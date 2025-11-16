Le partite di oggi, domenica 16 novembre 2025: Italia-Norvegia e Serie C in primo piano

Elenco delle partite previste per oggi, domenica 16 novembre 2025: si chiude ufficialmente l’avventura degli Azzurri nella fase a gruppi preliminare al Mondiale del 2026, spazio pure alla finalissima play off dell’area africana e alla Lega Pro nel week end di pausa nazionali

Ultima volta in campo prima del decisivo play off da disputare il prossimo marzo. Stiamo ovviamente parlando dell’Italia di Gennaro Gattuso, pronta a disputare in questa domenica 16 novembre la gara conclusiva della fase a gruppi di qualificazione al Mondiale americano del 2026. Determinante per l’accesso alla rassegna iridata però sarà pure lo spareggio che andrà in scena nell’area continentale africana, con la Serie C e la Serie D a fare da sfondo nel week end di pausa dei top campionati europei. Procediamo e diamo inizio al focus.

Indice

L’Italia per chiudere al meglio il proprio percorso nel Gruppo I, la Norvegia per dimostrare di essere diventata finalmente “grande”

Ritorno sul rettangolo verde di gioco nel Gruppo I per l’Italia di Gattuso a circa 72 dal fischio finale del match vinto in trasferta per 2-0 sulla Moldavia. Risultato irrilevante questo in termini di classifica visto il primo posto e la qualificazione diretta ormai irraggiungibili, perché di fatto servirebbe imporsi con almeno 9 gol di scarto sulla Norvegia nella sfida in programma alle ore 20.45 in quel di San Siro. Un’esigenza dettata dal criterio della differenza reti nettamente favorevole ai rivali scandinavi, ormai a un passo dalla fase finale della rassegna iridata dopo ben 28 anni di tentativi falliti.

Una nuova era calcistica sembrerebbe dunque essere sorta sulla Norvegia, determinata ora a dimostrare di essere diventata una solida realtà del calcio internazionale anche in uno scenario suggestivo come quello della “Scala del calcio”. Probabile quindi che il Ct Solbakken schieri nuovamente il miglior 11 immaginabile, con le due stelle Sorloth e Haaland a formare il pericolosissimo tandem offensivo. Rilancio dei titolarissimi però anche da parte di mister Gattuso, che riproporrà dal 1’ Donnarumma tra i pali e Retegui al centro dell’attacco. Ballottaggio aperto a centrocampo invece tra Ricci e Tonali.

Chi si qualifica e chi no al Mondiale nell’area europea

Sempre in tema di area europea, si giocherà solo per la gloria alle 20.45 in Israele-Moldavia, le altre due compagini inserite nel raggruppamento dell’Italia. E ciò a differenza di quanto accadrà negli altri gironi. Ancora tutto in gioco in particolare nel Gruppo F, dove il Portogallo sarà costretto a battere l’Armenia in casa alle 15 per assicurarsi il pass qualificazione a prescindere dal risultato di Ungheria-Irlanda, match che si disputerà in contemporanea a quello dei lusitani. Già proiettate mentalmente alla rassegna iridata invece sia la Francia, sia l’Inghilterra, di scena alle 18 contro Azerbaigian e Albania, quest’ultima già certa del secondo posto play off ai danni della Serbia, che se la vedrà sempre allo stesso orario con la Lettonia. Scontro diretto per un posto negli spareggi quello che infine vedrà opposte alle 18 Ucraina e Islanda.

Nigeria e Repubblica Democratica del Congo si contendono l’ultimo pass per i playoff interzona

Momento invece ancora più importante nell’area africana. Qui saranno Nigeria e Repubblica Democratica del Congo a contendersi l’ultima chance di partecipare al Mondiale americano alle ore 20 sul neutro dello Stade Prince Moulay Abdallah di Rabat, in Marocco. Chi dovesse spuntarla tra le due non acquisterà infatti alcun accesso diretto alla prestigiosa kermesse, dovendo prima sottorporsi ai playoff interzona della prossima primavera: 6 nazionali da tutte le confederazioni per un solo posto, tra cui le già qualificate Bolivia e Nuova Caledonia.

Da segnalare inoltre le amichevoli internazionali notturne Colombia-Nuova Zelanda e Messico-Uruguay, in agenda rispettivamente alle 01.30 e alle 02.30 italiane, così come altri incontri preliminare di Coupe de France, questi ultimi in evidenza nel pomeriggio.

Tutto quello che ci attenderà in questa domenica di Serie C

Giornata intensa da vivere anche in Serie C, dove si svolgerà il regolare programma del fine settimana. In primo piano la 14esima giornata in tutti e tre gironi a partire dalle 12.30 fino ai posticipi delle 17.30. Nel Gruppo A il Vicenza proverà a sfruttare il fattore campo contro il Renate per prolungare la propria fuga solitaria in vetta, mentre a ruota sembrebbe essere ormai corsa a tre per il secondo e il terzo posto nazionale play off tra Union Brescia, Lecco e Alcione Milano, la prima impegnata contro l’Ospitaletto, le altre contro Pro Patria e Novara. A completare ci penserà poi Albinoleffe-Virtus Verona. Testa-coda invece nel Gruppo B, dove il Ravenna farà visita al Livorno per restare a più 1 sulla seconda piazza dell’Arezzo, mentre il Pontedera riceverà la Pianese in un infuocato derby toscano che potrebbe essere cruciale in ottica play out. Sfide da non fallire quindi quelle che attenderanno Salernitana e Benevento nel Gruppo C. Per sorpassare il Catania in pole, serviranno per forza di cose i 3 punti pieni nei match contro Altamura e Monopoli, con Giugliano-Audace Cerignola e Potenza-Trapani a far calare il sipario sul quadro di giornata.

Ricordiamo infine che sotto i riflettori ci andranno pure la Serie D e la Serie A Femminile oltre alle immancabili gare della notte di Serie A argentina e brasiliana.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

QUALIFICAZIONI MONDIALI

15:00

18:00

20:45

SERIE C

12:30

14:30

17:30

SERIE D

14:00

14:30

15:00

16:00

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 16 novembre 2025

AFRICA: MONDIALI – QUALIFICAZIONE – PROMOZIONE

Nigeria – DR Congo 20:00

ARGENTINA: TORNEO BETANO – CLAUSURA

Independiente – Rosario 01:30

Instituto – Talleres Cordoba 21:00

Velez Sarsfield – River Plate 21:00

BOLIVIA: COPA PACENA – PLAY OFF

Aurora – The Strongest 01:30

Blooming – Universitario de Vinto 20:00

BRASILE: SERIE A BETANO

Santos – Palmeiras 01:00

Bragantino – Atletico-MG 23:00

COLOMBIA: COPA COLOMBIA – SECONDA FASE

America De Cali – Atl. Nacional 23:00

EUROPA: MONDIALI – QUALIFICAZIONE

Portogallo – Armenia 15:00

Ungheria – Irlanda 15:00

Albania – Inghilterra 18:00

Azerbaigian – Francia 18:00

Serbia – Lettonia 18:00

Ucraina – Islanda 18:00

Israele – Moldavia 20:45

Italia – Norvegia 20:45

FRANCIA: COPPA DI FRANCIA

Reims Ste Anne – GFC Ajaccio 13:00

Avion – Torcy 14:00

Bassin d’Arcachon – Blagnac 14:00

Camon – Lusitanos 14:00

Cormontreuil – Porto Portugais 14:00

ES Cappelle – Abbeville 14:00

Etoile Bobigny – Villeneuve-la-Garenne 14:00

JA Drancy – Beauvais 14:00

Longuenesse – Bondues 14:00

Marcq en Baroeul – Aire-sur-la-Lys 14:00

Mauguio Carnon – Selongey 14:00

Mutzig – Raon L Etape 14:00

Nord Lozere – Ecotay Moingt 14:00

Pierrelatte – Lyon – La Duchere 14:00

Pledran – Plabennec 14:00

SA Beaumont – Aubervilliers 14:00

SA Merignac – Colomiers 14:00

Saint-Brice Courcelles – Bogny 14:00

Saint-Cyr Collonges – Thonon-Evian 14:00

Saint-Meziery – Perigny 14:00

Savigneux Montbrison – Feurs 14:00

Wittenheim – Freyming 14:00

Le Poinconnet – Romorantin 14:30

Pen Hir – Les Sables 14:30

St. Renan – Stade Briochin 14:30

Agde – Montpellier 15:00

Saint Amand – Dieppe 15:00

Touraine – Epernay 15:00

Vitre – Plouvorn 15:00

Blois – Clermont 15:45

Boulogne – Dunkerque 15:45

EBBE – Bordeaux 15:45

Forbach – Red Star 15:45

Nancy – GSA Tomblaine 15:45

Saint-Pauloise – Dominicaine 15:45

GIAPPONE: COPPA DELL’IMPERATORE

Machida – Tokyo 05:10

Kobe – Hiroshima 07:05

ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Napoli D – Inter D 12:30

Roma D – Lazio D 15:30

Juventus D – Genoa D 18:00

ITALIA: SERIE C – GIRONE A

Ospitaletto – Brescia 12:30

AlbinoLeffe – Virtus Verona 14:30

Alcione Milano – Novara 14:30

L.R. Vicenza – Renate 17:30

Lecco – Pro Patria 17:30

ITALIA: SERIE C – GIRONE B

Livorno – Ravenna 14:30

Pontedera – Pianese 17:30

ITALIA: SERIE C – GIRONE C

Benevento – Monopoli 12:30

Altamura – Salernitana 14:30

Giugliano – Audace Cerignola 14:30

Potenza – Trapani 14:30

ITALIA: SERIE D – GIRONE A

Celle Varazze – Asti Posticipata

Club Milano – Lavagnese 14:30

Derthona FbC – NovaRomentin 14:30

Ligorna – Valenzana 14:30

Saluzzo – AS Biellese 14:30

Vado – Gozzano Posticipata

Varese FC – Sanremese 14:30

Imperia – Cairese 15:00

Sestri Levante – Chisola Posticipata

ITALIA: SERIE D – GIRONE B

Breno – Oltrepo 14:30

Caldiero Terme – Folgore Caratese 14:30

Chievo – Brusaporto 14:30

Ciserano-Bergamo – Sondrio 14:30

Leon – Varesina 14:30

Scanzorosciate – Castellanzese 14:30

USD Casatese – Villa Valle 14:30

ITALIA: SERIE D – GIRONE C

Adriese – Bassano 14:30

Altavilla – Cjarlins Muzane 14:30

Conegliano – Legnago Salus 14:30

FC Obermais – Treviso 14:30

Portogruaro – Campodarsego 14:30

San Luigi – Luparense 14:30

Vigasio – Calvi Noale 14:30

ITALIA: SERIE D – GIRONE D

Correggese – Tuttocuoio 14:30

Desenzano – Tropical Coriano 14:30

Imolese – Pro Sesto 14:30

Piacenza – Lentigione 14:30

Pistoiese – Sant’Angelo 14:30

Pro Palazzolo – SCD Progresso 14:30

Rovato Vertovese – Crema 14:30

Sangiuliano City – Trevigliese 14:30

Sasso Marconi – Cittadella Vis Modena 14:30

ITALIA: SERIE D – GIRONE E

Cannara – Orvietana 14:30

Follonica Gavorrano – Grosseto 14:30

Poggibonsi – Montevarchi 14:30

Prato – Ghiviborgo 14:30

Scandicci – Trestina 14:30

Siena – San Donato 14:30

Tau – Camaiore 14:30

Terranuova Traiana – Seravezza Pozzi 14:30

Vivi Altotevere – Foligno 14:30

ITALIA: SERIE D – GIRONE F

Ancona – Vigor Senigallia 14:30

Atletico Ascoli – Giulianova 14:30

Castelfidardo – Unipomezia 14:30

L’Aquila – Fossombrone 14:30

Notaresco Calcio – Teramo 14:30

Ostiamare – Sammaurese 14:30

Recanatese – Chieti 14:30

San Marino Calcio – Maceratese 14:30

Termoli – Sora 14:30

ITALIA: SERIE D – GIRONE G

Nocerina – Sarrabus Ogliastra 14:00

Albalonga – Atl. Lodigiani 14:30

Anzio Calcio 1924 – Latte Dolce 14:30

Montespaccato – Real Monterotondo 14:30

Olbia – Monastir 14:30

Palmese 1914 – Valmontone 14:30

Scafatese – Ischia 14:30

Trastevere Calcio – Flaminia 14:30

ITALIA: SERIE D – GIRONE H

Afragolese – Martina Calcio 14:30

SS Nola 1925 – Sarnese 14:30

Acerrana – Fidelis Andria 15:00

Gravina – Manfredonia 15:00

Heraclea – Francavilla 15:00

Paganese – Ferrandina 15:00

Real Normanna – Barletta 15:00

A.C Nardò – Virtus Francavilla 16:00

ITALIA: SERIE D – GIRONE I

Castrumfavara – Igea Virtus 14:30

Gelbison – ACR Messina 14:30

Milazzo – Enna 14:30

Paternò – Gela 14:30

Reggina – Athletic Palermo 14:30

USD Ragusa – Savoia 14:30

Vibonese – Vigor Lamezia 14:30

Nissa – Sancataldese 15:00

Sambiase – AS Acireale 15:00

MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA – PLAY OFFS

Atlante – Tepatitlan de Morelos 00:00

Irapuato – Zacatecas Mineros 02:00

MONDO: AMICHEVOLI NAZIONALI

Colombia – Nuova Zelanda 01:30

Messico – Uruguay 02:00

NIGERIA: NPFL

El Kanemi – Kwara 15:00

Bayelsa United – Abia Warriors 16:00

Enyimba – Wikki Tourist 16:00

Ikorodu City – Plateau 16:00

Kun Khalifa – Nasarawa 16:00

Niger – Katsina Utd 16:00

Rivers United – Warri Wolves 16:00

Shooting Stars – Remo Stars Posticipata

NORD E CENTRO AMERICA: CONCACAF SERIES

Guyana – Bonaire 00:00

Saint Martin – Belize 00:00

Isole Cayman – Anguilla 01:00

Martinica – Cuba 01:00

Saint Vincent e Grenadine – Santa Lucia 01:00

PARAGUAY: COPA PARAGUAY

2 de Mayo – General Caballero JLM 22:00

PERU: LIGA 1 – CLAUSURA

Sport Boys – Alianza Atl. 21:00

Melgar – Deportivo Garcilaso Posticipata

RUSSIA: FNL

Saratov – F. Voronezh 11:00

Ufa – Arsenal Tula 12:00

Chelyabinsk – Kamaz 13:00

Yaroslavl – FK Chayka 15:30

SPAGNA: LALIGA2

Ceuta – Leganes 14:00

Almeria – Cadice 16:15

Gijon – Eibar 16:15

Cordoba – La Coruna 18:30

Mirandes – Burgos CF 18:30

Saragozza – Huesca 21:00

URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA – PLAY OFF

Liverpool M. – Penarol 22:00