Pescara – Cittadella, le formazioni ufficiali dell’anticipo di Serie B

Le formazioni ufficiali di Pescara – Cittadella del 14 febbraio 2020: incontro valevole per l’anticipo della 24ma giornata di Serie B 2019/2020, calcio d’inizio alle ore 21

PESCARA – Alle ore 21 Pescara e Cittadella aprono il quadro della ventiquattresima giornata del campionato di Serie B. Il match, che sarà possibile seguire in tempo reale con la nostra cronaca sarà diretto da Illuzzi di Molfetta. Dalle ore 20 circa scopriremo le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici. Ex di turno da una parte Drudi e Busellato, dall’altra Ventola. Tradizione poco favorevole per gli adriatici che non battono all’Adriatico i veneti dal lontano 2011. Inoltre sono ben 5 le sconfitte nelle ultime sfide. Diversi gli indisponibili del match: da una parte Campagnaro, Scognamiglio, Kastanos, Busellato, Di Grazia, Balzano, Tumminello, Pucciarelli e Chochev; dall’altra Camigliano, Pavan e Mora. Così il tecnico Legrottaglie alla vigilia: “Ora, però, ripartiamo. Cittadella squadra organizzata che sa palleggiare, interdire con efficace e ripartire. Dovremo essere corti, compatti e aggressivi”. Dall’altra parte Venturato: “Il Pescara ha giocatori di valore e giovani interessanti, è una squadra vera e da sempre una realtà ambiziosa che alle spalle ha una piazza e una società che ambiscono alla Serie A. Toccherà a noi giocare la nostra gara per fare qualcosa di importante”.

PESCARA (5-3-2): Fiorillo; Zappa, Bettella, Drudi, Del Grosso, Crecco; Memushaj, Palmiero, Clemenza; Galano, Maniero. A disposizione: Alastra, Farelli, Elizalde, Marafini, Masciangelo, Bruno, Melegoni, Borrelli, Bocic, Pavone, Manè. Allenatore: Nicola Legrottaglie [formazioni ufficiali dalle ore 20]

CITTADELLA (4–3–1–2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti; Proia, Iori, Branca; D’Urso; Diaw, Stanco. A disposizione: Maniero, Rizzo, Perticone, Ventola, Bussaglia, Vita, Rosafio, Gargiulo, Panico, Luppi, De Marchi. Allenatore: Roberto Venturato [formazioni ufficiali dalle ore 20]