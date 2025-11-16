Calcio in tv oggi, 16 novembre 2025: Italia-Norvegia in primo piano

Nella guida TV di domenica 16 novembre 2025 la partita della Nazionale sarà trasmessa da Rai Uno

La programmazione calcistica di domenica 16 novembre si apre con la Liga femminile, dove l’Alhama affronta il Madrid alle 2.00 su DAZN, preludio al match delle 12.30 tra Sassuolo e Ternana in Serie A femminile. Nel primo pomeriggio spazio ai giovani talenti: alle 13.30 scendono in campo Senegal–Uganda e Corea del Sud–Inghilterra nei Mondiali Under 17, mentre alle 14.00 l’Italia sfida la Repubblica Ceca, gara trasmessa su RaiPlay Sport 2 e FIFA+.

Alle 14.30 il palinsesto si arricchisce con un vero e proprio mosaico di partite di Serie C, tutte in contemporanea: da Casarano–Catania a Crotone–Sorrento, passando per Latina–Cosenza, Picerno–Siracusa e Pineto–Carpi. Sempre alla stessa ora, in ambito internazionale, il Giappone affronta il Sudafrica nel Mondiale Under 17.

Il pomeriggio entra nel vivo alle 15.00 con due sfide di grande richiamo: Kazakistan–Belgio nelle qualificazioni mondiali, in diretta su Sky Sport Max e NOW, e Parma–Fiorentina in Serie A femminile su DAZN. Alle 15.45 tocca a Germania–Burkina Faso, mentre alle 16.00 l’Italia femminile Under 19 affronta la Bosnia nelle qualificazioni europee, e in Spagna va in scena il sentitissimo Barcellona–Real Madrid femminile.

Il programma prosegue alle 16.15 con Venezuela–Corea del Nord, seguito alle 16.45 da Austria–Tunisia e Croazia–Uzbekistan, sempre Mondiali Under 17. Alle 17.30 torna protagonista la Serie C con cinque incontri: Rimini–Ascoli, Torres–Perugia, Vis Pesaro–Guidonia, Cittadella–Arzignano e Lumezzane–Pro Vercelli.

Alle 18.00 occhi puntati su Georgia–Spagna, match di qualificazione mondiale, e sul derby lombardo di Serie A femminile Como–Milan. In serata, alle 20.30, spazio ancora alla Serie C con Sambenedettese–Ternana e Triestina–Trento, prima del grande appuntamento delle 20.45 con la Diretta Gol delle qualificazioni mondiali e il match tra Svizzera e Svezia, trasmesso anche in chiaro su Cielo.

La giornata si chiude alle 21.00 con il calcio argentino: Godoy Cruz–Deportivo Riestra, in onda su Sportitalia e Como TV.

Calcio in tv oggi 16 novembre 2025: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

01:30

Independiente – Rosario Central (Campionato argentino) – SPORTITALIA, COMO TV

12:00

Atletico Madrid – Levante (Liga femminile) – DAZN

12.30

Ospitaletto – Union Brescia (Serie C) – SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 257), NOW

Benevento – Monopoli (Serie C) – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 258), NOW

Napoli – Inter (Serie A femminile) – DAZN

14:30

Livorno – Ravenna (Serie C) – SKY SPORT (canale 251), NOW

Team Altamura – Salernitana (Serie C) – SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252), NOW

Potenza – Trapani (Serie C) – SKY SPORT (canale 253), NOW

Giugliano – Audace Cerignola (Serie C) – SKY SPORT (canale 254), NOW

Alcione – Novara (Serie C) – SKY SPORT (canale 255), NOW

Albinoleffe – Virtus Verona (Serie C) – SKY SPORT (canale 256), NOW

Follonica Gavorrano – Grosseto (Serie D) – VIVO AZZURRO TV

15:00

Portogallo – Armenia (Qualificazioni Mondiali) – SKY SPORT CALCIO, NOW

Ungheria – Irlanda (Qualificazioni Mondiali) – SKY SPORT (canale 257), NOW

15.30

Roma – Lazio (Serie A femminile) – DAZN, RAI SPORT

17:30

Gubbio – Juventus Next Gen (Serie C) – SKY SPORT, NOW

Vicenza – Renate (Serie C) – SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251), NOW

Lecco – Pro Patria (Serie C) – SKY SPORT (canale 252), NOW

Pontedera – Pianese (Serie C) – SKY SPORT (canale 253), NOW

18:00

Diretta Gol Qualificazioni Mondiali – SKY SPORT CALCIO, NOW

Albania – Inghilterra (Qualificazioni Mondiali) – SKY SPORT (canale 255), NOW

Juventus – Genoa (Serie A femminile) – DAZN

20:00

Nigeria – Congo (Qualificazioni Mondiali) – FIFA+

20.45

Italia – Norvegia (Qualificazioni Mondiali) – RAI 1

21:00

Velez Sarsfield – River Plate (Campionato argentino) – SPORTITALIA, COMO TV