Atalanta-Inter 0-1: Lautaro decide la sfida e riporta i nerazzurri in vetta

Diretta Atalanta-Inter di Domenica 28 dicembre 2025: decisiva la rete del capitano al 20′ della ripresa, la squadra di Chivu l’anno in testa alla classifica

BERGAMO – L’Inter chiude il 2025 nel migliore dei modi: vittoria per 1-0 sul campo dell’Atalanta e primo posto riconquistato in classifica. A decidere il match del Gewiss Stadium è la rete di Lautaro Martínez al 20’ della ripresa, in una gara combattuta, ricca di episodi e con due gol annullati alla Dea.

Indice:

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: ATALANTA-INTER 0-1 SECONDO TEMPO 50' è finita! L'Inter supera 1-0 l'Atalanta e torna in testa la classifica chiudendo al primo posto il 2025. Decisiva una rete di Lautaro al 20' della ripresa. Grazie per l'attenzione e alle prossime dirette 44' assegnati 5 minuti di recupero 42' tacco di Scamacca per De Ketelaere, cross con il contagiri per Samardzic ma conclusione da due passi a lato! 38' lasciano il campo Lautaro e Zielinski, al loro posto Diouf e Frattesi 36' altro disimpegno errato di Djimsiti corto sui piedi di Esposito ma la conclusione dal limite è alto 35' si allunga il pallone Sulemana e intervento duro su Bisseck, punito dal giallo 34' angolo per la Dea che prova ad accelerare i ritmi in questo finale, a centroarea allontana Mkhitaryan 31' fallo tattico di Bastoni per De Ketelaere, giallo inevitabile per lui 30' in campo Samardzic per Kolasinac mentre nell'Inter troviamo Mkhitaryan per Barella e Carlos Augusto per Dimarco 20' Lautaro Martinez! Inter in vantaggio! Palla recuperata alta da Pio Esposito su sciagurato passaggio orizzontale di Djimsiti e imbucata sull'argentino freddo con il mancino a concludere in porta 20' c'è Bernasconi per Zalewski 19' lascia il campo Thuram per Pio Esposito 17' gol annullato a Scamacca, lancio di De Ketelaere per il compagno che in area aveva aggirato Sommer e concluso nella porta sguarnita 13' in campo Sulemana per Pasalic 11' verticalizazione su Luis Henrique che in area non supera Carnesecchi che gli neutralizza la conclusione quindi torna in possesso della palla servendo l'accorrente Barella ma conclusione fuori! 10' gol annullato a De Ketelaere! Lancio per Zalewski che a tu per tu con Sommer si vede respingere la conclusione, inutile il bel tap in con il diagonale del compagno 5' pennellata di De Ketelaere per il colpo di testa di Ederson alto ben contrastato da Bisseck 2' punizione conquistata sulla trequarti destra d'attacco da Thuram, batte Dimarco con Ederson che si rifugia in angolo. Su corner si innalza e colpisce di testa Akanji e palla sopra la traversa si riparte con il secondo tempo, novità nell'Atalanta con Musah per Zappacosta PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo sul punteggio di 0-0, piccola pausa e torniamo per la ripresa del gioco 44' concesso 1 minuto di recupero 35' Thuram!!! Inter in vantaggio! Da Zielinski a Lautaro bravo a vedere il suo inserimento e diagonale alla destra di Carnesecchi. Attenzione il VAR annulla per posizione di offside di Lautaro 33' azione personale dalla sua metà campo di Zappacosta un pò frettoloso nel calciare alto dal limite 30' palla tesa di Dimarco per Lautaro che in area di testa non riesce ad arrivare per incornare 28' corner dell'Inter, al limite raccoglie Barella ma solo potenza non inquadrando lo specchio della porta 27' palla gol sui piedi di Lautaro dopo aver aggirato Djimsiti, conclusione in area non altrettanto apprezzabile e intervento di Carnesecchi non perfetto 25' lancio in verticale per De Ketelaere, Sommer interviene fuoriarea con i piedi mostrando grande freddezza. Dall'altra parte Calhanoglu arma il destro da fuoriarea ma traiettoria larga 23' diagonale a mezz'altezza di Thuram, in tuffo respinge con i pugni Carnesecchi 22' palla in area sui piedi di Thuram che non vede Barella quindi palla sul secondo palo a Luis Henrique ma diagonale largo 21' conclusione di Lautaro murata dalla difesa, Inter in zona d'attacco 19' fallo di Kolasinac su giocata sublime di Barella, giallo per lui 17' discesa di Zappacosta innescato da De Ketelaere, sul cross palla sui piedi di Emerson che non inquadra lo specchio della porta 14' gamba un pò alta di Lautaro su Ederson, qualche protesta del capitano dell'Inter per la decisione di fallo contro 12' verticalizzazione di Bastoni per Thuram fermato in offside 8' Luis Hernique imbuca Zielinski tenuto in area da Djimsiti, passaggio mentre cadeva intecettato dalla difesa per il primo corner. Palla da Dimarco per l'inserimento di Akanji, deviazione di Kolacinac a salvare un gol già fatto! Secondo tentativo e difesa che in qualche modo se la cava conquistando una rimessa laterale 3' lungo lancio per Thuram che sbilancia Djimsiti e commette fallo in attacco Si parte! Calcio d'avvio battuto dell'Inter nella seconda maglia a sfondo bianco Atalanta e Inter in campo, tutto pronto all'inizio del match! Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Atalanta-Inter. Dalle ore 20:45 seguiremo la sfida valida per la 17esima giornata di campionato. TABELLINO ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 19 Djimsiti, 4 Hien, 23 Kolasinac (dal 30' st 10 Samardzic); 77 Zappacosta (dal 1' st 6 Musah,), 15 De Roon, 13 Ederson, 59 Zalewski; 17 De Ketelaere, 8 Pasalic (dal 13' st 7 Sulemana); 9 Scamacca. A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 6 Musah, 7 Sulemana, 10 Samardzic, 42 Scalvini, 43 Comi, 44 Brescianini, 47 Bernasconi, 69 Ahanor, 70 Maldini, 90 Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino. INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella (dal 31' st 22 Mkhitaryan), 20 Calhanoglu, 7 Zielinski (dal 38' st 16 Frattesi), 32 Dimarco (dal 31' st 30 Carlos Augusto); 9 Thuram (dal 19' st 94 Esposito), 10 Lautaro Martinez (dal 38' st 17 Diouf). A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 43 Cocchi, 47 Spinaccè, 50 Cinquegrano, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu. Reti: al 20' st Lautaro Ammonizioni: Kolasinac, Bastoni, Sulemana Recupero: 1' pt, 5' st

