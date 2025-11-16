Vicenza-Renate 1-0: Cuomo decisivo al Menti

Diretta Vicenza-Renate di Domenica 16 novembre 2025: sua la rete che al decimo di gioco sblocca la sfida del “Romeo Menti”

VICENZA – Il L.R. Vicenza conquista tre punti preziosi al “Romeo Menti” superando il Renate per 1-0 nella 14ª giornata di Serie C Girone A. A decidere la sfida è stato il colpo di testa di Giuseppe Cuomo al 10’ del primo tempo, che ha indirizzato un match combattuto e giocato sotto la pioggia.

Cronaca della partita

La gara si apre con il Vicenza subito aggressivo: al 10’ arriva il vantaggio grazie a Cuomo, bravo a sfruttare un calcio d’angolo e battere Nobile con un’incornata precisa. Il Renate prova a reagire ma fatica a trovare spazi contro la difesa biancorossa, ben guidata da Sandon e Vescovi. Nel primo tempo da segnalare le ammonizioni di Auriletto (Renate) e Carraro (Vicenza).

Nella ripresa gli ospiti alzano il baricentro, inserendo Spalluto e Rossi per dare più peso offensivo. Il Vicenza risponde con i cambi di Cavion, Rauti e Morra, mantenendo equilibrio e cercando di colpire in contropiede. Nonostante il forcing finale del Renate, con l’ingresso di Nene e Ghezzi, la retroguardia vicentina regge bene e porta a casa un successo importante. Nel recupero arriva anche l’ammonizione per Ghezzi.

Il match si chiude sull’1-0, con il pubblico del Menti che applaude la squadra di Mister Gallo, capace di gestire il vantaggio e consolidare la propria posizione in classifica.

Tabellino

L.R. VICENZA: Gagno R., Sandon T., Cuomo G., Vescovi M., Caferri L. (dal 34′ st Tribuzzi A.), Zonta L. (dal 19′ st Cavion M.), Vitale M. (dal 34′ st Rada A.), Carraro M., Costa F., Capello A. (dal 19′ st Rauti N.), Stuckler D. (dal 27′ st Morra C.). A disposizione: Alessio F., Bianchi G., Cavion M., Cester S., Fantoni N., Golin M., Massolo S., Morra C., Pellizzari G., Rada A., Rauti N., Talarico R., Tribuzzi A.

RENATE: Nobile T., Vassallo F. (dal 30′ st Anelli N.), Auriletto S., Riviera C., Mastromonaco G. (dal 13′ st Ghezzi A.), Delcarro A., Esposito G. (dal 13′ st Rossi G.), Bonetti A. (dal 1′ st Spalluto S.), Ruiz Giraldo P. (dal 39′ st Nene S.), Cali M., Karlsson O.. A disposizione: Anelli N., Bartoccioni A., Ghezzi A., Meloni M., Nene S., Ori R., Rossi G., Spalluto S.

Reti: al 10′ pt Cuomo G. (L.R. Vicenza) .

Ammonizioni: al 35′ pt Carraro M. (L.R. Vicenza) al 15′ pt Auriletto S. (Renate), al 45’+2 st Ghezzi A. (Renate).

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Leonardo Di Mario ,coadiuvato dagli assistenti Luigi Ferraro e Davide Di Dio. Il quarto ufficiale sarà Giorgio Bozzetto, operatore FVS Leonardo Tesi.

La presentazione del match

Domenica 16 novembre, alle ore 17:30, allo Stadio “Romeo Menti” di Vicenza, andrà in scena Vicenza-Renate, match valido per il quattordicesimo turno di Campionato di Serie C, Girone A 2025/2026. Sono divise tra loro da diciotto punti, trentacinque contro diciassette. In comune, però, hanno lo stesso desiderio di dare la scalata alla cadetteria.

Il Vicenza con i suoi trentacinque punti cerca di proseguire la sua corsa alla conquista della serie B. Assente dalla serie B dalla stagione 2021-22, la squadra biancorossa vuole ritrovare la categoria passando per la porta principale. I berici hanno la casellina delle sconfitte ancora immacolata dopo tredici turni. Nei precedenti recenti lo scorso campionato il Vicenza si impose sia all’andata in casa sia al ritorno con il punteggio di 1-0.

È un Renate che segna pochino e quindi non può fare altro che affidarsi alla difesa e, in generale, a compattezza ed equilibrio. Qualità spesso esaltate da Luciano Foschi. “Creiamo tanto e concediamo poco. Capita che commettiamo un errore clamoroso e gli avversari ci fanno gol. Ma non è stato il caso di sabato”. Il tecnico spiega su cosa ha puntato in allenamento la scorsa settimana.

COME ARRIVA IL VICENZA – Il Vicenza di Gallo scende in campo con il 3-5-2: tra i pali Gagno; nel terzetto difensivo trovano posto Sandon, Cuomo e Caferri; a centrocampo agiscono Zonta, Alessio e Vitale, con Carraro e Costa sulle corsie esterne; in avanti spazio alla coppia formata da Morra e Capello.

COME ARRIVA IL RENATE – Il Renate di Foschi scende in campo con il 3-4-2-1: tra i pali Nobile; linea difensiva composta da Auriletto, Riviera e Mastromonaco; in mediana agiscono Delcarro ed Esposito, con Ruiz Giraldo e Bonetti incaricati di spingere sulle corsie; sulla trequarti spazio a Rossi e Kolaj, chiamati a rifinire il gioco per l’unica punta Karlsson.

Le probabili formazioni

VICENZA (3-5-2): Gagno, Sandon, Cuomo, Caferri, Zonta, Alessio, Vitale, Carraro, Costa, Morra, Capello. Allenatore: Gallo.

RENATE (3-4-2-1): Nobile, Auriletto, Riviera, Mastromonaco, Delcarro, Esposito, Ruiz Giraldo, Bonetti, Rossi, Kolaj, Karlsson. Allenatore: Foschi.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Vicenza-Renate, valida per la giornata 14 del campionato di Serie C, Girone A sarà in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW.