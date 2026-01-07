Parma-Inter 0-2: Dimarco e Thuram firmano il successo nerazzurro

Diretta Parma-Inter del 7 gennaio 2026: un gol per tempo, il secondo nel recupero dopo l’annullamento di quello a Bonny

PARMA – L’Inter espugna il Tardini con un convincente 0-2 e consolida la propria corsa in campionato. A decidere il match sono le reti di Dimarco, nel finale di primo tempo, e di Thuram in pieno recupero. Il Parma gioca una gara coraggiosa, crea occasioni importanti ma paga la scarsa precisione sotto porta e la qualità superiore dei nerazzurri nei momenti chiave. VAR protagonista in due episodi, con un gol annullato a Bonny nel finale.

Indice:

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: PARMA-INTER 0-2 SECONDO TEMPO 52' è finita! L'Inter supera 2-0 il Parma con reti di Dimarco e Thuram. Grazie per l'attenzione e alle prossime dirette 52' Thuram! Raddoppio dell'Inter! Contropiede Inter su lancio lungo di Barella, controllo di petto e conclusione vincente 50' ammonizione per Thuram 49' Bonny! Raddoppio dell'Inter!!! Su palla recuperata alta da Barella e scambio con Thuram, palla all'ex attaccante del Parma che da due passi controlla e calcia da due passi. VAR in corso e gol revocato per un tocco con il braccio di Thuram 46' giallo a Carlos Augusto 44' concessi 4 minuti di recupero 41' lascia il campo Keita, dentro Cremaschi 39' dentro Acerbi per Luis Henrique mentre Bonny entra per Lautaro 38' conclusione debole di Lautaro dal limite, nell'occasione avrebbe potuto valutare un passaggio per Thuram o Dimarco 34' dentro Thuram per Esposito 30' fuori Bernabé, dentro Esteves e Cutrone per Pellegrino 28' angolo per il Parma che si riaffaccia in attacco 24' dentro Barella e Zielinski per Susic e Calhanoglu 23' incredibile palla gol divorata da Susic liberato in area da Mkhitaryan conclusione a lato! 20' su cross basso dalla destra, tocco di Circati in area con pallone che si impenna e volée di Esposito alta 19' sponda di tacco di Esposito per Mkhitaryan ma tentativo dal limite centrale 17' nel Parma Ordonez e Almqvist per Ondrejka e Oristanio 15' su palla recuperata alta Dimarco non riesce a imbucare Lautaro, un pò frettoloso nell'intenzione 9' piazzato di Sucic in area, vola Corvi a deviare sulla sua destra quindi posizione di offside per Dimarco 5' spunto di Ondrejka, fallo di Susic al vertice sinistro dell'area rigore. Batte Valeri per il colpo di testa di Del Prato sul primo palo alto calcio d'avvio battuto dal Parma Parma e Inter in campo per il secondo tempo PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo 1-0 per l'Inter grazie al gol dell'ex Dimarco al 42'. Piccola pausa e torniamo fra pochi minuti 44' assegnato 1 minuto di recupero 42' gol annullato a Dimarco per offside! Sulla giocata di Pio Esposito era intervenuto con un bel rasoterra sul primo palo sotto le gambe del portiere ma tutto fermo. VAR in corso rete convalidata! 1-0 Inter 41' palla gol per Lautaro che in area all'altezzza del rigore calcia centrale 40' tiro cross troppo forte di Lautaro e traiettoria sul secondo palo troppo lunga per tutti, rimessa dal fondo per Corvi 38' ancora Calhanoglu dal limite, palla a lato con Esposito che non arriva a correggere la traiettoria 34' duro tackle di Calhanoglu a centrocampo su Ondrejka, giallo inevitabile 32' palla dentro di Calhanoglu per il colpo in scivolata di mancino di Esposito presa la parte alta della traversa! 29' terzo tentativo della serata di Calhanoglu quasi dal limite ma alza la mira. Dall'altra parte il Parma pericoloso su cross di Valeri tocco ravvicinato di Ondrejka, colpita la parte esterna della traversa! 21' sponda di Mkhitaryan per Calhanoglu tentativo dal limite a lato sporcato dalla difesa 17' bella palla gol per Lautaro su cross di Dimarco ma colpo di testa alto! 13' conclusione di interno destro con Bisseck, vola Corvi a deviare sopra la traversa! 11' cross di Calhanoglu per la torsione di testa a centroarea di Esposito tra le braccia di Corvi 8' cross morbido per Esposito che non riesce a impattare bene di testa 6' scambio tra Lautaro ed Esposito (oggi preferito a Thuram) ma conclusione murata 2' cross basso per Lautaro, tocco sul primo palo di poco fuori ma tutto fermo per offside Partiti! Inter alla prima gestione palla Un saluto ai lettori di Calciomagazine, Parma e Inter in campo per la 19esima giornata. TABELLINO PARMA (4-3-2-1): 40 Corvi; 27 Britschgi, 15 Delprato, 39 Circati, 14 Valeri; 10 Bernabé (dal 30' st 8 Estevez), 16 Keita (dal 41' st 25 Cremaschi), 22 Sorensen; 17 Ondrejka (dal 17' st 24 Ordoñez), 21 Oristanio (dal 17' st 11 Almqvist); 9 Pellegrino (dal 30' st 32 Cutrone). A disposizione: 13 Guaita, 66 Rinaldi, 5 Valenti, 8 Estevez, 11 Almqvist, 18 Lovik, 23 Hernani, 24 Ordoñez, 25 Cremaschi, 30 Djuric, 32 Cutrone, 37 Troilo. Allenatore: Carlos Cuesta. INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto (dal 24' st 7 Zielinski); 11 Luis Henrique (dal 39' st 15 Acerbi), 8 Sucic (dal 24' st 23 Barella), 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 94 Esposito (dal 34' st 9 Thuram), 10 Lautaro Martinez (dal 39' st 14 Bonny). A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 14 Bonny, 15 Acerbi, 23 Barella, 41 Kamate, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano, 95 Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu. Reti: al 42' pt Dimarco, al 52' st Thuram Ammonizioni: Calhanoglu, Carlos Augusto Recupero: 1' pt, 4' st

