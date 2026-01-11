Diretta Hellas Verona-Lazio di domenica 11 gennaio 2026: nella ripresa un’autorete di Nelsson decide la sfida. Ora il Verona è ultimo.

VERONA – La Lazio vince in trasferta a Verona e si porta a 28 punti in classifica. La gara viene decisa nella ripresa da un’autore di Nelsson che insacca alla spalle di Montipò su un cross di Lazzari. Il Verona nel finale ci prova ma non riesce mai a rendersi pericolosa. Gli scaligeri con questa sconfitta scivolano all’ultimo posto con il Pisa a quota 13 punti.

Le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Lazio

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò, Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Nunez, Serdar, Sarr, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Mosquera, Fallou, Al Musrati. Allenatore: Paolo Zanetti

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Cancellieri.A disposizione: Mandas, Furlanetto, Rovella, Pedro, N. Tavares, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Lazzari. Allenatore: Maurizio Sarri

Croncaco con tabellino

RISULTATO FINALE: VERONA-LAZIO 0-1 95' FINISCE QUI!! LA LAZIO SBANCA IL BENTEGODI! Decide l'autorete di Nelsson ad inizio ripresa, il Verona non riesce a recuperare la partita e resta in fondo alla classifica con 12 punti. La Lazio, invece, torna a vincere dopo un mese e si porta a 28 punti. 91' Esce Taylor al suo posto Belahyane 90' 5 di recupero. 87' Dentro Al Musrati per Niasse. 79' GOOOL DELLA LAZIO!!! Lazzari crossa in mezzo rasottera, Nelson prova a intercettare il cross in scivolata, ma la palla schizza sul piede e si impenna terminando la corsa alla spalle di Montipò! 76' Lascia il campo Bella-Kotchap dentro Nunez. Esce anche Gagliardini per Serdar 73' Bella punizione di Marusic, respinge Montipò a mani aperte. 68' Cambi nel Verona dentro Sarr per Orban e Mosquera per Giovane. 65' Venticinque minuti al termine della gara, resiste la parità a Verona. 55' Entrano Lazzari e Ratkov per Pellegrini e Noslin. 54' Miracolo di Provedel che si tuffa sul cross di di Frese anticipando la conclusione di Giovane, sulla respinta pellegrini spazza. 48' grnade intevento di Marusic che due contro uno contro Giovane e Frese recupera la sfera. 45' Ricomincia la sfida al Bentegodi. SECONDO TEMPO 46' Finisce qui in primo tempo 45' Un minuto di recupero. 41' Ci prova Bradaric con il sinistro a giro dal vertice dell'area di rigore, vola provedel che respinge a due mani la conclusione. 35' Altro intervento importante di Bella-kotchap che in scivolata anticipa Isaksen asll'ingresso dell'area di rigore dopo l'imbucata di Gila. 25' Giallo anche per Valentini. 22' Passata la prima metà del primo tempo, 0-0 al Bentegodi. 16' Giallo per Cancellieri. 14' Si fa vedere ancora la Lazio in avanti con Isaksen che cerca il cross con il destro, la palla è imprecisa e termina tra le mani di Montipò attento a non farsi superare dalla traiettoria insidiosa. 11' Si fa vedere il Verona con Giocane che ci prova con il mancino sul servizio di Orban, il tiro è sporcato da Romagnoli e termina debole tra le braccia di Provedel. 6' Giallo per Bella-Kotchap che stende Taylor. 4' Si divora il vantaggio la Lazio: imbucata di Cancellieri per Isaksen che,, bravo a vincere il duello con Valentini e a calciare a botta sicura, ma Montipò si oppone con il corpo. Sulla ribattuta, Bella-Kotchap disturba Noslin che, a porta praticamente sguarnita, non riesce a inquadrare lo specchio di testa e manda alto. 0' Parte la sfida al Bentegodi! INIZIO PARTITA Ore 17 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio benvenuti nella diretta di Hellas Verona-Lazio, ventesima giornata di Serie A. TABELLINO HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò, Nelsson, Bella-Kotchap (dal 30'st Nunez), Valentini; Bradaric, Niasse (dal 43'st Al Musrati), Gagliardini (dal 30'st Serdar), Bernede, Frese; Giovane (dal 23'st Mosquera), Orban (dal 23'st Sarr). A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Fallou. Allenatore: Paolo Zanetti LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (dal 10'st Lazzari); Vecino, Cataldi (dal 23'st Rovella), Taylor (dal 45' 1'st Belahyane); Isaksen (dal 23'st Pedro), Noslin (dal 10'st Ratkov), Cancellieri.A disposizione: Mandas, Furlanetto, N. Tavares, Hysaj, Provstgaard. Allenatore: Maurizio Sarri Reti: 34'st aut. Nelsson Ammoniti: Bella-Kotchap (V), Cancelleri (L), Valentini (V) Espulsi: Recupero: 1'pt, 5'st.

L’arbitro

Sarà il sig. Marco Guida della sezione di Torre Annunziata a dirigere Hellas Verona-Lazio, match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 che si svolgerà allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, calcio d’inizio alle ore 18:00. Per il fischietto campano sarà il trentesimo incontro con i capitolini, con un bilancio di dieci vittorie, sette pareggi e dodici sconfitte. I precedenti con questo arbitro sorridono al Verona, che ha ottenuto sei vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte.

I precedenti tra Lazio e Verona

Le due squadre si sono affrontate per 74 volte, con un bilancio che pende leggermente a favore della Lazio, che ha ottenuto 31 vittorie contro le 20 del Verona. I match terminati in parità sono stati 23. Nella gara di andata, la Lazio ha trionfato allo Stadio Olimpico per 4-0 con le reti di Guendouzi, Zaccagni, Castellanos e Dia.

Presentazione del match

VERONA – Domenica 11 gennaio, nella cornice dello Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona andrà in scena Hellas Verona-Lazio, match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 18:00.

Da una parte del campo ci saranno gli scaligeri, che arrivano a questa sfida dopo aver peraggiato in casa del Napoli per 2-2 dopo essersi ritrovati sopra per due reti a zero al minuto 27. I gialloblu al momento sono ultimi in classifica con Pisa e Fiorentina a quota 13 punti frutto di due vittorie, sette pareggi e nove sconfitte.

Dall’altro lato ci sarà, come detto in precedenza, la Lazio di mister Sarri, attualmente in decima posizione con 25 punti. I biancocelesti sono reduci dal rocambolesco pareggio interno con la Fiorentina dove, la Lazio, ha strappato un punto nei secondi finali con un rigore di Pedro dopo che la fiorentina aveva ribaltato l’iniziale vantaggio siglato da Cataldi. La gara sarà affidata allo sig. Marco Guida della sezione di Torre Annunziata coadiuvato da Mastrodonato e Bianchini, il quarto uomo sarà Arena, mentre al VAR andranno Meraviglia e Fabbri.

QUI HELLAS VERONA – L’Hellas Verona guidato da Paolo Zanetti si schiererà con il 3-5-2. Tra i pali andrà Montipò con Nunez, Bella-Kotchap e Valentini a formare il tridente difensivo. Larghi a centrocampo ci saranno Bradaric e Frese con Niasse, Gagliardini e Bernede che occuperanno il campo centralmente. La coppia d’attacco sarà formata da Orban e Giovane.

QUI LAZIO – La Lazio allenata da Maurizio Sarri risponderà con 4-3-3. In porta ci sarà Ivan Provedel, i terzini saranno Marusic e Pellegrini con Romagnoli e Mario Gila a completare il reparto difensivo. I tre in mediana saranno Cataldi, Vecino e Belahyane, mentre il tridente offensivo sarà composto da Isaksen, Noslin e Cancellier.

Le probabili formazioni di Hellas Verona-Lazio

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Cataldi, Vecino, Belahyane; Isaksen, Noslin, Cancellieri. Allenatore: Sarri

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Hellas Verona-Lazio valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Hellas Verona-Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.