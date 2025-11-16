Reggina-Athletic Palermo 2-3: rimonta rosanero al Granillo, decide Zalazar

Diretta Reggina-Athletic Palermo di domenica 16 novembre 2025: espugnato il “Granillo” in rimonta per due volte sotto

REGGIO CALABRIA – Al “Granillo” la Reggina cede di fronte all’Athletic Palermo in una gara spettacolare e ricca di colpi di scena. Gli amaranto erano riusciti a portarsi avanti due volte con Pellicanò ed Edera, ma la formazione rosanero ha reagito con carattere e, grazie a Mazzotta, Micoli e Zalazar, ha conquistato un successo prezioso in trasferta.

La partita si accende al 23′: Barillà pennella un cross perfetto e Pellicanò di testa porta avanti la Reggina. L’Athletic Palermo trova il pari allo scadere del primo tempo, al 45′, con Mazzotta che in mischia inventa un colpo di tacco vincente. Nella ripresa gli amaranto tornano avanti al 18′: Salandria recupera palla, Mungo serve Edera che si accentra e calcia con precisione dal limite per il 2-1. Ma la gioia dura poco: al 22′ Mazzotta confeziona un cross sul secondo palo per Micoli che insacca il 2-2. Tre minuti più tardi, al 25′, ancora Mazzotta protagonista con un traversone che Zalazar trasforma nel gol del definitivo 2-3.

La Reggina prova a reagire, ma l’Athletic Palermo difende con ordine e porta a casa tre punti di grande valore.

Tabellino

REGGINA (4-2-3-1): Summa; Palumbo, D. Girasole, Adejo, Gatto (dal 30′ st Distratto); Mungo, Barillà (dal 16′ st Salandria); Edera, Di Grazia (dal 30′ pt Correnti), Porcino (dal 30′ st Grillo); Pellicanò (dal 30′ st Ferraro). A disposizione: Lagonigro, Distratto, Salandria, R. Girasole, Ferraro, Lanzillotta, Correnti, Grillo, Sartore. Allenatore: Sorci

AHTLETIC PALERMO (4-3-2-1): Bitzinis; Rampulla (dal 35′ st Mori), Crivello, Sanchez, Mazzotta; Lores Varela (dal 35′ st Anzelmo), Maurino, Bova (dal 10′ st Faccetti); Bonfiglio (dal 42′ st Bongiovanni); Zalazar, Micoli (dal 49′ st Matera). A disposizione: Greliak, Torres, Bongiovanni, Matera, Vesprini, Anzelmo, Panaro, Mori, Faccetti. Allenatore: Ferraro

Reti: al 23′ pt Pellicanò (Reggina), al 45′ pt Mazzotta (Athletic Palermo), al 18′ st Edera (Reggina), al 22′ st Micoli (Athletic Palermo), al 25′ st Zalazar (Athletic Palermo)

Ammonizioni: Barillà, Girasole, Correnti, Adejo, Gatto, Faccetti, Mungo, Palumbo

Recupero: 4′ pt, 6′ st

I convocati della Reggina

Portieri: Boschi, Lagonigro, Summa

Difensori: Adejo, Distratto, Gatto, D. Girasole, R. Girasole, Lanzillotta

Centrocampisti: Barillà, Correnti, Macrì, Mungo, Porcino, Salandria

Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Grillo, Palumbo, Pellicanò, Sartore

Presentazione della partita

Domenica 16 novembre 2025 allo stadio Oreste Granillo andrà in scena Reggina-Athletic Palermo, gara valevole per la dodicesima giornata del Girone I di Serie D 2025-2026: calcio d’inizio alle ore 14:30. Da una parte, la formazione amaranto reduce dal pari di Acireale (1-1) dopo la cocente sconfitta casalinga rimediata con l’Igea Virtus (0-1) e il successo strappato sul campo della Sancataldese (0-1).

Dall’altro lato, invece, la compagine siciliana che viene dalla sconfitta di Paternò (3-2) dopo una mini serie di due vittorie consecutive conquistate ai danni di Sambiase (2-0) e Gela (0-1). Gli amaranto, che davanti al proprio pubblico vengono da tre ko (due in campionato per 0-1) e appena due successi con cinque gol realizzati e altrettanti subiti, puntano a ritrovare la via dei tre punti per abbandonare i bassifondi della classifica e rilanciare le proprie ambizioni.

I palermitani, invece, che lontano dalle mura amiche hanno raccolto appena cinque punti su sedici totali con un successo, due sconfitte e altrettanti pareggi, puntano al secondo blitz stagionale per consolidare i primi cinque posti e tentare di avvicinare la vetta della classifica occupata dal duo Savoia-Igea Virtus nonostante una gara ancora da recuperare. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Alessio Vincenzi della sezione di Bologna coadiuvato dagli assistenti Filippo Todaro di Finale Emilia e Federico Corbelli di Rimini.

Dove vedere la gara in tv e streaming

Le gare esterne della Reggina saranno trasmesse in diretta su RTV (canale 77 in Calabria), mentre le partite casalinghe saranno disponibili su playreggina1914.it