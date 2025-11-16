Lecco-Pro Patria 1-0: Furrer decide sotto la pioggia al Rigamonti-Ceppi

Diretta Lecco-Pro Patria di domenica 16 novembre 2025: match combattuto e condizionato dal maltempo si decide al 13′ minuto di gioco

LECCO – Il Lecco torna a vincere davanti al proprio pubblico, imponendosi per 1-0 sulla Pro Patria nella 14ª giornata di Serie C. Una partita intensa, giocata sotto una pioggia battente che ha reso il campo pesante e difficile da gestire. A decidere la sfida è stato il gol di Furrer al 13’ del primo tempo, che ha permesso ai blucelesti di mantenere la scia delle prime della classe e consolidare la propria posizione in zona playoff.

Cronaca della partita

La gara si è aperta con grande ritmo da parte del Lecco, subito pericoloso con Zanellato al 10’, fermato da Rovida. Al 12’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Rovida respinge di istinto un colpo di testa di Sipos, ma sulla ribattuta si avventa Furrer, che insacca da pochi passi per l’1-0.

La Pro Patria prova a reagire al 20’ con un contropiede non concretizzato, mentre al 28’ Mastroianni sfiora il pareggio con un’occasione clamorosa. Il Lecco risponde al 32’ con Mallamo, vicino al raddoppio. La pioggia incessante rende la partita “sporca” e combattuta, con molti duelli fisici a centrocampo.

Nella ripresa il Lecco gestisce il vantaggio con ordine, affidandosi al possesso palla (57% contro il 43% degli ospiti) e al pressing alto. La Pro Patria, penultima in classifica, fatica a rendersi pericolosa e non trova sbocchi offensivi. Nel finale i bustocchi inseriscono Ganz e Bagatti per aumentare il peso offensivo, ma la difesa bluceleste regge fino al triplice fischio.

Tabellino

LECCO: Furlan J., Battistini M., Tanco G. J., Rizzo M. (dal 38′ st Galeandro A.), Kritta M., Metlika A., Mallamo A. (dal 1′ st Pellegrino G.), Furrer G. (dal 23′ st Ndongue F.), Frigerio M. R. (dal 23′ st Voltan D.), Zanellato N. (dal 13′ st Bonaiti S.), Sipos L.. A disposizione: Alaoui A., Anastasini J., Bonaiti S., Constant G., Dalmasso J., Galeandro A., Grassini D., Lovisa N., Marrone L., Ndongue F., Pellegrino G., Voltan D.

PRO PATRIA: Rovida W., Reggiori P., Masi A., Motolese M., Dimarco C. (dal 27′ st Ganz S.), Ferri D., Di Munno A. (dal 1′ st Schiro T.), Citterio G. (dal 14′ st Orfei A.), Giudici L., Renelus B. (dal 43′ st Bagatti N.), Mastroianni F.. A disposizione: Aliata T., Auci A., Bagatti N., Ganz S., Gnonto R., Marra A., Orfei A., Ricordi T., Schiro T., Travaglini C., Viti M.

Reti: al 13′ pt Furrer G. (Lecco) .

Ammonizioni: al 36′ pt Kritta M. (Lecco), al 43′ pt Zanellato N. (Lecco), al 45’+5 st Tanco G. J. (Lecco) al 41′ pt Di Munno A. (Pro Patria).

La presentazione del match

Domenica 16 novembre 2025, alle ore 17:30, allo stadio Mario Rigamonti-Mario Ceppi, andrà in scena il match Lecco-Pro Patria, partita valida per la quattordicesima giornata del girone A di Serie C 2025/2026. Da una parte del campo troveremo i padroni di casa che occupano la terza posizione in classifica con 27 punti. I biancoblu sono reduci dalla sconfitta arrivata in terra piemontese contro il Novara per una rete a zero.

Dall’altro lato del campo ci sarà la Pro Patria, penultima in classifica con soli nove punti, dietro di lei solo la Triestina ultima a -10. La squadra di Busto Arsizio, ha raccolto una sola vittoria fino a ora, con sei pareggi e sei sconfitte. La direzione di gara è affidata a Davide Gandino della sezione di Alessandria, assistito da Marco Munitello di Gradisca d’Isonzo e Cosimo de Rommaso di Voghera. Il quarto uomo sarà Giacomo Rossini della sezione di Torino mentre all’FVS ci sarà Andrea Manzini di Voghera.

QUI LECCO – I padroni di casa guidati da Federico Valente si schiereranno con il 3-5-2. In porta ci sarà Furlan, la difesa sarà invece formata da Zanellato, Mallamo e Tanco. La linea mediana sarà composta da Mihali, Metlika, Sipso, Frigerio e Romani con Rizzo e Fritta coppia d’attacco.

QUI PRO PATRIA – Modulo speculare per gli ospiti di Leandro Greco. Tra i pali andrà Rovida con Reggiori, Motolese e Travaglini in difesa. Gli esterni del centrocampo saranno Giudici e Dimarco con Bagatti, Di Munno e Ferri che completeranno il reparto centralmente. Il tandem offensivo sarà composto da Mastroianni e Renelus.

Le probabili formazioni di Lecco-Pro Patria

LECCO (3-5-2): Furlan; Zanellato, Mallamo, Tanco; Mihali, Metlika, Sipos, Frigerio, Romani; Rizzo, Fritta. Allenatore: Federico Valente.

PRO PATRIA (3-5-2): Rovida; Reggiori, Motolese, Travaglini; Giudici, Bagatti, Di Munno, Ferri, Dimarco; Mastroianni, Renelus. Allenatore: Leandro Greco.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Lecco-Pro Patria valida per la quattordicesima giornata del Girone A di Serie C, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport al canale 256. Sarà possibile seguirla previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale, in base al pacchetto scelto, che consente di vedere tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C.

