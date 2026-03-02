Subbuteo Classico, Marco Perotti al Torneo Città di Fontenuova

Marco Perotti del Club Taranto al Torneo Città di Fontenuova: 56 partecipanti, format FISCT Lazio e grande attesa per la seconda edizione

FONTENUOVA – La seconda edizione del Torneo Città di Fontenuova riporta il Subbuteo classico al centro della scena competitiva nazionale. Domenica 8 marzo 2026, al Centro Bocciofilo di via delle Mimose 2 a Tor Lupara (Fontenuova, Roma), si sfideranno 56 giocatori provenienti da Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Umbria e Puglia, in una giornata che promette tecnica, tattica e spettacolo.

Tra i protagonisti attesi c’è il ternano Marco Perotti, tesserato FISCT con il Club del Taranto, che torna nella Capitale insieme ai compagni Giuliano Esposito e Gabriele Pellicoro. Perotti punta a consolidare la prima posizione nel ranking dei fuori regione, obiettivo che rende la sua partecipazione particolarmente significativa.

Un evento ufficiale FISCT con il patrocinio del Comune di Fontenuova

Il torneo è organizzato dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo, in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo e con il patrocinio del Comune di Fontenuova e del Subbuteo Club Fontenuova. Si tratta di una competizione individuale Open Series, con calcio d’inizio previsto alle ore 9:00.

Le partite si giocheranno su panni Astropitch originali anni ’80, con porte in plastica vintage e arbitraggio ufficiale. Il tempo di gioco sarà di 24 minuti (due tempi da 12), mentre le finali Master e Cadetti prevedono 30 minuti complessivi, con eventuali supplementari e tiri piazzati.

Il format del torneo

La struttura della competizione segue il regolamento FISCT Lazio:

Prima fase a gironi da 4 giocatori, con partite di sola andata. I gironi saranno composti con il metodo del serpentone, basato sul ranking regionale, evitando per quanto possibile incroci tra compagni dello stesso club.

Seconda fase a eliminazione diretta, con barrages, ottavi, quarti, semifinali e finali per i tabelloni Master e Cadetti.

Il livello tecnico sarà elevato, con la presenza dei migliori giocatori del Lazio e di numerosi top player provenienti da altre regioni.