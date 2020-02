Il 16 febbraio si gioca la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, con i suoi sei incontri. Spazio anche ai posticipi della 24° giornata di Serie B, Premier League, La Liga, Campionato Primavera, Serie C e D



MILANO – Al centro della programmazione calcio in tv di domenica 16 febbraio c’è la ventiquattresima giornata di Serie A con i suoi sei incontri. Lunch match domenicale sarà Hellas Verona – Udinese; la squadra di Juric, dopo aver battuto la Juventus, é sorprendentemente sesta con 34 punti, in zona Europa mentre i friulani sono quindicesimi a quota 25. Alle 15 si disputano tre partite. La Sampdoria, sedicesima con 23 punti, riceve la Fiorentina, quattordicesima con due lunghezze in più. Nel derby emiliano Sassuolo – Parma si affrontano due squadre che sono, rispettivamente, dodicesima con 29 punti e nona a quota 32.

Si giocano tre partite della ventitreesima giornata del campionato di Serie B. La Cremonese affronta il Trapani, il Venezia la Virtus Entella. In serata l’Empoli il Chievo. Chiude il Monday night Chievo – Salernitana.



In Premier League tocca a Arsenal – Manchester United. Nella venticinquesima giornata de La Liga spagnola il Real Madrid ospita il Celta Vigo. Spazio anche a Campionato Primavera, Serie C, alla Serie D e al calcio australiano.

Calcio in tv oggi 16 febbraio 2029: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

10.00

Western United-Brisbane Roar (A-League) – SPORTITALIA

12.00

Genoa-Chievo (Campionato Primavera) – SI SOLOCALCIO

Siviglia-Espanyol (Liga) – DAZN

12.30

Udinese-Verona (Serie A) – DAZN e DAZN1

Juventus-Inter (Serie A femminile) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT SERIE A

14.00

Leganes-Betis (Liga) – DAZN

14.30

Ajax-RKC (Eredivisie) – DAZN

Franciacorta-Mantova (Serie D) – ELEVEN SPORTS

Foggia-Brindisi (Serie D) – ELEVEN SPORTS

Palermo-Biancavilla (Serie D) – ELEVEN SPORTS

Grosseto-Monterosi (Serie D) – SPORTITALIA

15.00

Juventus-Brescia (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Sampdoria-Fiorentina (Serie A) – SKY SPORT (canale 253 satellite, 484 digitale terrestre)

Sassuolo-Parma (Serie A) – DAZN e DAZN1

Frosinone-Perugia (Serie B) – DAZN

Cremonese-Trapani (Serie B) – DAZN

Aston Villa-Tottenham (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Lione-Strasburgo (Ligue 1) – DAZN

su ELEVEN SPORTS la Serie C

Pro Patria-Arezzo

Monza-Juventus U23

Como-Olbia

Sudtirol-Fano

Imolese-Cesena

Padova-Fermana

Feralpisalò-Gubbio

Carpi-Piacenza

Triestina-Vis Pesaro

Catanzaro-Casertana

Catania-Reggina

Bisceglie-Sicula Leonzio

Vibonese-Viterbese

15.30

Colonia-Bayern (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

16.00

Eibar-Real Sociedad (Liga) – DAZN

17.00

Brest-St. Etienne (Ligue 1) – DAZN

Reims-Rennes (Ligue 1) – DAZN

17.30

Arsenal-Manchester United (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Pontedera-Giana Erminio

Alessandria-Lecco

Albinoleffe-Novara

Pergolettese-Pro Vercelli

Pistoiese-Siena

Reggio Audace-Arzignano

Sambenedettese-Ravenna

Vicenza-Virtus Verona

Avellino-Cavese

Bari-Picerno

Potenza-Rende

Paganese-Rieti

Ternana-Virtus Francavilla

18.00

Cagliari-Napoli (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

18.30

Athletic-Osasuna (Liga) – DAZN

20.45

Lazio-Inter (Serie A) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

21.00

Empoli-Pisa (Serie B) – DAZN

Real Madrid-Celta (Liga) – DAZN

Lilla-Marsiglia (Ligue 1) – DAZN

Gli abbonati di Sky potranno seguire le partite in in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. I programmi di DAZN sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito su RaiPlay, quelli di Sportitalia in streaming gratuito su Sportitalia.com.

