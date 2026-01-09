Consigli fantacalcio, 20° giornata Serie A 2025/2026

I giocatori da schierare al fantacalcio per la 20a giornata di Serie A: Svilar tra i pali; in avanti Yildiz, Pellegrino e Lautaro

MILANO – Neanche il tempo di archiviare la diciannovesima giornata che il campionato di Serie A 2025-2026 si appresta ad affrontare la ventesima. Con l’Inter proclamata Campione d’Inverno, sarà un turno che si giocherà tra il 10 e il 13 gennaio 2026. Ad aprire il turno sarà Como-Bologna alle 15 di sabato. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio. Ci soffermeremo su caratteristiche, motivazioni personali particolari e stato di forma dei singoli.

Indice

Il modulo scelto é, come sempre, il 3-4-3. Tra i pali Svilar. Una garanzia. La Roma subisce poco in casa e lui è tra i migliori per parate decisive. Ottimo per il modificatore di difesa

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

In difesa partiamo da Martin. É il padrone della corsia mancina del Genoa di Daniele De Rossi. È un difensore di spinta che “pensa” da centrocampista: i suoi cross sono una risorsa fondamentale per il Grifone. Arriva da una striscia di prestazioni solide con diversi assist messi a referto recentemente. Al centro inseriamo Wesley. Il brasiliano classe 2003 è la grande intuizione di Gasperini alla Roma. Gioca a tutta fascia e, come visto nelle ultime gare (Lecce e Monza), ha una velocità devastante. Ha già segnato 3 gol in stagione: è un “difensore aggiunto” al fantacalcio che gioca praticamente da ala. Chiudiamo il blocco difensivo con Akanji dell’Inter. Il colpo estivo nerazzurro si è inserito alla perfezione nella difesa a tre. Spesso utilizzato come braccetto di destra, garantisce voti alti grazie alla sua capacità di anticipo e alla qualità in fase di impostazione

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

A centrocampo cominciamo con Isaksen della Lazio. Ha vissuto un dicembre complicato per un infortunio muscolare subito contro il Bologna (proprio dopo aver segnato), ma è rientrato per l’inizio di gennaio. È un giocatore che vive di fiammate; se parte titolare, può punire le difese stanche con la sua velocità. Al centro Zaniolo Sotto la cura di Runjaic sta cercando la continuità. Ha ritrovato il gol recentemente e la sua fisicità lo rende un pericolo costante, anche se il rischio ammonizione è sempre dietro l’angolo. Al suo fianco Pulisic del Milan. Semplicemente imprescindibile. Nonostante un piccolo fastidio muscolare a fine dicembre, è tornato al top. Nelle ultime 5 partite ha una media realizzativa impressionante e agisce quasi da attaccante aggiunto. È il tuo top di reparto, da schierare sempre. Sull’altra fascia Paz del Como, La vera rivelazione del campionato. Il gioiellino ex Real Madrid sta trascinando il Como con una fantamedia superiore al 7. È tra i primi in Serie A per dribbling riusciti e occasioni create. Nelle ultime giornate ha iniziato a trovare anche il gol con più frequenza.,

I suggerimenti per il reparto offensivo

In attacco il primo nome é quello di Yildiz. La “nuova 10” bianconera è ormai un titolare fisso. Nelle ultime giornate ha agito sia da ala che da seconda punta, migliorando molto nella freddezza sotto porta. Ha una fantamedia eccellente (7.7 circa) e regala spesso bonus pesanti tra gol e assist. Al centro Pellegrino. È la tua punta centrale di riferimento al Parma. Arriva da un girone d’andata solido con 5 gol realizzati (di cui uno nell’ultima trasferta). È molto coinvolto nel gioco di Pecchia, anche se nelle ultime due partite ha faticato un po’ di più a trovare la porta perché marcato a uomo. Resta però un titolare quasi certo . Chiudiamo con Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter è in uno stato di grazia. Ha segnato in quasi tutte le ultime 5 uscite (incluso il gol vittoria contro l’Atalanta a fine dicembre). È il rigorista e il terminale ultimo di una macchina perfetta. Impossibile rinunciarvi.

Top 11 ventesima giornata Serie A 2025/2026