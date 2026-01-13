Fantacalcio pagelle 20° giornata del Campionato di Serie A 2025-26: statistiche con i marcatori, assist e bonus utili per i fantallenatori

MILANO – La ventesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 si era aperta sabato con due vittorie nette: l’Atalanta ha superato il Torino 2-0 grazie alle reti di De Keteleare, mentre la Roma ha battuto il Sassuolo sempre per 2-0 grazie ai gol di Koné e Soulé. Nella stessa giornata sono arrivati anche due pareggi: l’1-1 tra Como e Bologna, firmato da Cambiaghi e Baturina, e il 2-2 tra Udinese e Pisa con reti di Kabasele e Davis per parte friulana e Tramoni e Meister su sponda toscana.

La domenica si è aperta con il match delle 12.30, dove il Parma ha vinto 2-1 a Lecce. I padroni di casa erano andati avanti con Stulic, ma gli emiliani hanno ribaltato la gara con un autogol di Tiago Gabriel e la rete di Pellegrino. Nel pomeriggio, alle 15, Fiorentina e Milan hanno pareggiato 1-1: per i viola ha segnato Comuzzo, mentre i rossoneri hanno risposto con Nkunku. Alle 18 la Lazio ha espugnato Verona imponendosi 0-1 grazie a un’autorete di Nelsson.

La domenica si è chiusa con il big match Inter-Napoli, terminato 2-2 a San Siro. I nerazzurri sono andati in vantaggio con Dimarco, ma il Napoli ha risposto con McTominay. Nella ripresa l’Inter è tornata avanti con un rigore trasformato da Calhanoglu, prima del nuovo pareggio ancora di McTominay, autore di una doppietta. In classifica l’Inter resta prima con 43 punti, seguita dal Milan a 40 e dal Napoli a 39.

Il turno si è completato lunedì con due partite. Nel pomeriggio il Genoa ha dominato il Cagliari vincendo 3-0 grazie ai gol di Colombo, Frendrup e Ostigard. In serata la Juventus ha travolto la Cremonese con un netto 5-0: nel primo tempo sono andati a segno Bremer, David e Yildiz, mentre nella ripresa un’autorete di Terracciano e il gol di McKennie hanno chiuso il tabellino.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da martedì 13 gennaio 2026. Si può giocare gratuitamente ai tornei di Fantamagic dedicati alla Serie A ovvero nella versione classica con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Sabato 10 gennaio

15:00

Como-Bologna (pagelle–tabellino)

Udinese-Pisa (pagelle–tabellino)

18:00

Roma-Sassuolo (pagelle–tabellino)

20:45

Atalanta-Torino (pagelle–tabellino)

Domenica 11 gennaio

12:30

Lecce-Parma (pagelle–tabellino)

15:00

Fiorentina-Milan (pagelle–tabellino)

18:00

Verona-Lazio (pagelle–tabellino)

20:45

Inter-Napoli (pagelle–tabellino)

Lunedì 12 gennaio

18:30

Genoa-Cagliari (pagelle–tabellino)

20:45

Juventus-Cremonese (pagelle–tabellino)