - Inter D 17:00



ITALIA SERIE B

Venezia - Modena 16:15



ITALIA SERIE C - GIRONE A

Lumezzane - Triestina 14:00

Atalanta U23 - Alessandria 18:30

Trento - Pergolettese 18:30



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Ancona - Carrarese 14:00

Fermana - Spal 14:00

Torres - Perugia 14:00

Arezzo - Recanatese 16:15

Pineto - Olbia 16:15

Rimini - Pontedera 18:30

Juventus U23 - Lucchese 20:45

Vis Pesaro - Pescara 20:45



ITALIA SERIE C - GIRONE C

Giugliano - ACR Messina 18:30

Monopoli - Latina 18:30

Audace Cerignola - Monterosi Tuscia 20:45

Catania - Juve Stabia 20:45

Crotone - Taranto 20:45

Picerno - Benevento 20:45



ITALIA SERIE D - GIRONE A

Albenga - Citta di Varese 14:30

Alcione Milano - Sanremese 14:30

Bra - PDHA 14:30

Gozzano - Chisola 14:30

Lavagnese - Pinerolo 14:30

Ticino - Chieri 14:30

Vogherese - Derthona FbC 14:30

Asti - Fezzanese 15:00

Vado - Ligorna 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE B

Ciserano-Bergamo - Villa Valle 14:30

Club Milano - Legnano 14:30

Crema - Clivense 14:30

Desenzano - Ponte San Pietro 14:30

Folgore Caratese - Varesina 14:30

Pro Palazzolo - Caldiero Terme 14:30

Tritium - Castellanzese 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE C

Adriese - Montebelluna 14:30

Bolzano - Chions 14:30

Campodarsego - Luparense 14:30

Cjarlins Muzane - Union Clodiense 14:30

Este - Breno 14:30

Mestre - Treviso 14:30

Mori - Bassano 14:30

Portogruaro - Montecchio Maggiore 14:30

Dolomiti Bellunesi - Castegnato 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE D

AC Carpi - Sant'Angelo 14:30

Aglianese Calcio - Fanfulla 14:30

Certaldo - Sangiuliano City 14:30

Forlì - Imolese 14:30

Mezzolara - Pistoiese 14:30

Ravenna - Lentigione 14:30

Sammaurese - Prato 14:30

SCD Progresso - San Donnino 14:30

Victor San Marino - Corticella 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE E

Ghivizzano Borgo - Mobilieri Ponsacco 14:30

Grosseto - Follonica Gavorrano 14:30

Montevarchi - Figline 14:30

Orvietana - SC Cenaia 14:30

Pianese - Trestina 14:30

Real Forte Querceta - Poggibonsi 14:30

San Donato - Sangiovannese 14:30

Vivi Altotevere - Seravezza Pozzi 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE F

Atletico Ascoli - L'Aquila 14:30

Avezzano - United Riccione 14:30

Fossombrone - Sambenedettese 14:30

Roma City - Matese 14:30

Sora - Termoli 14:30

Tivoli Calcio - Chieti 14:30

Vastogirardi - Real Monterotondo 14:30

Vigor Senigallia - Campobasso 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Budoni - Nocerina 14:00

Sarrabus Ogliastra - Ostia Mare 14:00

Cassino - Latte Dolce 14:30

Cavese - Gladiator 14:30

Nuova Florida - Flaminia 14:30

San Marzano - Ischia 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE H

Angri - Rotonda 14:30

Casarano - Gravina 14:30

Paganese - Bitonto 14:30

Santa Maria Cilento - Manfredonia 14:30

Altamura - Fidelis Andria 15:00

Barletta - Matera 15:00

Gallipoli - A.C Nardò 15:00

Martina Calcio - Palmese 1914 15:00

Citta di Fasano - Gelbison 15:30



ITALIA SERIE D - GIRONE I

Locri 1909 - Trapani 14:30

Reggio Calabria - Gioiese 14:30

AS Acireale - Licata 15:00

Canicatti - Castrovillari 15:00

Igea Virtus - S. Agata 15:00

Real Casalnuovo - Vibonese 15:00

Sancataldese - USD Ragusa 15:00



MAROCCO BOTOLA PRO

Youssoufia Berrechid - Tanger 16:00

FAR Rabat - Mouloudia Oujda 18:00

Moghreb Tetouan - Chabab Mohammedia 20:00



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA

Tapatio - Atl. Morelia 0-0 (Finale)

Atlante - Cimarrones de Sonora 19:00



MESSICO LIGA MX - CLAUSURA

Atl. San Luis - Tijuana 3-3 (Finale)

Juarez - Puebla Posticipata

Pachuca - Club America 2-1 (Finale)

Cruz Azul - Tigres 1-0 (Finale)

Atlas - Leon 23:00



NICARAGUA LIGA PRIMERA - CLAUSURA

Ocotal - UNAN-Managua 1-2 (Finale)

Managua FC - Jalapa 23:00



OLANDA EREDIVISIE

Twente - Utrecht 0-0 (*)

Ajax - Nijmegen 14:30

Vitesse - FC Volendam 14:30

Feyenoord - Waalwijk 16:45



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Sol De America - Libertad 22:15



PERU LIGA 1 - APERTURA

Cusco - Deportivo Garcilaso 1-0 (Finale)

U. de Deportes - Melgar 2-0 (Finale)

Union Comercio - A. Lima 20:00

Cienciano - Sport Boys 23:00



POLONIA EKSTRAKLASA

Zaglebie - Cracovia 0-0 (*)

Legia - Puszcza 15:00

LKS Lodz - Widzew Lodz 17:30



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Casa Pia - Arouca 16:30

Benfica - Vizela 19:00

Estoril - Gil Vicente 19:00

Braga - Farense 21:30



REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Karvina - Slavia Praga 15:00

Zlin - Slovacko 15:00

Sparta Praga - Liberec 18:00



ROMANIA LIGA 1

Botosani - Univ. Craiova 16:15

Din. Bucuresti - Otelul 19:00



SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cailungo - Murata 15:00

Juvenes/Dogana - Fiorentino 15:00



SCOZIA PREMIERSHIP

St. Johnstone - Rangers 13:00



SERBIA SUPER LIGA

Radnicki 1923 - Vojvodina 13:00

Sp. Subotica - Mladost 15:00

Radnicki Nis - Javor 17:00

TSC - Radnik 17:00



SLOVENIA PRVA LIGA

Bravo - Celje 13:00

Mura - Maribor 15:00



SPAGNA LALIGA

Vallecano - Real Madrid 14:00

Granada - Almeria 16:15

Maiorca - Real Sociedad 18:30

Betis - Alaves 21:00



SPAGNA LALIGA2

Albacete - Racing Santander 14:00

Ferrol - Levante 16:15

Leganes - Alcorcon 16:15

Huesca - Amorebieta 18:30

Elche - Eibar 21:00



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Young Boys - Lausanne Ouchy 14:15

Luzern - Zurigo 16:30

Servette - Lugano 16:30



TURCHIA SUPER LIG

Alanyaspor - Adana Demirspor 2-0 (*)

Gaziantep - Samsunspor 14:00

Pendikspor - Trabzonspor 14:00

Ankaragucu - Galatasaray 17:00



URUGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Maldonado - Boston River 1-2 (Finale)

Cerro CA - Wanderers 14:00

Racing Montevideo - Liverpool M. 21:00



VENEZUELA LIGA FUTVE - APERTURA

Dep. Tachira - Rayo Zuliano 2-1 (Finale)

Inter de Barinas - Universidad Central 20:00

Monagas - Carabobo 22:45



VIETNAM V.LEAGUE 1

Hong Linh Ha Tinh - Gia Lai 1-0 (*)

Song Lam Nghe An - Binh Dinh 0-0 (*)

Thanh Hoa - Hanoi FC 0-0 (*)

Cong An - Ho Chi Minh 13:15