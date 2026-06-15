Calcio in tv oggi, 16 giugno 2026: Francia-Senegal e le altre sfide del giorno

Nella guida TV di Martedì 16 giugno 2026 spiccano Arabia Saudita-Uruguay, Iran-Nuova Zelanda e Francia-Senegal

La giornata del 16 giugno ai Mondiali 2026 propone un palinsesto ricchissimo, con tre partite distribuite tra notte fonda, alba e prime time. Le gare saranno trasmesse su DAZN, mentre il big match serale andrà in onda anche su RAI 1, garantendo una copertura completa per gli appassionati. Ecco il dettaglio della programmazione e i temi principali delle sfide.

La notte mondiale si apre con Arabia Saudita – Uruguay, match valido per il Gruppo H in programma all’Hard Rock Stadium di Miami. Le due nazionali arrivano con un bilancio storico in perfetto equilibrio: una vittoria a testa e un pareggio.

L’Uruguay punta sulla potenza offensiva di Darwin Núñez, mentre l’Arabia Saudita si affida al talento di Firas Al‑Buraikan e all’esperienza di Salem Al‑Dawsari. La Celeste deve però fare i conti con l’assenza pesante di Ronald Araújo e con le condizioni non ottimali di Giorgian de Arrascaeta. Una sfida che promette ritmo e intensità fin dal primo minuto.

Alle prime luci dell’alba italiana spazio a Iran – Nuova Zelanda, gara del Gruppo G in scena al SoFi Stadium di Los Angeles. Entrambe le nazionali inseguono un traguardo storico: superare per la prima volta la fase a gironi.

L’Iran arriva con una statistica sorprendente: gli ultimi otto gol segnati ai Mondiali sono arrivati tutti nei secondi tempi, cinque dei quali nei minuti di recupero. La Nuova Zelanda, alla sua prima qualificazione diretta, punta sull’entusiasmo e sulla solidità del gruppo. Curiosità logistica: per motivi geopolitici, la delegazione iraniana ha svolto il ritiro a Tijuana, spostandosi negli USA solo per la gara.

La prima serata propone il big match del Gruppo I: Francia – Senegal, in programma al MetLife Stadium del New Jersey e trasmesso anche in chiaro su RAI 1.

La sfida richiama inevitabilmente il clamoroso precedente del 2002, quando il Senegal debuttante superò i campioni del mondo francesi nella gara inaugurale. Oggi i Bleus arrivano con una striscia positiva nelle gare d’esordio e con un attacco guidato da Kylian Mbappé, mentre il Senegal si affida al carisma di Sadio Mané e alla guida tecnica di Pape Thiaw, testimone diretto dell’impresa di 24 anni fa.

Calcio in tv oggi 16 giugno 2026: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

00.00

Arabia Saudita-Uruguay (Mondiali) – DAZN

03.00

Iran-Nuova Zelanda (Mondiali) – DAZN

21.00

Francia-Senegal (Mondiali) – DAZN e RAI 1