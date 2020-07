Si giocano la 33° giornata di Serie A e la 36° giornata di Premier League. Spazio anche alla Mayor League Soccer

MILANO – Al centro della programmazione sul calcio in tv di mercoledì 15 luglio c’è la 33° giornata di Serie A. Alle ore 19.30 il Bologna, reduce dal pareggio di Parma e decimo con 42 punti, ospita il Napoli, fresco di 1-1 contro il Milan e sesto a quota 52. I rossoneri di Pioli, inve, che in virtù di detto risultato sono settimi con 50 punti, ricevono il Parma, dodicesimo e reduce dal pareggio casalingo per 2-2 contro il Bologna. A Marassi, la Sampdoria, galvanizzata dalla vittoria di Udine, che ha portato un po’ di ristoro alla classifica, attende il Cagliari, undicesimo, che domenica scorsa non é andato oltre lo 0-0 contro il Lecce.

In serata, con calcio di inizio allo ore 21.45, va in scena la lotta per lo scudetto. La Juventus, capolista con 75 punti, gioca sul campo del Sassuolo, ottavo a quota 46 mentre la Lazio, che nell’ultimo turno disputato é incappata in una sconfitta casalinga proprio contro i neroverdi e ore é seconda a quota 68, fa visita all’Udinese. Il Lecce, che ora é terzultimo con 29 punti, ospita la Fiorentina, tredicesima, che viene dal pareggio casalingo contro il Verona. La squadra di Juric, che dopo il pari del Franchi é nona con 44 punti, fa visita alla Roma, in piena corsa per un posto in Europa dopo due successi di fila.

Per la trentaseiesima giornata di Premier League si giocano Manchester City-Bournemouth, Newcastle-Tottenham e Arsenal-Liverpool: Spazio alla Mayor League Soccer.

Calcio in TV oggi 15 luglio 2020: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

02.08

New York City-Orlando City (MLS) – DAZN

04.38

Philadelphia Union-Inter Miami (MLS) – DAZN

19.00

Manchester City-Bournemouth (Premier League) – SKY SPORT UNO

Newcastle-Tottenham (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

19.30

Milan-Parma (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Sampdoria-Cagliari (Serie A) – SKY SPORT (canale 253 satellite, 484 digitale terrestre)

Bologna-Napoli (Serie A) – DAZN e DAZN1

21.15

Arsenal-Liverpool (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

21.45

Sassuolo-Juventus (Serie A) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Udinese-Lazio (Serie A) – SKY SPORT (canale 253 satellite)

Roma-Verona (Serie A) – SKY SPORT (canale 254 satellite, 485 digitale terrestre)

Lecce-Fiorentina (Serie A) – DAZN e DAZN1

Gli abbonati di Sky potranno seguire le partite in in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente, da PC, smartphone e tablet.