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Inter

ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 19 Djimsiti, 4 Hien, 23 Kolasinac; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 13 Ederson, 59 Zalewski; 17 De Ketelaere, 8 Pasalic; 9 Scamacca. A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 6 Musah, 7 Sulemana, 10 Samardzic, 42 Scalvini, 43 Comi, 44 Brescianini, 47 Bernasconi, 69 Ahanor, 70 Maldini, 90 Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez. A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 43 Cocchi, 47 Spinaccè, 50 Cinquegrano, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

Chivu alla vigilia

Alla vigilia della sfida, Christian Chivu, allenatore dell’Inter, ha spiegato che quella contro l’Atalanta è sempre stata una partita complicata, a prescindere da chi ne abbia guidato la panchina. Ha ricordato come i bergamaschi abbiano costruito molto nei nove anni con Gasperini, mantenendo intatta la loro identità. Ha sottolineato anche che, con Raffaele Palladino, la squadra abbia trovato continuità e nuovi stimoli.

Ha ammesso che non sarebbe stato semplice: a suo giudizio l’Atalanta è una formazione intensa, verticale, abituata a difendere a uomo su uomo. Per questo ha ribadito che sarebbe servito coraggio, attenzione sulle seconde palle e la capacità di sfruttare al massimo le poche occasioni che gli avversari avrebbero concesso.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Federico La Penna della sezione di Roma 1. Con lui gli assistenti Berti e Perrotti, mentre il quarto ufficiale sarà Rapuano. Al VAR ci sarà Abisso, con Manganiello come assistente VAR.

Presentazione del match

Domenica 28 dicembre alle ore 20.45, alla New Balance Arena di Bergamo, andrà in scena Atalanta-Inter, posticipo serrale della diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

L’Inter, dopo la delusione nella Supercoppa Italiana, arriva a Bergamo con la forza del primato e la consapevolezza di essere, numeri alla mano, la formazione più completa del campionato. La squadra di Chivu guida la Serie A con 33 punti, frutto di undici vittorie, e può vantare il miglior attacco del torneo: 34 gol segnati, nonostante una partita in meno rispetto a molte rivali, e 14 reti subite.

Dall’altra parte c’è un’Atalanta che ha vissuto un avvio di stagione complicato, ma che con l’arrivo di Raffaele Palladino sembra aver ritrovato identità e continuità. La Dea si presenta alla sfida da nona in classifica, con 22 punti raccolti in 16 giornate, frutto di cinque vittorie e sette pareggi, 20 gol fatti e 18 incassati. Dopo l’avvio con Juric, la società ha scelto di cambiare guida tecnica, affidando la panchina a Palladino. Una decisione che ha iniziato a dare frutti: nelle ultime cinque gare sono arrivati 9 punti, grazie ai successi contro Fiorentina, Cagliari e Genoa. Le due sconfitte, entrambe lontano da Bergamo, sono maturate contro Napoli ed Hellas Verona, ma la squadra ha mostrato segnali di crescita sul piano del gioco e dell’intensità.

Quella della New Balance Arena sarà la 129ª sfida tra le due compagini in Serie A: il bilancio dei precedenti è di 70 successi per l’Inter contro i 24 dei bergamaschi e 34 pareggi a completare il bilancio.

COME ARRIVA L’ATALANTA – L’Atalanta di Raffaele Palladino si presenta alla sfida con il consueto 3-4-2-1. In porta ci sarà Carnesecchi, protetto dal terzetto difensivo formato da De Roon, Hien e Kolasinac. Sulle fasce agiranno Zappacosta e Zalewski, mentre in mezzo al campo toccherà alla coppia Pasalic–Ederson. Alle spalle dell’unica punta Scamacca si muoveranno De Ketelaere e Maldini.Nessuno squalificato per la Dea, che però deve fare i conti con diverse assenze: Bakker, Bellanova, Djimsiti, Kossounou e Lookman non saranno della partita.

COME ARRIVA L’INTER – L’Inter di Chivu risponde con il suo classico 3-5-2. Tra i pali ci sarà Sommer, con Akanji, Bisseck e Bastoni a comporre il reparto arretrato. Sulle corsie esterne spazio a Luis Henrique e Dimarco, mentre in mezzo al campo agirà il terzetto formato da Barella, Calhanoglu e Zielinski. In attacco, confermatissima la coppia Thuram–Lautaro. Anche i nerazzurri non hanno squalificati, ma devono rinunciare a Acerbi, Bonny, Dumfries e Darmian.

Probabili formazioni di Atalanta-Inter

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. Allenatore: Palladino

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Chivu

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: