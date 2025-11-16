Pontedera-Pianese 2-0: Faggi e Vitali firmano il successo granata

Diretta di Pontedera-Pianese di Domenica 16 novembre 2025: vantaggio dei toscani al 40′ del primo tempo con Faggi, raddoppio di Vitali al 24′ della ripresa

PONTEDERA – Il Pontedera conquista tre punti preziosi nella 14ª giornata di Serie C Girone B, imponendosi per 2-0 sulla Pianese. Al “Mannucci” la squadra di Menichini ha mostrato solidità e cinismo, trovando la rete con Faggi nel primo tempo e con Vitali nella ripresa. La Pianese, pur combattiva, non è riuscita a ribaltare l’inerzia del match.

Cronaca della partita

Il Pontedera parte con buon ritmo e al 40’ trova il vantaggio. Sugli sviluppi di un’azione manovrata, Faggi si inserisce con tempismo e batte Filippis, portando i granata sull’1-0. Nel recupero lo stesso Faggi viene ammonito. La Pianese prova a reagire ma fatica a rendersi pericolosa. Al 24’ della ripresa arriva il raddoppio: Vitali sfrutta un’occasione in area e sigla il 2-0, chiudendo di fatto la partita. Nel finale gli ospiti si innervosiscono, con diverse ammonizioni (Masetti, Coccia, Simeoni), ma non riescono a riaprire il match.

Tabellino

PONTEDERA: Biagini V., Cerretti C. (dal 45’+3 st Tempre M.), Corradini F., Perretta G., Migliardi F. (dal 45’+2 st Paolieri L.), Manfredonia M., Ladinetti R., Vitali P., Faggi F. (dal 33′ st Pietrelli R.), Ianesi S. (dal 34′ st Nabian H.), Battimelli G. (dal 21′ st Tarantino J.). A disposizione: Andolfi T., Bassanini R., Coviello A., Gueye O., Milazzo S., Nabian H., Paolieri L., Pietrelli R., Raffi A., Strada N., Tarantino J., Tempre M.

PIANESE: Filippis E., Chesti F., Gorelli M., Masetti L., Sussi C. (dal 26′ st Martey C.), Bellini L., Simeoni L. (dal 33′ st Tirelli M.), Proietto F., Coccia L. (dal 42′ st Puletto F.), Sodero A. (dal 26′ st Peli L.), Fabrizi L. (dal 1′ st Bertini M.). A disposizione: Balde M., Bertini M., Bertini T., Martey C., Peli L., Porciatti F., Puletto F., Tirelli M.

Reti: al 40′ pt Faggi F. (Pontedera) , al 24′ st Vitali P. (Pontedera) .

Ammonizioni: al 45’+3 pt Faggi F. (Pontedera), al 15′ st Ladinetti R. (Pontedera) al 33′ pt Proietto F. (Pianese), al 45’+6 pt Simeoni L. (Pianese), al 13′ st Masetti L. (Pianese), al 30′ st Coccia L. (Pianese).

Le formazioni ufficiali di Pontedera-Pianese

PONTEDERA: 22 Biagini, 7 Migliardi, 5 Corradini, 21 Perretta, 23 Cerretti, 14 Manfredonia, 10 Ladinetti, 11 Ianesi, 8 Faggi, 17 Vitali, 33 Battimelli. A disposizione: 12 Raffi, 30 Strada, 4 Milazzo, 6 Gueye, 9 Tarantino, 18 Paolieri, 20 Pietrelli, 24 Bassanini, 25 Nabian, 26 Tempre, 27 Coviello, 29 Andolfi

PIANESE: 1 Filippis, 8 Simeoni ©, 11 Bellini, 14 Sodero, 15 Gorelli, 16 Chesti, 19 Sussi, 29 Fabrizi, 30 Proietto, 33 Coccia, 56 Masetti. A disposizione: Bertini T., Porciatti, Balde, Peli, Puletto, Tirelli, Bertini M., Martey

Convocati Pontedera

Portieri: Boer, Filippis, Reali A.

Difensori: Boccadamo, Chesti, Frey, Indragoli, Pacciardi, Polidori, Reali S., Remy

Centrocampisti: Barbetti, Capanni, Colombo, Da Pozzo, Nicoli, Odjer, Proietto, Simeoni

Attaccanti: Falleni, Mastropietro, Mignani, Sorrentino, Spinosa

Presentazione del match

Domenica 16 novembre, alle ore 17.30, allo stadio “Ettore Mannucci”, andrà in scena la sfida tra Pontedera e Pianese, valida per la quattordicesima giornata del Girone B di Serie C.

Pontedera e Pianese si presentano così con stati d’animo opposti: i granata devono invertire la rotta per uscire dalla zona bassa della classifica, mentre i bianconeri cercano continuità per consolidare la propria posizione e guardare con ambizione alla parte alta del Girone B.

Il cammino del Pontedera continua a essere complicato. La formazione granata occupa la quindicesima posizione in classifica con 12 punti dopo tredici giornate, frutto di tre vittorie, tre pareggi e sette sconfitte. Il bilancio reti è pesante: appena 10 gol segnati contro i 25 subiti. Anche tra le mura amiche la squadra non riesce a invertire la rotta: due successi, un pari e tre ko in sei gare, con sei reti realizzate e tredici incassate. L’ultima uscita, sul campo del Guidonia 1937, ha portato un’altra delusione con la sconfitta per 0-2.

Situazione diversa per la Pianese, che si trova al dodicesimo posto con 17 punti. La squadra ha raccolto quattro vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte, mostrando maggiore equilibrio: 12 gol fatti e 12 subiti, differenza reti pari a zero. In trasferta i bianconeri hanno ottenuto due successi, tre pari e una sola sconfitta, con un bottino di quattro reti segnate e due incassate. L’ultima gara, contro il Rimini, ha confermato la solidità della squadra con un successo di misura (1-0).

A dirigere la gara sarà Simone Gavini di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Nicola Di Meo di Nichelino e Giuseppe Bosco di Lanciano. Quarto ufficiale Gioele Iacobellis Pisa. Operatore FVS Giacomo Bianchi di Pistoia

COME ARRIVA IL PONTEDERA – Il Pontedera dovrebbe presentarsi con il 4-2-3-1. In porta spazio a Biagini, protetto da una linea difensiva composta da Perretta, Cerretti, Corradini e Migliardi. Davanti alla retroguardia agiranno Manfredonia e Faggi, con il trio Vitali, Ladinetti e Ianesi incaricato di supportare l’unica punta, Nabian, chiamato a guidare l’attacco.

COME ARRIVA LA PIANESE – La Pianese risponde con il consueto 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Filippis, con Ercolani, Gorelli e Masetti a comporre la difesa a tre. Sulle corsie esterne spazio a Sussi e Coccia, mentre in mezzo al campo agiranno Simeoni e Proietto. Alle spalle dell’attaccante Bellini, miglior marcatore stagionale, ci saranno Baldé e Sodero, pronti a dare fantasia e profondità alla manovra offensiva.

Probabili formazioni di Pontedera-Pianese

PONTEDERA (4-2-3-1): Biagini; Perretta, Cerretti, Corradini, Migliardi; Manfredonia, Faggi; Vitali, Ladinetti, Ianesi; Nabian. Allenatore: Menichini.

PIANESE (3-4-2-1): Filippis; Ercolani, Gorelli, Masetti; Sussi, Simeoni, Proietto, Coccia; Baldé, Sodero; Bellini. Allenatore: Birindelli.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (canale 251 satellite), con streaming su SkyGo e NOW.