Inter solida e cinica: 3-1 al Bologna e vetta ripresa

Diretta Inter-Bologna del 4 gennaio 2026: Zielinski, Lautaro e Thuram firmano il successo. Nel finale accorcia Castro. I nerazzurri rispondono alle inseguitrici

MILANO – L’Inter risponde alle inseguitrici e si riprende la vetta della Serie A battendo 3-1 il Bologna nel posticipo della 18ª giornata. Una prestazione convincente, costruita con qualità e continuità: Zielinski apre nel primo tempo, Lautaro e Thuram chiudono la pratica nella ripresa. Nel finale Castro accorcia, ma senza riaprire realmente il match. Una gara vivace, ricca di occasioni e giocata a ritmi alti da entrambe le squadre.

Indice:

Cronaca con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: INTER-BOLOGNA 3-1 SECONDO TEMPO 49' è finita! L'Inter supera 3-1 il Bologna e si riprende la vetta della classifica rispondendo alla inseguitrici. Buona prova del collettivo, le reti di Zielinski nel primo tempo, Lautaro e Thuram nella ripresa. Nel finale ha accorciato Castro. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi aspettiamo per le prossime dirette nel turno infrasettimanale di Serie A 47' cross basso di Susic per l'attacco del primo palo di Esposito ma conclusione fuori 44' assegnati 4 minuti di recupero 43' giallo a Lykogiannis falloso su Esposito, caparbio nella protezione palla 39' Castro! Accorcia il Bologna su punizione di Lykogiannis dalla sinistra e tocco da due passi vincente nonostante la deviazione sulla linea di Sommer 38' lascia il campo Thuram, al suo posto Lavelli 34' nel Bologna si rivede Freuler per Odgaard 32' giallo a Rowe, fallo da dietro su Mkhitaryan. Sulla punizione Dimarco con il mancino lambisce il palo dal limite dell'area 31' dentro Carlos Augusto per Bastoni 29' Thuram! Terzo gol dell'Inter! Angolo di Dimarco, Akanji sulla traiettoria ma probabilmente senza toccare la sfera per l'attaccante con la spalla da due passi a segno 27' intervento duro di Vitik su Lautaro, giallo per lui 26' cross morbido dal fondo di Mkhitaryan per Thuram, colpo di testa tra le braccia di Ravaglia stretto nella marcatura 22' in campo Susic e Mkhitaryan per Barella e Calhanoglu nell'Inter. Per il Bologna abbiamo Orsolini e Zortea per Cambiaghi e Holm 17' giallo a Barella, intervento in ritardo su Pobega 16' salvataggio di Ravaglia su Lautaro Martinez da due passi, Heggem rifinisce salvando sulla linea! 7' palla recuperata alta da Thuram, cross morbido per Lautaro che da due passi centra la traversa! 5' su punizione dalla destra, imbucata di Akanji in area ma colpo di esterno destro di un soffio a lato! 3' Lautaro Martinez! Raddoppio dell'Inter! Cross con il contagiri di Calhanoglu per l'argentino, abile a infilare di testa sotto la traversa 2' spunto personale di Dimarco imbucato da Lautaro, conclusione sul primo palo respinta dal piede destro di Ravaglia in angolo. Thuram chiamava palla sul palo più lontano 1' errore nella gestione del pallone di Akanji, conclusione larga di Castro che non sfrutta la chance concessa è Lautaro a muovere il primo pallone della ripresa si torna in campo, due novità in casa Bologna: Pobega e Vitik per Moro e Lucumì PRIMO TEMPO 47' si chiude un frizzante primo tempo tra Inter e Bologna, 1-0 all'intervallo a favore dei nerazzurri grazie a Zielinski al 39'. Piccola pausa e torniamo 45' assegnati 2 minuti di recupero 45' conclusione ravvicinata di Lautaro dopo uno scambio con Barella, chiusura tempestiva di Ravaglia 41' punizione di Calhanoglu verso il primo palo per il colpo di testa impreciso da Lautaro 39' Zielinski! Inter in vantaggio! Bello scambio tra Thuram (giocata con il tacco) e Lautaro, apertura per il mancino del polacco. Conclusione in corsa