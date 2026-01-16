Nella guida TV di venerdì 16 gennaio 2026 gli anticipi di Serie A e Serie B saranno trasmessi in esclusiva su DAZN

La programmazione calcistica di venerdì 16 gennaio si apre all’insegna del calcio giovanile: SPORTITALIA dedica l’intero pomeriggio al Campionato Primavera, con tre sfide in sequenza. Alle 12.00 scendono in campo Lazio e Sassuolo, seguite alle 14.00 da Genoa-Parma e, a chiudere il trittico, alle 16.00 il confronto tra Milan e Fiorentina, sempre molto atteso per la qualità delle due squadre.

Nel tardo pomeriggio spazio al calcio internazionale: alle 18.30 Al Ittihad–Al Ettifaq anima la Saudi League, in diretta su COMO TV.

La serata è un vero e proprio mosaico di appuntamenti, con partite distribuite su più campionati e piattaforme. Alle 20.30 si parte con un blocco ricchissimo: in Bundesliga Werder Brema–Eintracht Francoforte è proposta da Sky Sport Max e NOW, mentre in Italia la Serie B offre Sampdoria–Virtus Entella su DAZN e Lab Channel. In contemporanea, la Serie C propone ben due incontri: Vis Pesaro–Arezzo su Sky Sport Uno e NOW, e Cavese–Team Altamura su Sky Sport 253.

Sempre alle 20.30, DAZN trasmette anche la sfida di Segunda División tra Castellon e Leganes, utile per gli appassionati di calcio spagnolo.

Alle 20.45 riflettori puntati sulla Serie A con Pisa–Atalanta, visibile su DAZN e sui canali Sky dedicati. Alla stessa ora, su COMO TV, spazio alla Coppa di Scozia con Rangers–Annan Athletic, un classico del calcio britannico.

Il programma si completa alle 21.00 con due match di grande interesse europeo: in Ligue 1 PSG–Lille su Sky Sport Arena e NOW, mentre in Liga Espanyol–Girona è disponibile su DAZN. A chiudere la serata, alle 21.15, il campionato portoghese propone Sporting–Casa Pia, sempre su DAZN.

Calcio in tv oggi 16 gennaio 2026: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

12.00

Lazio-Sassuolo (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

14.00

Genoa-Parma (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

16.00

Milan-Fiorentina (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

18.30

Al Ittihad-Al Ettifaq (Saudi League) – COMO TV

20.30

Werder Brema-Eintracht Francoforte (Bundesliga) – SKY SPORT MAX e NOW

Sampdoria-Virtus Entella (Serie B) – DAZN e LAB CHANNEL

Vis Pesaro-Arezzo (Serie C) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

Cavese-Team Altamura (Serie C) – SKY SPORT (canale 253) e NOW

Castellon-Leganes (Segunda Division) – DAZN

20.45

Pisa-Atalanta (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

Rangers-Annan Athletic (Coppa di Scozia) – COMO TV

21.00

PSG-Lille (Ligue 1) – SKY SPORT ARENA e NOW

Espanyol-Girona (Liga) – DAZN

21.15

Sporting-Casa Pia (Campionato portoghese) – DAZN