Pescara – Cittadella: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Pescara – Cittadella del 14 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

PESCARA – Venerdì 14 febbraio alle ore 21 si giocherà Pescara – Cittadella, incontro valevole per l’anticipo della ventiquattresima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Da una parte c’è la squadra abruzzese che è reduce dalla sconfitta esterna di Chiavari ed in classifica occupa la decima posizione con 32 punti. Dall’altra parte c’è la compagine veneta che viene dal k.o. casalingo contro l’Empoli ed in classifica occupa l’ottavo posto, in coabitazione con il Perugia, con 33 punti.

La cronaca minuto per minuto

La presentazione de match

QUI PESCARA – Classico 3-5-2 per Legrottaglie che dovrebbe mandare in campo la sua squadra con Fiorillo in porta, pacchetto difensivo composto da Bettella, Scognamiglio e Drudi. A centrocampo Palmiero torna in cabina di regia con Memushaj ed uno tra Melegoni e Crecco mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Masciangelo e Zappa. In attacco tandem offensivo composto da Galano e Maniero.

QUI CITTADELLA – Venturato dovrebbe schierare i suoi col 4-3-1-2 con Paleari in porta, reparto arretrato formato da Ghiringhelli e Benedetti sulle corsie esterne mentre nel mezzo Perticone e Adorni. A centrocampo Iori in cabina di regia con Proia e Gargiulo mezze ali mentre davanti Panico alle spalle del tandem offensivo composto da Diaw e Stanco.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Pescara – Cittadella, valevole per l’anticipo della ventiquattresima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, verrà trasmesso in diretta sulla piattaforma DAZN e sul RAI SPORT CANALE 57.

Le probabili formazioni di Pescara – Cittadella

PESCARA (3-5-2): Fiorillo; Bettella, Scognamiglio, Drudi, Zappa, Memushaj, Palmiero, Melegoni, Masciangelo, Galano, Maniero. Allenatore: Legrottaglie

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Perticone, Adorni, Benedetti, Proia, Iori, Gargiulo, Panico, Diaw, Stanco. Allenatore: Venturaro

STADIO: Adriatico