VERONA – La 20ª giornata di Serie A 2025/2026 consegna una sfida intensa al Bentegodi, decisa da un episodio sfortunato: l’autogol di Nelsson al 34’ della ripresa regala alla Lazio una vittoria preziosa, mentre il Verona esce dal campo con la sensazione di aver retto bene fino all’episodio decisivo. Tra i protagonisti spiccano Bella‑Kotchap, dominante fino al momento della sostituzione, e Lazzari, il cui ingresso ha dato nuova energia alla squadra di Sarri.

La prestazione di Armel Bella‑Kotchap è stata la più brillante del match. Il centrale tedesco ha dominato fisicamente e tatticamente la propria zona di competenza, vincendo ogni duello diretto e guidando la retroguardia con personalità. Le sue letture sono state impeccabili: anticipi puliti, chiusure tempestive e una sicurezza che ha dato stabilità al Verona per oltre un’ora.

Anche in impostazione ha mostrato coraggio, cercando spesso la verticalizzazione per accorciare la squadra. La sua uscita al 30’ della ripresa ha tolto ai gialloblù un riferimento fondamentale, e pochi minuti dopo è arrivato l’episodio che ha deciso la gara.

Pur nella sconfitta, Bella‑Kotchap si conferma uno dei difensori più affidabili del campionato: prestazione da leader, da migliore in campo.