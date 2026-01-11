Diretta Inter-Napoli di Domenica 11 gennaio 2026: si chiude in parità il big match di giornata con la squadra di Chivu avanti prima con Dimarco poi con Calhanoglu

MILANO – Finisce in parità, 2-2, la sfida di cartello della 20esima giornata. Nerazzurri avanti dopo 9 minuti con Dimarco abile a rifinire un assist di Thuram in area. Nel momento migliore però la squadra di Conte ha trovato il pari con McTominay su invenzione di Elmas e perfetto tempo di inserimento sul primo palo.

Nella ripresa partono bene gli ospiti ma l’ingresso di Mkhitaryan ha restituito equilibrio in campo e il giocatore è stato anche abile a guadagnare un rigore per intervento falloso di Rrahmani e conseguenti proteste di Conte allontanato dalla panchina. Al 36′ però Lang tiene in campo un pallone che lo scozzese imbuca con freddezza anticipando tutti. Un punto che sposta poco gli equilibri in vetta con i nerazzurri che avrebbero potuto anche con un pizzico di fortuna in più sfruttare le occasioni create.

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: INTER-NAPOLI 2-2 SECONDO TEMPO 50' è finita! Inter e Napoli pareggiano 2-2 al termina di un match molto intenso dove i nerazzurri per due volte sono stati avanti. Due zampate di McTominay tengono a galla la squadra di Conte, espulso dal 25' della ripresa per proteste. Vi ringraziamo per aver scelta la diretta di Calciomagazine e vi aspettiamo per i prossimi appuntamenti 50' lungo rinvio di Milinkovic-Savic per Hojlund che lotta sul pallone con Bastoni quindi Lobotka prende una punizione a centrocampo 49' in campo Mazzocchi per Politano 48' palo interno clamoroso di Mkhitaryan! Di mestiere Bonny su Di Lorenzo, cross basso dal fondo per la conclusione ravvicinata sporcata sul legno da Milinkovic-Savic 47' fallo tattico di Juan Jesus su Esposito bravo a girarsi rapidamente, giallo ben speso 46' pressione alta dell'Inter, il Napoli con calma ragiona 45' fermato in fuorigioco Bonny 44' assegnati 5 minuti di recupero 43' in campo Bonny per Lautaro, Susic per Calhanoglu e Carlos Augusto per Dimarco. Chivu si gioca tutto in questo ultimo slot 41' gioco fermo, si siede Calhanoglu che chiede il cambio 39' angolo di Dimarco colpo di testa di Bisseck falloso su McTominay prezioso anche in difesa 38' lascia il campo Thuram, spazio a Esposito 36' pareggio del Napoli! McTominay! Rapace d'area ancora una volta. Buon gesto al volo di Lang al volo per il destro da due passi del numero 8 alle spalle di Sommer 35' lancio per Hojlund, buona copertura di Akanji e comoda presa per Sommer 33' dentro Lang per Beukema, prepara le contromosse Chivu 32' trattenuta di Lobotka su Lautaro, giocatore graziato dal giallo 31' guadagna metri il Napoli che con Politano va dalla bandierina, traiettoria corta intercettata di testa da Mkhitaryan, uomo chiave al momento di questa sfida. Con il suo ingresso la squadra di Chivu è tornata all'azione ragionata, decisivo per l'ottenimento del penalty 31' tocco con la mano di Lautaro nel controllo e punizione per la difesa 30' ponte di Juan Jesus su Thuram e punizione Inter 29' clima infuocato a San Siro, ci aspetta almeno un quarto d'ora ad alta intensità 28' Hakan Calhanoglu!! 2-1 Inter! Dal dischetto il numero 10 calcia di potenza con il destro a mezz'altezza spiazzando Milinkovic-Savic e pallone sulla sua sinistra 27' dal dischetto Calhanoglu, momento chiave del match 25' proteste veementi di Conte in particolare verso il quarto uomo. Rosso per lui! 23' conclusione di Bastoni dal limite di poco a lato! Qualche istante prima pestone di Rrahmani su Mkhitaryan in area, check del VAR! L'arbitro va a rivedere l'episodio. Pronti per l'annuncio: "a seguito di revisione il numero 13 del Napoli commette fallo in area, calcio di rigore!"le parole dell'arbitro 22' lancio di Barella pregevole, aggancio in area Lautaro ma Beukema lo chiude sul fondo. Angolo di Dimarco per un soffio non ci arriva Bastoni, allontana la difesa 21' possesso palla ora più ragionato dell'Inter come rischiesto più volte da Chivu 19' fermato in fuorigioco di Lautaro, sale molto bene Beukema sul passaggio di Mkhitaryan dopo una bella sgroppata sulla destra di Thuram 17' primo cambio per l'Inter con Mkhitaryan per Zielinski 14' tentativo dalla distanza per il destro di Barella ma non inquadra lo specchio della porta 11' cross di Politano per Hojlund anticipato di testa a centroarea da Bisseck 9' tanti contrasti a tratti duri ma al momento sempre con molto fair play, fischia poco l'arbitro 8' avvio di ripresa complicato per la squadra di Chivu parsa un pò sorpresa dell'impeto degli avversari 6' il Napoli è partito con lo stesso atteggiamento del primo tempo, aggressione alta 5' cross morbido di Spinazzola per Di Lorenzo e torsione in anticipo su Akanji alta 3' occasione d'oro per Hojlund su lancio di Milinkovic-Savic, a centrocampo Akanji non aggancia nel tentativo di anticipare l'attaccante che può involarsi verso la porta, diagonale rasoterra di un soffio a lato! primo pallone mosso dai nerazzurri Inter e Napoli fanno il loro ritorno in campo, nessun cambio nell'intervallo PRIMO TEMPO 47' si chiude il primo tempo di Inter-Napoli. 1-1 all'intervallo per i gol di Dimarco e McTominay. Piccola pausa e torniamo per seguire le emozioni del secondo tempo 47' brivido finale in area dell'Inter su cross basso in area molto insidioso e intercettato molto bene da Akanji che riscatta in parte l'errore in occasione dell'episodio del pari 46' Bisseck caparbio in area nello stretto trova lo spazio per calciare sul primo palo senza sorprendere il portiere che blocca la sfera 45' 3 minuti di recupero 44' cross morbido di Barella per la torsione di Thuram a centroarea sopra Juan Jesus, Milinkovic-Savic alza sopra la traversa! Due tentativi dalla bandierina non sfruttati, troppo corte le traiettorie di Dimarco 43' su cross di Dimarco palla respinta sui piedi di Zielinski, botta verso il primo palo sul gluteo di Lautaro sulla traiettoria e azione che svanisce 40' su palla recuperata alta da Zielinski cross in area intercettato da McTominay e agevole intervento di Milinkovic-Savic 39' bella discesa di Bisseck a destra ma cross indirizzato a Thuram intercettato dalla difesa 33' palla in area per Barella che da buona posizione strozza la conclusione innocua 31' stop errato di Zielinski sulla propria trequarti, arriva McTominay ma il suo diagonale viene letto da Sommer che blocca 30' tutto da rifare per la squadra di Chivu che dopo il vantaggio ha sciupato due palle gol 27' McTominay! Pareggio del Napoli! Il numero 8 colpisce ancora con un taglio sul primo palo bruciando sullo scatto Akanji. Assist di Elmas, bravo a pescare il compagno nel momento giusto dal fondo con uno scarico corto rasoterra. Buono anche il precedente movimento di Spinazzola che ha un pò disorientato la difesa 23' prova a riorganizzare le idee la squadra di Conte dopo un promettente avvio e gol doccia fredda 21' buona diagonale di Dimarco su servizio di Politano per il taglio di Hojlund in area. Passaggio forse un pò troppo debole per sorprendere gli avversari 20' maglia bucata per Thuram dopo il precedente intervento, il giocatore al cambio maglia 18' brutto intervento con il piede alto di Juan Jesus su Thuram nel tentativo di allontanare la sfera. Petto dolorante per l'attaccante, richiamato l'intervento dello staff medico. Si tratta di uno scontro di gioco, non c'è volontarietà nell'intervento altrimenti sanzionato 17' conclusione alta di Calhanoglu dei 25 metri, l'azione era nata su un filtrante per Thuram altruista a servire Bastoni ma tentativo murato 14' scambio nello stretto tra Thuram, Lautaro e Barella con quest'ultimo non coordinato nel momento di calciare. Un passaggio per il portiere 13' intervento energico ma per l'arbitro regolare di Juan Jesus su Thuram, si prosegue 10' 4° gol stagionale per Dimarco e primo affondo andato a segno per la squadra nerazzurra 9' Dimarco!!! Inter in vantaggio!! Palla sradicata a centrocampo da Zielinski su McTominay, Lautaro scambia con Thuram, apertura sull'accorrente terzino e colpo da biliardo con il mancino alla sinistra di Milinkovic-Savic 8' Napoli molto propositivo sulla sinistra, Bisseck e company attenti in copertura 5' pescato in offside per Di Lorenzo che su lancio in verticale aveva spizzato di testa per Hojlund anticipato in due tempi in area da Sommer in uscita bassa. Buona l'idea 3' primo duello tra Akanji e Hojlund, buono l'anticipo a centrocampo dello svizzero 2' lancio di Bastoni per Dimarco che fallisce l'aggancio, rimessa dal fondo per Milinkovic-Savic 1' gestione palla del Napoli sulla destra ma intercetta Dimarco e l'Inter può provare a distendersi è il Napoli in maglia azzurra a battere il calcio d'inizio, Inter con in maglia nerazzurra Inter e Napoli in campo, siamo pronti al fischio d'inizio Giocatori nel tunnel, il conto alla rovescia sta per terminare. Sono 160 i precedenti tra le due squadre con i nerazzurri avanti con 70 successi contro i 48 del Napoli, 41 i pareggi. Le squadre stanno ultimando il loro riscaldamento, Chivu punta su Zielinski per il centrocampo. Tra le sfide più attese quella tra Akanji e Hojlund. Buonasera ai lettori di Calciomagazine e benvenuti alla diretta live di Inter–Napoli, big match della 20° giornata di Serie A. A San Siro va in scena una sfida che promette intensità, qualità e duelli individuali di altissimo livello. Le due squadre arrivano con ambizioni importanti e con scelte tecniche che confermano la volontà di entrambe di giocarsela a viso aperto. Cristian Chivu e Antonio Conte hanno appena comunicato le formazioni ufficiali, e non mancano spunti tattici e sorprese. L’Inter si presenta al big match con un undici che conferma la filosofia di Cristian Chivu: struttura solida, qualità diffusa e identità precisa. Il 3-5-2 nerazzurro è ormai un marchio riconoscibile, con Sommer a guidare una difesa fisica e tecnica composta da Bisseck, Akanji e Bastoni. Sugli esterni Chivu punta sulla spinta di Luis Henrique e sulla creatività di Dimarco, mentre in mezzo propone un centrocampo di altissimo livello: Barella per gli strappi, Calhanoglu per la regia e Zielinski per gli inserimenti, in una zona nevralgica che promette dominio del possesso. Davanti, nessuna sorpresa: Thuram e Lautaro formano una delle coppie più complete del campionato, capaci di attaccare la profondità, dialogare nello stretto e trasformare ogni ripartenza in un’occasione. Il Napoli risponde con un 3-4-3 che porta chiaramente la firma di Antonio Conte: compattezza, ampiezza e verticalità. Milinkovic-Savic difende i pali dietro a un terzetto difensivo composto da Beukema, Rrahmani e Juan Jesus, chiamati a reggere l’urto del tandem nerazzurro. Sulle fasce Conte si affida alla leadership di Di Lorenzo e alla progressione di Spinazzola, due elementi fondamentali per dare respiro alla manovra e accompagnare le transizioni. In mezzo, Lobotka detta i tempi mentre McTominay garantisce fisicità e inserimenti. Il tridente offensivo è costruito per attaccare gli spazi: Politano a destra per puntare l’uomo, Elmas a sinistra per cucire il gioco e soprattutto Hojlund al centro, preferito a Lucca per guidare la pressione e dare profondità. TABELLINO INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu (dal 43' st 8 Sucic), 7 Zielinski (dal 17' st 22 Mkhitaryan), 32 Dimarco (dal 43' st 30 Carlos Augusto); 9 Thuram (dal 38' st 94 Esposito), 10 Lautaro Martinez (dal 43' st 14 Bonny). A disposizione: 40 Calligaris, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 43 Cocchi, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu NAPOLI (3-4-3): 32 Milinkovic-Savic; 31 Beukema (dal 33' st 70 Lang), 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus; 22 Di Lorenzo, 68 Lobotka, 8 McTominay, 37 Spinazzola; 21 Politano (dal 49' st 30 Mazzocchi), 19 Hojlund, 20 Elmas. A disposizione: 1 Meret, 14 Contini, 3 Gutierrez, 4 Buongiorno, 17 Olivera, 26 Vergara, 27 Lucca, 30 Mazzocchi, 35 Marianucci, 69 Ambrosino, 70 Lang. Allenatore: Antonio Conte. Reti: al 9' pt Dimarco, al 27' pt McTominay, al 28' st Calhanoglu, al 38' st McTominay Ammonizioni: Juan Jesus, Rrahmani Espulsioni: al 25' st Conte per proteste Recupero: 3' pt, 5' st

Le formazioni ufficiali di Inter-Napoli

L’arbitro

La direzione del match è stata affidata a Daniele Doveri della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Alassio e Colarossi; quarto ufficiale Colombo. Al VAR ci sarà Di Bello mentre l’AVAR sarà Di Paolo.

Presentazione del match

Domenica 11 gennaio alle ore 20.45, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena Inter-Napoli, big match e posticipo serale della ventesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

La squadra di Cristian Chivu arriva al match da capolista, forte dei suoi numeri: 14 vittorie, 4 pareggi, un totale di 40 gol realizzati e 15 subiti, che confermano l’Inter come una delle formazioni più complete del campionato. Il vantaggio sui partenopei è di quattro punti, un margine che i nerazzurri vogliono difendere davanti al proprio pubblico. Nel turmo infrasettimanale i nerazzurri si sono imposti sul parma per 2-0.

Il Napoli, terzo con 38 punti, si presenta a Milano con l’obiettivo di accorciare la distanza dalla vetta. La squadra di Antonio Conte ha raccolto 12 vittorie e 2 pareggi nelle prime 18 giornate, costruendo un rendimento solido sia in fase offensiva sia in quella difensiva: i partenopei vantano il terzo miglior attacco della Serie A con 28 gol e la terza miglior difesa con 15 reti incassate. Gli azzurri arrivano dalla rimonta casalinga contro l’Hellas Verona, un pareggio che ha interrotto una serie di tre vittorie consecutive contro Juventus, Cremonese e Lazio. L’unico passo falso recente è stato il ko contro l’Udinese al Bluenergy Stadium.

Quella di stasera sarà la 160ª sfida in Serie A tra le due compagini. Il bilancio storico pende dalla parte dei nerazzurri, che hanno ottenuto 70 vittorie, contro le 48 dei partenopei; 41 i pareggi complessivi. All’andata lo scorso 25 ottobre, il Napoli si impose per 3-1 con reti di DeBruyne, McTominay e Anguissa.

COME ARRIVA L’INTER – L’Inter di Cristian Chivu dovrebbe presentarsi con il consueto 3-5-2. In porta spazio a Sommer, mentre la difesa a tre sarà composta da Bisseck, Akanji e Bastoni. Sulle corsie esterne agiranno Luis Henrique e Dimarco. In mezzo al campo toccherà invece a Barella, Calhanoglu e Zielinski In attacco, confermatissima la coppia formata da Lautaro Martínez e Thuram. Tra gli indisponibili figurano Dumfries, Di Gennaro, Palacios T. e Frattesi.

COME ARRIVA IL NAPOLI – Il Napoli di Antonio Conte risponde con un 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Milinkovic‑Savic, protetto dal terzetto difensivo composto da Beukema, Rrahmani e Juan Jesus. Sulle fasce spazio a Di Lorenzo e Spinazzola, mentre la zona centrale del campo sarà affidata a Lobotka e McTominay. Sulla trequarti agiranno Politano ed Elmas, pronti a supportare l’unica punta Højlund, chiamata a guidare l’attacco partenopeo. Assenti per infortunio o problemi fisici Gilmour, Lukaku, Vergara, De Bruyne, Zambo Anguissa e Neres

Probabili formazioni di Inter-Napoli

Dove vedere la partita in TV e streaming

