Pagelle Lazio-Fiorentina: Fagioli, visione, pulizia tecnica e personalità

Voti fantacalcio e highlights di Lazio-Fiorentina, per la 19° giornata di Serie A 2025/2026: Fagioli è il migliore del match

ROMA – La sfida dell’Olimpico tra Lazio e Fiorentina si chiude con un 2-2 ricco di qualità e colpi di scena, deciso dalle reti di Cataldi e Pedro per i biancocelesti e da Gosens e Gudmundsson per i viola. Il migliore in campo è Nicolò Fagioli, autore di una prestazione totale che ha guidato la Fiorentina per lunghi tratti del match.

La partita dell’Olimpico porta la firma di Nicolò Fagioli, protagonista assoluto e migliore in campo. Il centrocampista viola ha interpretato il ruolo con una maturità sorprendente, dettando i tempi della manovra e diventando il punto di riferimento tecnico della squadra di Vanoli.

La sua prestazione è stata un mix di visione, pulizia tecnica e personalità. Fagioli ha saputo alternare verticalizzazioni rapide a momenti di gestione, scegliendo sempre la soluzione più efficace. L’assist che porta al gol di Gudmundsson è la sintesi perfetta della sua partita: lettura, precisione e capacità di incidere negli ultimi metri.

Non è mancata la fase difensiva: recuperi, contrasti e un lavoro costante nel chiudere le linee di passaggio della Lazio. Anche nei momenti più complicati, Fagioli ha mantenuto lucidità e leadership, confermandosi uno dei talenti più completi del campionato.

Se la Fiorentina esce dall’Olimpico con un punto prezioso, gran parte del merito è suo.

I migliori per squadra

Lazio

Cataldi – 7 Segna il gol che apre la partita e tiene in piedi la squadra nei momenti più complessi. Lucido, ordinato, sempre nel vivo del gioco.

Vecino – 6.5 Subentra presto e cambia il volto del centrocampo. Fornisce l’assist e dà equilibrio e personalità.

Pedro – 6.5 Entra e trova il gol del definitivo 2-2. Esperienza e freddezza nei momenti decisivi.

Romagnoli – 6 Guida la linea difensiva con ordine, limita gli spazi centrali e mantiene la calma nei momenti di pressione.

Pellegrini – 6 Spinta costante sulla fascia, buona applicazione difensiva e continuità per tutta la gara.

Fiorentina

Fagioli – 7.5 Il migliore in campo: qualità, visione, tempi di gioco. Firma anche l’assist.

Gosens – 7 Segna, corre, difende. Una prestazione completa, da leader silenzioso.

Gudmundsson – 7 Illumina la manovra viola e trova il gol del momentaneo 2-1. Sempre pericoloso tra le linee.

de Gea – 7 Tiene in partita la Fiorentina con interventi decisivi. Sicuro e reattivo.

Parisi – 6.5 Spinta costante, buona gestione del duello e presenza continua nella metà campo avversaria.

LAZIO: Provedel I. 6, Lazzari M. 5.5 (dal 35′ st Hysaj E. 6), Gila M. 5.5, Romagnoli A. 6, Pellegrini Lu. 6, Guendouzi M. 5.5, Cataldi D. 7, Basic T. 6 (dal 29′ pt Vecino M. 6.5), Isaksen G. 5.5 (dal 27′ st Pedro 6.5), Cancellieri M. 6, Zaccagni M. 6. A disposizione: Belahyane R., Furlanetto A., Hysaj E., Mandas C., Pedro, Provstgaard O., Rovella N., Serra F., Tavares N., Vecino M. Allenatore: Sarri M..

FIORENTINA: de Gea D. 7, Dodo 6, Comuzzo P. 4.5, Pongracic M. 5, Gosens R. 7 (dal 23′ st Ranieri L. 6), Mandragora R. 6, Fagioli N. 7.5, Ndour C. 5.5 (dal 24′ st Solomon M. 6), Parisi F. 6.5 (dal 45’+2 st Nicolussi Caviglia H. s.v.), Piccoli R. 5.5 (dal 15′ st Kean M. 5.5), Gudmundsson A. 7 (dal 45’+2 st Mari P. s.v.). A disposizione: Christensen O., Fortini N., Kean M., Kospo E., Kouadio E., Kouame C., Lezzerini L., Mari P., Nicolussi Caviglia H., Ranieri L., Sohm S., Solomon M. Allenatore: Vanoli P..

CRONACA DELLA PARTITA

Highlights della partita

FANTACALCIO REPORT

Reti: al 7′ st Cataldi D. (Lazio) , al 45’+5 st Pedro (Lazio) , al 11′ st Gosens R. (Fiorentina) , al 44′ st Gudmundsson A. (Fiorentina) .

Ammonizioni: al 26′ pt Cancellieri M. (Lazio), al 38′ st Zaccagni M. (Lazio), al 45′ st Pellegrini Lu. (Lazio) al 20′ pt Pongracic M. (Fiorentina), al 21′ pt Gosens R. (Fiorentina), al 10′ st Parisi F. (Fiorentina), al 26′ st Fagioli N. (Fiorentina), al 45’+8 st Nicolussi Caviglia H. (Fiorentina).

Recupero: 3′ pt, 5′ st

Assist: Vecino, Fagioli



Gol vittoria: –



Gol da fuori: –



Gol dalla panchina: Pedro

Rigore causato: Gila, Comuzzo



Rigore parato/sbagliato: –



I Migliori: Cataldi, Fagioli