Diretta Napoli-Inter di Sabato 25 ottobre 2025: avanti su rigore discusso nel primo tempo, raddoppiano a inizio ripresa e reagiscono prontamente al rigore di Calhanoglu

NAPOLI – Il Napoli di Antonio Conte supera l’Inter con un convincente 3-1 al Maradona, rilanciando le proprie ambizioni in campionato e infliggendo ai nerazzurri un duro colpo nella corsa al vertice. Una sfida intensa, giocata a ritmi altissimi, con episodi chiave e grande qualità in campo.

Indice:

Gli azzurri passano in vantaggio al 33’ con De Bruyne, freddo dal dischetto dopo un contatto in area tra Mkhitaryan e Di Lorenzo. Il belga, però, è costretto al cambio per infortunio subito dopo il gol. L’Inter sfiora il pari con Bastoni e Dumfries, ma il primo tempo si chiude sull’1-0.

Nella ripresa, il Napoli colpisce in contropiede: McTominay firma il raddoppio al 9’, Calhanoglu accorcia al 14’ su rigore, ma al 21’ Anguissa chiude i conti con una splendida azione personale. I cambi di Chivu non cambiano l’inerzia, mentre Conte gestisce con lucidità il finale.

Il Napoli sale così a quota 21 punti, confermando il trend positivo in casa. L’Inter, invece, incassa la seconda sconfitta stagionale e dovrà riflettere sulle difficoltà difensive emerse nel secondo tempo.

Cronaca della partita

RISULTATO FINALE: NAPOLI-INTER 3-1 SECONDO TEMPO 51' è finita! Il Napoli supera 3-1 l'Inter grazie alle reti di De Bruyne, McTominay e Anguissa. Grazie per l'attenzione e alla prossima diretta 50' cross di Akanji per Esposito ma colpo di testa alto a centroarea anche per il contrasto efficace di Beukema 48' gioca con il cronometro Lang che scarica sul portiere 45' ufficializzati 6 minuti di recupero 45' in campo Beukema e Gutierrez per Buongiorno e Spinazzola 42' angolo per l'Inter palla al limite sui piedi di Luis Henrique impreciso 36' Lang ed Elmas per Neres e Politano 34' contropiede per Neres, conclusione in area murata da Acerbi. Crampi per lui 31' giallo a Bastoni per una spinta su Politano dopo aver subito una spinta. Punito il gesto di reazione 28' tre cambi per l'Inter con Susic, Frattesi e Luis Henrique per Calhanoglu, Barella e Dumfries 24' pescato in offside McTominay che dal limite ha lasciato partire una bella conclusione a lato 21' ANGUISSA! 3-1 NAPOLI! Contropiede micidiale della squadra di Conte con sponda di Neres. Il giocatore taglia il campo entrando in area, sterza e conclude all'angolino destro 17' in campo Esposito per Bonny 16' attenzione momenti di tensione in campo probabilmente per un parola volata in campo dalla panchina del Napoli che ha innescato gli animi di alcuni giocatori 14' CALHANOGLU! L'INTER ACCORCIA! Perfetta conclusione con il destro all'angolino, spiazzato Milinkovic-Savic 11' su traversone in area Lautaro si è lamentato per tocco con il braccio sinistro molto largo di Buongiorno. VAR in corso. L'arbitro va a rivedere l'episodio 9' MCTOMINAY! RADDOPPIO DEL NAPOLI! Su azione di contropiede conclusione appena dentro l'area con il destro e palla all'angolino dove non può arrivarci Sommer 3' scarico di Zielinski per Calhanoglu ma destro dal limite alto 1' ottimo anticipo di Acerbi su Neres lanciato in campo aperto si riparte con il secondo tempo, l'Inter muove il primo pallone PRIMO TEMPO 51' si chiude il primo tempo di Napoli-Inter. 1-0 per gli azzurri in virtù del rigore trasformato da De Bryune che si poi infortunato. Rigore molto discusso con Mkhitaryan protagonista in negativo e anche infortunio per lui. Ci fermiamo qualche minuti poi ancora insieme 51' trattenuta vistosa di Gilmour sulla ripartenza di Dumfries, giallo per lui 48' palo di Dumfries! Cross morbido di Bastoni verso il secondo palo per il perentorio stacco di testa con palla che termina sul fondo dopo aver dato un bacio al legno 46' palla gol per Lautaro! Cross basso in area intelligente di Dumfries e conclusione rasoterra di un soffio a lato, un istante prima ottimo intervento a terra di Milinkovic-Savic su conclusione di Calhanoglu! 44' assegnati 6 minuti di recupero 43' giallo a Di Lorenzo per duro intervento a piedi uniti su Calhanoglu 41' incrocio dei pali di Bastoni! Su angolo dalla destra colpo di testa sopra Gilmour e palla alla sinistra di un immobile Milinkovic-Savic nell'occasione 38' rapido contropiede di Dimarco verso la fascia opposta per Dumfries che non ci arriva 37' sul corner Barella rimette in area dove Lautaro in offside cicca comunque il pallone 36' angolo per Dimarco ma prima il cambio con Olivera per De Bruyne che ha difficoltà nel camminare 33' DE BRUYNE! NAPOLI IN VANTAGGIO! Conclusione con freddezza e pontenza a mezz'altezza alla destra di Sommer che aveva intuito. Nell'occasione il giocatore si è sentito tirare dietro, davvero sfortunato il centrocampista. Deve lasciare il campo De Bruyne accompagnato dallo staff medico a bordo campo, pronto Olivera. Dovrebbe esserci un problema al flessore per lui 31' problemi per Mkhitaryan dopo questo episodio, cambio obbligato per Chivu. Al suo posto l'ex Zielinski 29' intervento in copertura di Mkhitaryan su Di Lorenzo e con qualche secondo di ritardo viene assegnato il rigore! VAR in corso per valutare il contatto. Il VAR conferma la decisione, si va dal dischetto! 26' tiro cross in area di Neres troppo lungo per tutti 24' cross teso dalla destra di Barella, tentativo in acrobazia con lo stinco spalle alla porta ma impatta male 21' conclusione dal limite per Gilmour ma il suo interno risulta debole e impreciso, palla sul fondo 17' angolo per il Napoli, palla a Neres ma conclusione da fuoriarea murata dalla difesa 15' contrasto di Barella su Spinazzola, Lautaro arriva sulla sfera ma il suo tentativo viene respinto da Milinkovic-Savic. Lo stesso Barella torna sulla sfera ma fallisce il tap in area 13' sponda di Barella per Calhanoglu e conclusione dal limite di prima intenzione di poco a lato sul palo alla sinistra di Meret 12' anticipo secco di Buongiono su Lautaro, intervento in ritardo sulla caviglia e giallo sfiorato per l'argentino 10' Neres tenta lo scambio di ritorno in area ma ottimo anticipo di Dimarco e punizione conquistata 8' bella giocata di Lautaro che vede la sovrapposizione di Dimarco e dopo un tunnel a Politano lo serve, sul cross palla deviata sul fondo. Batte a giro Calhanoglu, bello stacco di spalla per Bastoni e palla alta non di molto! 5' cross di Politano dalla destra da dimenticare, palla sul fondo 3' su retropassaggio di Akanji, Sommer rischia qualcosa in un primo possesso palla non perfetto ma riesce a rimediare 2' abbozza una pressione il Napoli sul primo possesso palla dei nerazzurri Si parte! Calcio d'avvio battuto dal Napoli in maglia azzurra, Inter in quella a sfondo scuro con bordi arancioni L'attesa è finita! Napoli e Inter fanno il loro ingresso in campo. Prepariamoci a seguire i match spettacolare Tutto pronto al Maradona per il big match tra Napoli e Inter, valido per la giornata odierna di Serie A. Antonio Conte e Cristian Chivu si affrontano con due moduli speculari e scelte di grande personalità. Il tecnico azzurro opta per un 4-1-4-1 che punta su qualità e densità in mezzo al campo: davanti a Milinkovic-Savic, la linea difensiva è guidata da Di Lorenzo e Buongiorno, mentre in mediana spiccano Anguissa, McTominay e un De Bruyne chiamato a illuminare la manovra. In attacco, spazio alla velocità di Neres e all’estro di Politano. Chivu risponde con il consueto 3-5-2, affidandosi alla solidità di Acerbi e Bastoni dietro e alla regia di Calhanoglu in mezzo. Sulle fasce Dumfries e Dimarco garantiscono spinta, mentre in avanti Lautaro Martinez è affiancato dal giovane Bonny, preferito a Frattesi e Luis Henrique. I precedenti sorridono all’Inter, imbattuta nelle ultime quattro trasferte a Napoli, con due vittorie e due pareggi. I nerazzurri vantano anche la miglior difesa del campionato, mentre il Napoli è reduce da tre successi consecutivi in casa. Una sfida che promette spettacolo, intensità e possibili scossoni in vetta alla classifica. TABELLINO NAPOLI (4-1-4-1): 32 Milinkovic-Savic; 22 Di Lorenzo, 4 Buongiorno (dal 45' st 31 Beukema), 5 Juan Jesus, 37 Spinazzola (dal 45' st 3 Gutierrez); 6 Gilmour; 21 Politano (dal 36' st 20 Elmas), 99 Anguissa, 11 De Bruyne, 8 McTominay; 7 Neres (dal 36' st 70 Lang). A disposizione: 25 Ferrante, 55 Spinelli, 3 Gutierrez, 17 Olivera, 20 Elmas, 26 Vergara, 27 Lucca, 30 Mazzocchi, 31 Beukema, 35 Marianucci, 69 Ambrosino, 70 Lang. Allenatore: Antonio Conte. INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries (dal 28' st 11 Luis Henrique), 23 Barella (dal 28' st 16 Frattesi), 20 Calhanoglu (dal 28' st 8 Sucic), 22 Mkhitaryan (dal 31' st 7 Zielinski), 32 Dimarco; 14 Bonny (dal 17' st 94 Esposito), 10 Lautaro Martinez. A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu. Reti: al 33' pt De Bruyne (rigore), al 9' st McTominay, al 14' st Calhanoglu (rigore), al 21' st Anguissa Ammonizioni: Di Lorenzo, Gilmour, Bastoni Recupero: 6' pt, 6' st

Le formazioni ufficiali di Napoli-Inter

NAPOLI (4-1-4-1): 32 Milinkovic-Savic; 22 Di Lorenzo, 4 Buongiorno, 5 Juan Jesus, 37 Spinazzola; 6 Gilmour; 21 Politano, 99 Anguissa, 11 De Bruyne, 8 McTominay; 7 Neres. A disposizione: 25 Ferrante, 55 Spinelli, 3 Gutierrez, 17 Olivera, 20 Elmas, 26 Vergara, 27 Lucca, 30 Mazzocchi, 31 Beukema, 35 Marianucci, 69 Ambrosino, 70 Lang. Allenatore: Antonio Conte.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro Martinez. A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

Conte alla vigilia

Alla vigilia del big match contro il Napoli, Cristian Chivu ha preferito spostare l’attenzione dal passato al presente, sottolineando come ciò che è stato abbia poco peso rispetto alla posta in palio. Per il tecnico nerazzurro, ciò che conta davvero è che si affrontano la squadra campione d’Italia e la vice campione: due realtà con ambizioni altissime, pronte a dar vita a una sfida combattuta, dove entrambe cercheranno di imporsi con determinazione.

Interpellato sul significato di una partita tra due squadre che lo scorso anno si sono contese lo scudetto fino all’ultima curva, Chivu ha invitato a non fare paragoni con la stagione precedente. Ha riconosciuto che una delle due ha vinto il titolo, l’altra no, ma ha anche ricordato che siamo solo all’ottava giornata e che il campionato è ancora lungo. La rivalità, però, è viva e palpabile.