di grande precisione alla destra di Ravaglia 38' fermato in posizione iniziale di fuorigioco di Lautaro 35' palla soffiata da Thuram a Lucumì, cross basso dal fondo per Barella anticipato da Lykogiannis in area 33' brividi nell'area nerazzurra su cross morbido dalla destra, colpo di testa ravvicinato di Odgaard di un soffio a lato. Anticipato Bastoni nell'occasione 31' tentativo un pò velleitario di Odgaard da fuori area, pallone alto 30' altro giallo questa volta per Bastoni, punito un intervento su Rowe. Un blocco sul giocatore che provava a imbucarsi centralmente 29' proteste di Calhanoglu per un fallo fischiato contro, giallo per lui 27' rasoterra sul primo palo di Rowe, blocca a terra Sommer senza problemi 24' conclusione dal limite dell'area di Calhalnoglu su palla raccolta al limite dell'area. Traiettoria velenosa deviata sopra l'incrocio dei pali da Ravaglia! Sul corner successivo colpo di testa di Bastoni sul primo palo, con la coscia si salva il portiere rossoblù 19' ottimo recupero a centroarea di Heggem su cross forse troppo debole di Lautaro per Thuram 14' intervento ruvido con un gomito di Castro su Zielinski, assegnata la punizione 10' lancio in verticale per Barella fermato in offside. Si è trovato a tu per tu con il portiere 9' imbucata di Lautaro per Thuram, diagonale in area non irresistibile respinto a terra da Ravaglia 6' primo intervento di Ravaglia su conclusione in area di Lautaro! Bel riflesso del portiere sul tentativo centrale ma potente e ravvicinato dell'argentino 4' doppo intervento in copertura di Ferguson, primo possesso palla per gli ospiti e pressing alto della squadra di Chivu 2' intervento falloso su Lautaro Martinez, un pestone di Heggem. Il giocatore nella caduta si è fatto male al dito, staff medico in campo. Fasciatura alla mano per lui e riscaldamento precauzionale di Esposito Si parte con il calcio d'avvio battuto dal Bologna oggi in maglia bianca, Inter in quella nerazzurra Osservato un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime della strage di Crans-Montana Squadre in campo, tutto pronto al calcio d'inizio! Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Inter-Bologna. Dalle ore 20:45 la cronaca del posticipo della 18esima giornata di Serie A. TABELLINO INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni (dal 31' st 30 Carlos Augusto); Luis Henrique, Barella (dal 22' st 8 Sucic), Calhanoglu (dal 22' st 22 Mkhitaryan), Zielinski, Dimarco; Thuram (dal 38' st 53 Lavelli), Lautaro Martinez (dal 30' st 94 Esposito). A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano, 53 Lavelli, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm (dal 22' st 20 Zortea), Heggem, Lucumì (dal 1' st 41 Vitik), Lykogiannis; Moro (dal 1' st 4 Pobega), Ferguson; Rowe, Odgaard (dal 34' st 8 Freuler), Cambiaghi (dal 22' st 7 Orsolini); Castro. A disposizione: 25 Pessina, 82 Franceschelli, 4 Pobega, 7 Orsolini, 8 Freuler, 16 Casale, 17 Immobile, 20 Zortea, 24 Dallinga, 29 De Silvestri, 30 Dominguez, 33 Miranda, 41 Vitik, 77 Sulemana, 80 Fabbian. Allenatore: Vincenzo Italiano. Reti: al 39' pt Zielinski, al 3' st Lautaro, al 29' st Thuram, al 39' st Castro Ammonizioni: Calhanoglu, Bastoni, Barella, Vitik, Rowe, Lykogiannis Recupero: 2' pt, 4' st

Le formazioni ufficiali di Inter-Bologna

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano, 53 Lavelli, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Rowe, Odgaard, Cambiaghi; Castro. A disposizione: 25 Pessina, 82 Franceschelli, 4 Pobega, 7 Orsolini, 8 Freuler, 16 Casale, 17 Immobile, 20 Zortea, 24 Dallinga, 29 De Silvestri, 30 Dominguez, 33 Miranda, 41 Vitik, 77 Sulemana, 80 Fabbian. Allenatore: Vincenzo Italiano.

L’arbitro

La gara sarà diretta da Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Ceccon e Laudato. Quarto ufficiale Marinelli. Al VAR ci sarà Ghersini mentre l’AVAR sarà Maresca.

Presentazione del match

Domenica 4 gennaio alle ore 20.45, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena Inter-Bologna, gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

La squadra di Cristian Chivu arriva alla sfida forte di un momento estremamente positivo. In campionato l’Inter ha vinto le ultime quattro partite contro Pisa, Como, Genoa e Atalanta, e nelle ultime sei gare casalinghe ha raccolto cinque successi. I nerazzurri occupano il secondo posto con punti, a – dal Milan (che pèerò ha già giocato). Il loro percorso racconta di partite vinte, pareggiate e perse, reti realizzate e incassate.

Il Bologna si presenta a San Siro da settimo in classifica con 26 punti. Il bilancio stagionale parla di sette vittorie, cinque pareggi e 4 sconfitte, con 24 gol segnati e 14 subiti, numeri che confermano solidità e organizzazione. In Serie A, però, i rossoblù non vincono dal 22 novembre, quando si imposero 3-0 sull’Udinese. Da allora sono arrivati due ko casalinghi (Cremonese e Juventus) e due pareggi esterni (Lazio e Sassuolo). Il percorso nelle altre competizioni è invece brillante: Europa League: 11 punti in sei partite e qualificazione agli Ottavi a portata di mano. In Coppa Italia vittoria sul Parma e accesso ai quarti contro la Lazio. In Supercoppa Italiana finale raggiunta e persa contro il Napoli, dopo aver eliminato proprio l’Inter ai rigori in semifinale.

L’Inter ospita il Bologna a San Siro per la 157ª sfida tra le due squadre in Serie A. Un confronto storico che vede i nerazzurri nettamente avanti nel bilancio complessivo: 75 vittorie contro le 44 dei rossoblù, mentre 37 pareggi completano il quadro. Nonostante il vantaggio storico dell’Inter, gli ultimi otto incroci in Serie A raccontano una storia diversa: tre vittorie a testa e due pareggi.

COME ARRIVA L’INTER – L’Inter di Cristian Chivu dovrebbe presentarsi a San Siro con il consueto 3-5-2, affidando la porta a Yann Sommer. Davanti a lui agirà una difesa a tre composta da Bisseck, Akanji e Bastoni. Sulle fasce spazio alla spinta di Luis Henrique e Dimarco, mentre in mezzo al campo Chivu si affida a Barella, Calhanoglu e Zielinski. In attacco, confermatissima la coppia Thuram–Lautaro. Nessuno squalificato per i nerazzurri, che però devono fare i conti con le assenze di Bonny, Darmian, Di Gennaro e Dumfries.

COME ARRIVA IL BOLOGNA – Il Bologna di Vincenzo Italiano dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1 che vede Ravaglia tra i pali. La linea difensiva sarà formata da Holm, Heggem, Lucumì e Miranda, mentre in mediana agirà la coppia composta da Pobega e Moro. Sulla trequarti spazio alla fantasia di Orsolini, alla fisicità di Odgaard e alla velocità di Cambiaghi. Anche per il Bologna nessuno squalificato, ma Italiano dovrà rinunciare agli indisponibili Bernardeschi e Skorupski.

Probabili formazioni di Inter-Bologna

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Chivu.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: