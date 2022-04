Il 15 aprile 2022 le partite di Serie A saranno trasmesse in diretta su DAZN: Spezia – Inter visibile anche su Sky

GENOVA – Al centro della programmazione sul calcio in TV di venerdì 15 aprile ci sono gli anticipi della trentatreesima giornata di Serie A. Due anticipi da Scudetto visto che scendono in campo Inter e Milan, Alle 19 l’Inter fa visita allo Spezia. Gli Aquilotti vengono dal pareggio esterno a reti bianche contro l’Empoli e sono quindicesimi, a quota 33 punti, con un cammino di nove partite vinte, sei pareggiate e diciassette perse con trentadue reti realizzate e cinquantaquattro incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre vittorie e due pareggi, con quattro gol fatti e cinque subiti. L’Inter, invece, é reduce dal successo casalingo per 2-0 contro il Verona ed é secondo, a due lunghezze dalla capolista Milan anche se deve ancora recuperare una partita, con 66 punti e con un cammino di diciannove partite vinte, nove pareggiate e tre perse con sessantacinque reti realizzate e ventiquattro incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di un pareggio e quattro sconfitte con sei gol fatti e due subiti.

In serata il Milan ospita il Genoa. I rossoneri vengono da due pareggi a reti bianche di fila, contro il Bologna e contro il Torino, e sono sono chiamati a difendere il primo posto in classifica, che occupano con due lunghezze di vantaggio sulla coppia formata da Napoli e Inter, considerando però che i nerazzurri devono ancora recuperare la gara contro il Bologna. La formazione di Pioli ha 68 punti, con un cammino di venti partite vinte, otto pareggiate e quattro sconfitte e con cinquantasei reti realizzate e ventinove incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre partite vinte e due pareggiate con tre reti siglate e nessuna incassate. I rossoblu sono reduci da due sconfitte, quella di misura rimediata a Verona e quella pesante per 1-4 contro la Lazio, e sono penultimi, a pari merito con il Venezia e a tre lunghezze dalla quartultima, con 22 punti e con un cammino di due vittorie, sedici pareggi e quattordici sconfitte con ventiquattro gol fatti e cinquantadue subiti. Nelle ultime cinque sfide ha vinto una volta, pareggiato due e perso due siglando due reti e subendone cinque.

In Ligue 1 in campo Rennes e Monaco. I padroni di casa vengono dalla vittoria esterna per 2-3 contro il Reims e sono terzi in classifica con 56 punti.Gli ospiti, invece, sono reduci dal successo casalingo per 2-1 contro il Troyes e sono sesti a quota 50. In Liga si gioca Real Sociedad – Betis. I padroni di casa vengono dal successo esterno per 1-2 contro l’Elche e in classifica sono sesti con 54 punti. Gli ospiti sono reduci dalla vittoria per 1-2 contro il Cadice e sono quinti a quota 56.

Calcio in tv oggi 15 aprile 2022: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

11.00

Kawasaki Frontale-Ulsan Hyundai (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

13.00

Shandong Taishan-Daegu (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

Pathum United-Melbourne City (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

Daugavpils-Spartaks (Latvian Virsliga) – ONEFOOTBALL

15.00

Valmiera-Tukums (Latvian Virsliga) – ONEFOOTBALL

16.00

Lion City Sailors-Urawa Red Diamonds (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

United City-Jeonnam (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

Johor Darul-Guangzhou FC (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

17.00

RFS-Super Nova (Latvian Virsliga) – ONEFOOTBALL

18.00

Nordsjaelland-SønderyskE (Superligaen) – ONEFOOTBALL

19.00

Spezia-Inter (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

19.15

Sharjah-Al Rayyan (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

Al Sadd-Al Wehdat (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

21.00

Milan-Genoa (Serie A) – DAZN

Rennes-Monaco (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

Real Sociedad-Betis (Liga) – DAZN

Derby County-Fulham (Championship) – DAZN

22.15

Al Hilal-Ilstiklol (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

Nasaf-Al Faisaly (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

