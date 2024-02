Juventus Next Gen – Sestri Levante: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Juventus Next Gen – Sestri Levante di Mercoledì 14 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 26° giornata di Serie C – Girone B

ALESSANDRIA – Mercoledì 14 febbraio 2024 , alle ore 18:30 la Juventus Next Gen ospiterà il Sestri Levante per la giornata 26 del campionato Serie C – Girone B . Ricordiamo che nell’ultima partita disputata 8 ottobre 2023 la stessa era terminata con il risultato di 0-0 . Appuntamento allo stadio Moccagatta di Alessandria dove il match sarà condotto dell’arbitro Edoardo Manedo Mazzoni della sezione di Prato . Sarà coadiuvato dagli assistenti Emanuele Bracaccini di Macerata e Vincenzo Marra di Agropoli; quarto ufficiale Francesco Saffioti di Como . Pronostico a favore dei bianconeri con i bookmakers che quotano questo successo a 1.76 mentre il pareggio è dato a 3.50 e la sconfitta a 4.20 .

Negli ultimi cinque incontri hanno conseguito 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte realizzando 10 gol e subendone 5 . Buon momento di forma con tre successi consecutivi ottenuti contro SPAL, Ancona e Torres . Prolungata anche l’imbattibilità che resiste dallo scorso 16 dicembre . Il Sestri Levante invece ha ottenuto 3 vittorie, 1 pareggi e 1 sconfitte realizzando 5 reti e subendone 4 . Dopo la sconfitta a Pescara dello scorso 27 gennaio la squadra ha risposto bene vincendo sia in casa della Torres che con il Perugia a domicilio .

I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale di questo incontro sul proprio computer e dai principali dispositivi mobili. Un’ora prima circa saranno disponibili le formazioni ufficiali e potremo scoprire le mosse dei due allenatori. Ricordiamo che in Serie C – Girone B primo é il Cesena con 65 punti , seguito da Torres con 50, Carrarese con 45 quindi Perugia e Gubbio 43, Pescara 41, Pontedera 39 . Si tratta del primo confronto tra le due squadre in Piemonte .

Brambilla: “in questo momento abbiamo trovato questa continuità”

«Oltre alle prestazioni, che non sono mai mancate in questo campionato, sono arrivati una serie di risultati consecutivi assolutamente non scontati, soprattutto in Serie C. In questo momento abbiamo trovato questa continuità che ci ha dato anche un po’ di tranquillità in più e chiaramente si lavora anche meglio. L’ultima vittoria ottenuta, quella contro la Torres a casa loro, è la conferma di quanto ho detto. Siamo cresciuti tanto perchè all’andata una partita come quella di sabato (10 febbraio 2024, ndr) non l’avremmo portata a casa. Non dobbiamo fermarci perchè mancano ancora tantissime partite e il difficile come ho detto ai ragazzi arriva adesso. Dobbiamo portare avanti la consapevolezza di poter fare risultato contro chiunque, deve essere la nostra spinta in più … Per la prima volta in questo girone di ritorno affronteremo un turno infrasettimanale, ma siamo pronti. Siamo altresì consapevoli che non sarà una partita semplice quella contro il Sestri Levante, una squadra che è in salute e in fiducia perchè – come noi – ha ottenuto risultati importanti. Scenderanno in campo due squadre che se la giocheranno sapendo dell’importanza e del valore che avrà questo risultato. Noi vogliamo prolungare la nostra striscia positiva, ma per riuscirci servirà una prestazione di livello assoluto da parte nostra».

Liguri con il lutto al braccio

“Ci ha lasciati a 58 anni Gianluigi Bianchini, calciatore del Sestri Levante nella seconda metà degli anni ‘80. Originario di Torza, frazione di Maissana, Bianchini ha fatto tutta la trafila nel vivaio corsaro fino all’approdo in prima squadra dove ha militato tra il 1984 e il 1991. Gian era orgoglioso dei suoi trascorsi con la casacca rossoblu dell’Unione, Gian era davvero fiero di essere stato un giocatore che ha calcato il terreno del Sivori. Tutta l’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 si unisce al cordoglio della sua famiglia in questo momento di dolore. Ciao Gian, ora potrai nuovamente correre veloce come facevi in campo” lo si apprende dalla pagina social della squadra ligure.

Barilari: “gli avversari sono migliorati tanto”

“Sono diventati molto più bravi e hanno fatto un bel percorso di crescita” ha sottolineato alla vigilia Barilari che ritrova ancora una volta una squadra in un periodo di gran forma. Rientra Podda, squalificato Sandri, il mister ha sottolineato come chi andrà in campo lo farà al massimo. Parlando della classifica ha parlato di pensare prima alla salvezza, sono tre partite difficili da affrontare quelle che aspettano la sua squadra.

Probabili formazioni di Juventus Next Gen – Sestri Levante

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Daffara; Stivanello, Poli, Stramaccioni, Savona, Salifou, Damiani, Hasa, Rouhi; Guerra, Sekulov. Allenatore: Brambilla

SESTRI LEVANTE (4-3-3): Ananoura; Fossati, Pane, Oliana, Podda; Matteucci, Parlanti, Raggio Garibaldi; Clemenza, Forte, Candiano. Allenatore: Barilari

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match Juventus U23 – Sestri Levante , valido per la giornata 26 del campionato Serie C – Girone B , sarà visibile in diretta tv su Sky Sport al canale 259 . Per lo streaming disponibile su Sky Go e Now .