Udinese–Fiorentina, il ricordo di Davide Astori diventa prevenzione

A Udinese–Fiorentina un tributo a Davide Astori con un progetto di screening cardiologico gratuito per i tifosi

UDINE – La sfida tra Udinese e Fiorentina di lunedì 2 marzo sarà molto più di una partita. A pochi giorni dall’ottavo anniversario della scomparsa di Davide Astori, il Bluenergy Stadium ospiterà un momento di commemorazione dedicato all’ex capitano viola, trasformando il ricordo in un gesto concreto di prevenzione.

Un’iniziativa condivisa

Associazione Astori, Udinese, Fiorentina e Lega Serie A hanno scelto di unire memoria e responsabilità sociale. Prima del calcio d’inizio, sul prato dello stadio si terrà un tributo dedicato ad Astori, accompagnato dal lancio di un progetto di screening cardiologici gratuiti aperti a tutti.

L’iniziativa nasce in collaborazione con il Reparto di Cardiologia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla prevenzione delle patologie cardiache e offrire un’opportunità concreta di controllo.

Come partecipare agli screening

Durante Udinese–Fiorentina, i tifosi potranno aderire all’iniziativa semplicemente scansionando il QR code presente sulle locandine allo stadio e sui maxischermi. I check-up gratuiti si svolgeranno nei prossimi giorni direttamente negli spazi del Bluenergy Stadium, con date che verranno comunicate successivamente.

Chi non sarà presente allo stadio potrà comunque partecipare compilando un modulo che sarà pubblicato sui canali social dell’Udinese.

Un messaggio che va oltre il campo

L’iniziativa rappresenta un modo per trasformare il ricordo di Davide Astori in un’eredità di consapevolezza e cura, affinché la prevenzione diventi un patrimonio condiviso e la sua memoria continui a generare attenzione verso la salute cardiaca.