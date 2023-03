Il 15 marzo Napoli – Eintracht Francoforte sarà trasmesso da Amazone Prime Video mentre Real Madrid – Liverpool sarà visibile su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di mercoledì 15 marzo ci sono le gare di ritorno degli ottavi di finale della Champions League. In campo anche il Napoli contro l’Eintracht Francoforte. I partenopei stanno vivendo una stagione a dir poco straordinaria, “macchiata” soltanto dall’eliminazione dalla Coppa Italia per opera della Cremonese. Per il resto sono arrivati primi nel difficilissimo girone primo in classifica e hanno già ipotecato lo Scudetto. Dopo il successo per 2-0 contro l’Atalanta la squadra di Spalletti ha diciotto lunghezze di vantaggio sull’Inter, il miglior attacco e la difesa meno perforata del torneo. Finora ha vinto ventuno volte, pareggiato due, perso soltanto contro Inter e Lazio, realizzato sessanta reti e incassate soltanto sedici. I tedeschi, detentori dell’ultima Europa League, si erano classificati secondi nel Gruppo D, alle spalle del Tottenham di Conte; in Bundesliga vengono dal pareggio interno per 1-1 contro lo Stoccarda e sono sesti con 40 punti, frutto di undici vittorie, sette pareggi e sei sconfitte, quarantasei gol fatti e trentaquattro subiti.

Contemporaneamente si gioca una sfida che ha un po’ il sapore di una finale mancata: Real Madrid – Liverpool. I Blancos avevano vinto il Girone F davanti al Lipsia. In Liga la squadra di Ancelotti ha battuto in rimonta l’Espanyol al termine di una partita dal finale rocambolesco: passata in svantaggio a dieci minuti dalla fine, ha vinto frazie alle reti di Vinicius Junior, Militao e Asensio dando prova di gran carattere ed evitanto che il distacco dalla prima in classifica diventasse incolmabile. Ora é secondi a quota 56, a -9 dalla capolista Barcellona grazie a un percorso di diciassette partite vinte, cinque pareggiate e tre perse, cinquanta reti realizzate e diciannove incassate. I Reds si erano classificati al secondo posto nel gruppo A alle spalle del Napoli. In Premier League, dopo aver battuto col sorprendente risultato di 7-0 il Manchester United, ha perso di misura in casa del Bournemouth. Sono sesti con 42 punti, frutto di dodici vittorie, sei pareggi e otto sconfitte, quarantasette gol fatti e ventinove subiti.

Si gioca la trentaduesima giornata dei Gironi A e C di Serie C. Nel Girone A davanti a tutti troviamo la FeralpiSalò, con due lunghezze di vantaggio sulla Pro Sesto; più distaccati Pordenone e Lecco a quota 52. Nel Girone C capolista incontrastata é il Catanzaro, secondo il Crotone mentre il Pescara é terzo a quota 52 con tre lunghezze di vantaggio sul Foggia.

Calcio in tv oggi 15 marzo 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

14.30

Diretta Gol Serie C – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Messina-Pescara (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 252)

Viterbese-Taranto (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Picerno-Cerignola (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Turris-Gelbison (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Renate-Triestina (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Latina-Potenza (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.00

Diretta Gol Serie C – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 253)

Basaksehir-Gent (Conference League) – DAZN, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 252)

Trento-Pergolettese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Padova-Pro Sesto (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 254)

Pordenone-Piacenza (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pro Patria-Novara (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pro Vercelli-Juventus Next Gen (Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Mantova-Arzignano (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Lecco-Feralpisalò (Serie C) – RAI SPORT e ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Giugliano-Avellino (Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Sangiuliano-Albinoleffe (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.30

Brighton-Crystal Palace (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Vicenza-Virtus Verona (Serie C) – ELEVEN SPORTS

21.00

Napoli-Eintracht Francoforte (Champions League) – AMAZON PRIME VIDEO

Real Madrid-Liverpool (Champions League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

Virtus Francavilla-Juve Stabia (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Foggia-Monopoli (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale