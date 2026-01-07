Lazio-Fiorentina 2-2: gol nel finale, pari spettacolare

Diretta Lazio-Fiorentina del 7 gennaio 2026: Gosens risponde al vantaggio di Cataldi e nel finale Pedro su rigore a Gudmundsson

ROMA – All’Olimpico va in scena una partita vibrante e ricca di colpi di scena: Lazio e Fiorentina pareggiano 2-2, con i gol decisivi arrivati tutti nella ripresa. Cataldi apre le marcature, Gosens risponde subito, Gudmundsson firma il sorpasso viola all’89’, ma Pedro, al 95’, evita la sconfitta ai biancocelesti. Una gara intensa, combattuta e ricca di episodi, che lascia rimpianti e soddisfazioni da entrambe le parti.

Indice

Tabellino

LAZIO: Provedel I., Lazzari M. (dal 35′ st Hysaj E.), Gila M., Romagnoli A., Pellegrini Lu., Guendouzi M., Cataldi D., Basic T. (dal 29′ pt Vecino M.), Isaksen G. (dal 27′ st Pedro), Cancellieri M., Zaccagni M.. A disposizione: Belahyane R., Furlanetto A., Hysaj E., Mandas C., Pedro, Provstgaard O., Rovella N., Serra F., Tavares N., Vecino M. Allenatore: Sarri M..

FIORENTINA: de Gea D., Dodo, Comuzzo P., Pongracic M., Gosens R. (dal 23′ st Ranieri L.), Mandragora R., Fagioli N., Ndour C. (dal 24′ st Solomon M.), Parisi F. (dal 45’+2 st Nicolussi Caviglia H.), Piccoli R. (dal 15′ st Kean M.), Gudmundsson A. (dal 45’+2 st Mari P.). A disposizione: Christensen O., Fortini N., Kean M., Kospo E., Kouadio E., Kouame C., Lezzerini L., Mari P., Nicolussi Caviglia H., Ranieri L., Sohm S., Solomon M. Allenatore: Vanoli P..

Reti: al 7′ st Cataldi D. (Lazio) , al 45’+5 st Pedro (Lazio) , al 11′ st Gosens R. (Fiorentina) , al 44′ st Gudmundsson A. (Fiorentina) .

Ammonizioni: al 26′ pt Cancellieri M. (Lazio), al 38′ st Zaccagni M. (Lazio), al 45′ st Pellegrini Lu. (Lazio) al 20′ pt Pongracic M. (Fiorentina), al 21′ pt Gosens R. (Fiorentina), al 10′ st Parisi F. (Fiorentina), al 26′ st Fagioli N. (Fiorentina), al 45’+8 st Nicolussi Caviglia H. (Fiorentina).

Recupero: 3′ pt, 5′ st

Le formazioni ufficiali di Lazio-Fiorentina

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Cancellieri, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Gudmundsson. Allenatore: Vanoli

L’arbitro

Sarà il sig. Simone Sozza della sezione di Seregno a dirigere Lazio-Fiorentina, match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 che si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma, calcio d’inizio alle ore 20:45. Otto i precedenti con la Lazio per il direttore di gara: due vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. Sette, invece, gli incroci con la Fiorenitna: una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte.

I precedenti tra Lazio e Fiorentina

Lazio e Fiorentina si sono trovate faccia a faccia per ben 167 volte con il bilancio che tende in favore dei biancocelesti. La squadra capitolina ha avuto, infatti, la meglio in 68 circostanze, 44 sono stati i pareggi, mentre per 55 volte la Fiorentina è uscita dalla sfida con i tre punti. Nei due incroci della scorsa stagione la formazione Viola ha raccolto sei punti vincendo sia al Franchi che all’Olimpico per due reti a una.

Presentazione del match

Mercoledì 7 gennaio, nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma andrà in scena Lazio-Fiorentina, match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 20:45. Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti che sono reduci dalla sconfitta casalinga subita contro il Napoli che ha visto la Lazio cedere il passo per due a zero dopo le reti di Spinazzola e Rrahmani. L asquadra di Sarri occuopa la nona posizione in classifica con 6 vittorie, 6 pareggi e sei sconfitte.

Dall’altro lato ci sarà, come detto in precedenza, la Fiorentina che ha abbandonato l’ultimo posto in classifica dopo la vittoria in zona Cesarini raggiunta contro il Torino. Per i viola i punti in classifica sono 12 a fornte di due vittorie, sei pareggi e dieci sconfitte. La gara sarà affidata all sig. Simone Sozza della sezione di Seregno coadiuvato da Lo Cicero e Di Gioia, il quarto uomo sarà Crezzini, mentre al VAR andranno Pezzuto e Doveri.

QUI LAZIO – La Lazio allenata da Maurizio Sarri scenderà in campo con il 4-3-3. In porta ci sarà Provedel, i terzini saranno Lazzari e Pellegrini con Gila e Romagnoli a completare il reparto centralmente. Il centrocampo a tre sarà composto da Cataldi in cabina di regia con Guendouzi e Basic come mezzali. Il tridente offensivo vedrà larghi Cancellieri e Zaccagni con Pedro riferimento centrale.

QUI FIORENTINA – I viola, guidati da Paolo Vanoli, risponderanno con il 3-5-2. Tra i pali andrà De Gea con Pongracici, Comuzzo e Ranieri a formare il tridente difensivo. Larghi a centrocampo stazioneranno Dodo e Parisi con Madragora, Fagioli e Ndour a completare il reparto centralmente. I due riferimenti offensivi saranno Gudmundsson e Kean.

Le probabili formazioni di Lazio-Fiorentina

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Pedro, Zaccagni Allenatore: Maurizio Sarri.

FIORENTINA (3-5-2):De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Lazio-Fiorentina valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lazio-Fiorentina in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.