Il tecnico ha poi ribadito il valore del Napoli, definendolo una delle realtà più importanti del calcio italiano, capace di conquistare due scudetti negli ultimi tre anni. Secondo Chivu, la gara sarà un banco di prova per entrambe le squadre, chiamate a dimostrare sul campo la propria ambizione e la voglia di restare ai vertici.

L’arbitro

Sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia a dirigere il big match. A coadiuvarlo ci saranno Bindoni e Baccini in qualità di assistenti di linea, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato ad Ayroldi. In sala VAR opererà Marini, con Pezzuto come assistente VAR.

Presentazione del match

Sabato 25 ottobre, alle ore 18, lo stadio “Diego Armando Maradona” sarà teatro di una del big match dell’ottava giornata di Serie A: Napoli contro Inter, un incrocio d’alta quota tra due squadre appaiate al secondo posto con 15 punti, insieme alla Roma. I nerazzurri di Cristian Chivu arrivano all’appuntamento in stato di grazia: quattro vittorie consecutive in campionato, sette successi di fila considerando tutte le competizioni. Una striscia che non si vedeva dai tempi della cavalcata record tra gennaio e marzo 2024. Cinque di queste vittorie sono arrivate senza subire gol, un dato che certifica la solidità difensiva ritrovata. In trasferta, l’Inter ha collezionato 12 clean sheet dalla scorsa stagione, quattro nelle ultime cinque uscite.

Il Napoli di Antonio Conte, dal canto suo, ha avuto un avvio positivo: cinque vittorie e due sconfitte nelle prime sette giornate, con 12 gol segnati e 7 subiti. Dopo l’esordio vincente a Sassuolo (2-0), gli azzurri hanno superato Cagliari, Fiorentina e Pisa, prima di cadere a San Siro contro il Milan. Al Maradona è arrivata la vittoria sul Genoa (2-1), seguita dal ko di misura contro il Torino.

In Champions League, il cammino partenopeo è stato altalenante: vittoria interna contro lo Sporting Lisbona (2-1), ma sconfitte pesanti contro Manchester City (2-0) e PSV (6-2), che hanno complicato il percorso europeo.

La sfida tra Napoli e Inter è anche una questione di storia: 158 precedenti in Serie A, con i nerazzurri avanti per numero di vittorie (70 contro 47, 41 i pareggi). Gli ultimi tre confronti si sono chiusi tutti sull’1-1, segno di un equilibrio che potrebbe riproporsi anche sabato.

COME ARRIVA IL NAPOLI – Il Napoli dovrebbe scendere in campo con il 4-1-4-1, sistema che garantisce equilibrio e densità in mezzo al campo. In porta ci sarà Milinkovic-Savic, mentre la linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno e Spinazzola. Davanti alla retroguardia agirà Gilmour in posizione di schermo basso, con Politano, De Bruyne, Anguissa e McTominay a comporre la linea di centrocampo avanzata. In attacco, fiducia a Lorenzo Lucca come riferimento centrale. Restano indisponibili Contini, Hojlund, Lobotka, Lukaku, Rrahmani e Meret.

COME ARRIVA L’INTER – L’Inter dovrebbe risponde con il consueto 3-5-2, marchio di fabbrica di Chivu. Sommer sarà il titolare tra i pali, protetto dal terzetto difensivo formato da Akanji, Acerbi e Bastoni. Sulle corsie laterali spazio a Dumfries e Dimarco, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a presidiare la mediana. In avanti, Bonny affiancherà Lautaro Martinez, leader tecnico e carismatico della formazione nerazzurra. Non saranno della partita Darmian, Di Gennaro e Thuram.

Probabili formazioni di Napoli-Inter

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, De Bruyne, Anguissa; McTominay; Lucca. Allenatore: Conte

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. Allenatore: Chivu

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta:

DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.

la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Inoltre, come sempre, su Calciomagazine.net, troverete tutti gli approfondimenti pre gara, le formazioni ufficiali, la diretta testuale e il post gara con le pagelle.