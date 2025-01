Nella guida tv del 14 gennaio 2025 i recuperi di Serie A e Liga saranno trasmessi da DAZN; Como-Milan anche da Sky

Al centro della programmazione calcistica in tv di martedì 14 gennaio ci sono i recupero della diciannovesima giornata di Serie A che vedranno in campo le squadre che dieci giorni fa erano impegnate nella Supercoppa Italiana. Si comincia alle 18.30 con Como-Milan. I lariani vengono dall’1-2 rimediato all’Olimpico contro la Lazio e sono quindicesimi con 19 punti, frutto di quattro vittorie, sette pareggi e otto sconfitte, ventuno gol fatti e trentuno subiti. I rossoneri sono reduci dall’1-1 casalino contri il Cagliari e sono ottavi a quota 28. Il loro percorso racconta di sette partite vinte, sette pareggiate e quattro perse, ventisette reti realizzate e diciotto incassate.

Alle 20.45 tocca al big match Atalanta-Juventus. Gli orobici vengono dallo 0-0 rimediato sul campo dell’Udinese e sono terzi a-5 dalla capolista Napoli con 42 punti, frutto di tredici vittorie, tre pareggi e tre sconfitte, quarantatré gol fatti e venti subiti. I bianconeri sono reduci dall’1-1 nel Derby della Mole contro il Torino e sono quinti a quota 33. Il loro percorso racconta di sette partite vinte e dodici pareggiate e quattro perse, trentuno reti realizzate e sedici incassate.

In Premier League la capolista Liverpool fa visita al Nottimgham Forest ma per la ventunesima giornata si giocano anche Brentford-Manchester City Chelsea-Bournemouth e West Ham-Fulham Turno infrasettimanale anche in Bundesliga dove il Bayer Leverusen riceve il Main e il Dortmund fa visita all’Holstein Hiel.

Calcio in tv oggi 14 gennaio 2025: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

18.30

Como-Milan (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

Holstein Kiel-Borussia Dortmund (Bundesliga) – SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.30

Nottingham Forest-Liverpool (Premier League) – SKY SPORT (canale 254) e NOW

Brentford-Manchester City (Premier League) – SKY SPORT (canale 255) e NOW

Chelsea-Bournemouth (Premier League) – SKY SPORT (canale 256) e NOW

West Ham-Fulham (Premier League) – SKY SPORT (canale 257) e NOW

Bayer Leverkusen-Mainz (Bundesliga) – SKY SPORT (canale 258) e NOW

20.45

Atalanta-Juventus (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick.