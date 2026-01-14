Voti fantacalcio e highlights di Verona-Lazio, per la 20° giornata di Serie A 2025/2026: Bella-Kotchap è il migliore del match
VERONA – La 20ª giornata di Serie A 2025/2026 consegna una sfida intensa al Bentegodi, decisa da un episodio sfortunato: l’autogol di Nelsson al 34’ della ripresa regala alla Lazio una vittoria preziosa, mentre il Verona esce dal campo con la sensazione di aver retto bene fino all’episodio decisivo. Tra i protagonisti spiccano Bella‑Kotchap, dominante fino al momento della sostituzione, e Lazzari, il cui ingresso ha dato nuova energia alla squadra di Sarri.
La prestazione di Armel Bella‑Kotchap è stata la più brillante del match. Il centrale tedesco ha dominato fisicamente e tatticamente la propria zona di competenza, vincendo ogni duello diretto e guidando la retroguardia con personalità. Le sue letture sono state impeccabili: anticipi puliti, chiusure tempestive e una sicurezza che ha dato stabilità al Verona per oltre un’ora.
Anche in impostazione ha mostrato coraggio, cercando spesso la verticalizzazione per accorciare la squadra. La sua uscita al 30’ della ripresa ha tolto ai gialloblù un riferimento fondamentale, e pochi minuti dopo è arrivato l’episodio che ha deciso la gara.
Pur nella sconfitta, Bella‑Kotchap si conferma uno dei difensori più affidabili del campionato: prestazione da leader, da migliore in campo.
I migliori per squadra
Hellas Verona
Montipò 6 Attento e sicuro, risponde presente nelle poche occasioni pericolose.
Bella‑Kotchap 7 Prestazione dominante: anticipi puliti, forza fisica e letture perfette. Il migliore dei gialloblù.
Frese 6.5 Spinge con continuità e dà qualità alla manovra laterale.
Valentini 6 Solido e concentrato, limita bene gli attaccanti avversari.
Sarr 6 Subentra con personalità, portando energia e qualche buona iniziativa.
Lazio
Provedel 6.5 Sempre reattivo, salva la Lazio in un paio di situazioni delicate.
Gila 6.5 Guida la difesa con sicurezza, preciso negli anticipi e nelle chiusure.
Lazzari 6.5 Il suo ingresso cambia ritmo e profondità alla manovra. Tra i più incisivi.
Marusic 6 Affidabile e ordinato, utile in entrambe le fasi.
Pedro 6 Esperienza e gestione nei minuti finali, dà equilibrio.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò 6, Nelsson 5, Bella-Kotchap 7 (dal 30’st Nunez 6), Valentini 6; Bradaric 5.5, Niasse 5.5 (dal 43’st Al Musrati s.v.), Gagliardini 5 (dal 30’st Serdar 5.5), Bernede 5.5, Frese 6.5; Giovane 5.5 (dal 23’st Mosquera 5.5), Orban 5.5 (dal 23’st Sarr 6). A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Fallou. Allenatore: Paolo Zanetti
LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Marusic 6, Gila 6.5, Romagnoli 6, Pellegrini 5 (dal 10’st Lazzari 6.5); Vecino 6, Cataldi 6 (dal 23’st Rovella 6), Taylor 6 (dal 45′ 1’st Belahyane s.v.); Isaksen 6 (dal 23’st Pedro 6), Noslin 5 (dal 10’st Ratkov 6), Cancellieri 6. A disposizione: Mandas, Furlanetto, N. Tavares, Hysaj, Provstgaard. Allenatore: Maurizio Sarri
Highlights della partita
FANTACALCIO REPORT
Reti: 34’st aut. Nelsson
Ammonizioni: Bella-Kotchap (V), Cancelleri (L), Valentini (V)
Recupero: 1’pt, 5’st.
Assist: –
Gol vittoria:
Gol da fuori: –
Gol dalla panchina: –
Rigore causato: –
Rigore parato/sbagliato: –
I Migliori: Bella-Kotchap, Lazzari