Le formazioni ufficiali di Parma-Inter

PARMA (4-3-2-1): 40 Corvi; 27 Britschgi, 15 Delprato, 39 Circati, 14 Valeri; 10 Bernabé, 16 Keita, 22 Sorensen; 17 Ondrejka, 21 Oristanio; 9 Pellegrino. A disposizione: 13 Guaita, 66 Rinaldi, 5 Valenti, 8 Estevez, 11 Almqvist, 18 Lovik, 23 Hernani, 24 Ordoñez, 25 Cremaschi, 30 Djuric, 32 Cutrone, 37 Troilo. Allenatore: Carlos Cuesta.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 94 Esposito, 10 Lautaro Martinez. A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 14 Bonny, 15 Acerbi, 23 Barella, 41 Kamate, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano, 95 Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu.

L’arbitro

La direzione di gara è affidata ad Andrea Colombo della sezione di Como. Gli assistenti saranno Vecchi e Palermo, mentre il quarto ufficiale sarà Perenzoni. Al VAR ci sarà La Penna, con Camplone come assistente VAR.

Presentazione del match

Mercoledì 7 gennaio alle ore 20.45, allo Stadio “Ennio Tardini” di Parma, andrà in scena Parma-Inter, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

L’Inter riparte nel 2026 con il successo sul Bologna, grazie al quale ha consolidato il primo posto in classifica salendo a quota 39. Situazione diversa per il Parma, che arriva dall’1-1 contro il Sassuolo e occupa il quattordicesimo posto con 18 punti, frutto di quattro vittorie, sei pareggi e sette sconfitte.

La squadra di Chivu arriva alla trasferta con il miglior attacco del campionato grazie ai 38 gol realizzati e con la consapevolezza di essere in un ottimo momento di forma. Il Parma, invece, reduce dall’1-1 contro il Sassuolo, pur avendo una gara da recuperare, continua a lottare nella parte bassa della classifica. I ducali hanno segnato 24 gol e ne hanno subiti 14, ma restano tra le squadre meno prolifiche della Serie A: solo 12 reti sono arrivate su azione, dato che li accomuna al Lecce come peggior attacco del torneo.

Sono cinquantasei i precedenti in Serie A tra le due compagini. I nerazzurri guidano il bilancio con 23 vittorie contro le 16 degli emiliani, mentre i pareggi sono 17.

COME ARRIVA IL PARMA – Il Parma di Carlos Cuesta dovrebbe presentarsi con un assetto molto compatto, impostato su una difesa a cinque. Tra i pali ci sarà Corvi, mentre la linea arretrata sarà formata da Britschgi, Delprato, Circati, Valenti e Valeri. In mezzo al campo spazio alla qualità di Bernabé, affiancato da Keita ed Estevez, mentre in avanti Ondrejka e Pellegrino guideranno il reparto offensivo. Gli emiliani arrivano alla sfida senza squalificati, ma con alcune assenze pesanti: Frigan, Ndiaye e Suzuki non saranno a disposizione.

COME ARRIVA L’INTER – L’Inter di Cristian Chivu risponderà con il consueto 3-5-2. Sommer difenderà la porta, protetto dal trio difensivo composto da Bisseck, De Vrij e Bastoni. Sulle fasce agiranno Luis Henrique e Carlos Augusto, mentre il cuore del centrocampo sarà affidato a Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco, confermata la coppia formata da Esposito e Lautaro. Chivu dovrà rinunciare a diversi giocatori: Darmian, Diouf, Di Gennaro, Dumfries e Palacios restano indisponibili.

Probabili formazioni di Parma-Inter

PARMA (5-3-2): Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Estevez; Ondrejka, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro. Allenatore: Chivu.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: