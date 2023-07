Nella guida tv del 16 luglio 2023 la finale dei Campionati Europei Under 19 sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai

Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 16 luglio 2023 c’é la finale dei Campionati Europei Under 19 che vede in campo l’Italia contro il Portogallo. In semifinale l’Italia ha battuto la Spagna 3-2 mentre il Portogallo ha avuto la meglio col risultato di 5-0 sulla Norvegia. Nella fase a gironi, lo scorso 6 luglio, i lusitani si sono imposti con un netti 5-1.

Tempo anche di prime uscite stagionali per la venti squadre di Serie A a poco più di un mese dall’inizio del campionato. Oggi scenderà in campo la nuova Lazio contro la formazione dilettantistica dell’Auronzo di Cadore.

La giornata si apre con la venticinquesima giornata del massimo campionato argentino. Tra le partite in programma c?é River Plate – Estudiantes. I padroni di casa vengono dal pareggio esterno a reti bianche contro il San Lorenzo e sono terzi con 43 punti. Gli ospiti sono reduci dal pareggio casalingo a reti inviolate contro il Racing Club e sono sesti a quota 39.

Calcio in tv oggi 16 luglio 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

00.00

River Plate-Estudiantes (Campionato argentino) – SPORTITALIA, ONEFOOTBALL e MOLA

01.30

Atlanta United-Orlando City, Cincinnati-Nashville, Montreal Impact-Charlotte, New England-DC United, Philadelphia Union-New York City (MLS) – APPLE TV

02.00

Botafogo-Bragantino (Brasileirão) – SPORTITALIA, ONEFOOTBALL e MOLA

02.30

Chicago Fire-Toronto, Minnesota United-Los Angeles FC, St. Louis City-Inter Miami (MLS) – APPLE TV

03.30

Austin-Sporting KC, Colorado Rapids-Houston Dynamo, Real Salt Lake-New York Red Bulls (MLS) – APPLE TV

04.30

Portland Timbers-Columbus Crew, Seattle Sounders-Dallas, Vancouver Whitecaps-LA Galaxy (MLS) – APPLE TV

18.00

Lazio-Auronzo di Cadore (Amichevole) – LAZIO STYLE CHANNEL

19.00

Belgrano-San Lorenzo (Campionato argentino) – MOLA

21.00

Portogallo-Italia (Finale Europei Under 19) – RAI SPORT

Fluminense-Flamengo (Brasileirão) – ONEFOOTBALL e MOLA

San Paolo-Santos (Brasileirão) – ONEFOOTBALL e MOLA

21.30

Gimnasia La Plata-Boca Juniors (Campionato argentino) – SPORTITALIA, ONEFOOTBALL e MOLA

23.30

Internacional-Palmeiras (Brasileirão) – ONEFOOTBALL e MOLA