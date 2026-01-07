Napoli-Hellas Verona 2-2: rimonta azzurra, Conte evita il ko

Diretta Napoli-Verona del 7 gennaio 2026: McTominay e Di Lorenzo rispondono a Frese e Orban. Gol annullato a Hojlund

BOLOGNA – Al Maradona finisce 2-2 una partita dai due volti: il Verona sorprende il Napoli con un primo tempo perfetto, chiuso sul doppio vantaggio grazie a Frese e Orban. Nella ripresa la squadra di Conte cambia marcia, accorcia con McTominay e trova il pari con Di Lorenzo, sfiorando anche la vittoria prima del gol annullato a Hojlund. Un punto che lascia rimpianti a entrambe le squadre.

Indice:

Tabellino

NAPOLI: Milinkovic-Savic V., Di Lorenzo G., Rrahmani A., Buongiorno A., Politano M., Lobotka S., McTominay S., Gutierrez M. (dal 10′ st Spinazzola L.), Elmas E. (dal 18′ st Marianucci L.), Lang N. (dal 31′ st Lucca L.), Hojlund R.. A disposizione: Contini N., De Chiara E., Juan Jesus, Lucca L., Marianucci L., Meret A., Olivera M., Prisco V., Spinazzola L. Allenatore: Conte A..

VERONA: Montipo L., Nunez U., Bella-Kotchap A., Valentini N., Bradaric D. (dal 33′ st Nelsson V.), Niasse C. (dal 42′ st Serdar S.), Gagliardini R., Bernede A., Frese M., Sarr A. (dal 19′ st Giovane), Orban G. (dal 42′ st Mosquera D.). A disposizione: Al Musrati, Cham F., Ebosse E., Giovane, Harroui A., Kastanos G., Mosquera D., Nelsson V., Oyegoke D., Perilli S., Santiago Y., Serdar S., Slotsager T., Toniolo G. Allenatore: Zanetti P..

Reti: al 9′ st McTominay S. (Napoli) , al 37′ st Di Lorenzo G. (Napoli) al 16′ pt Frese M. (Verona) , al 27′ pt Orban G. (Verona) .

Ammonizioni: al 28′ pt Orban G. (Verona), al 7′ st Bradaric D. (Verona), al 30′ st Bella-Kotchap A. (Verona).

Recupero: al 4′ pt, al 7′ st

Gol annullati: al 27′ st Hojlund R. per mani (Napoli).

Le formazioni ufficiali di Napoli-Verona

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Lang; Hojlund. A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Olivera, Lucca, Marianucci, Spinazzola, Prisco, De Chiara. Allenatore: Antonio Conte

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Sarr, Orban. A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Serdar, Nelsson, Giovane, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Mosquera, Cham, Al-Musrati. Allenatore: Paolo Zanetti

L’arbitro

La direzione di gara è affidata a Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Gli assistenti saranno Andrea Zingarelli e Federico Fontani, il quarto ufficiale Alberto Ruben Arena. Al VAR ci sarà Valerio Marini, affiancato da Lorenzo Maggioni come AVAR.

Presentazione del match

Mercoledì 7 gennaio alle ore 18.30, allo Stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna, andrà in scena Bologna-Atalanta, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il Napoli ha iniziato il 2026 con il successo per 2-0 all’Olimpico contro la Lazio, che per la squadra di Antonio Conte ha significato la quarta vittoria consecutiva, incluso il trionfo in Supercoppa Italiana. La formazione partenopea è ora a un punto dal Milan e a due dall’Inter; è terza con 26 punti, frutto di dodici vittorie, un pareggio e quattro sconfitte, con 26 gol fatti e 13 subiti.

Situazione opposta per il Verona, reduce da due pesanti ko consecutivi, entrambi per 3-0: prima a San Siro contro il Milan, poi in casa contro il Torino. La squadra di Paolo Zanetti resta nelle zone basse della classifica, pur avendo una gara da recuperare rispetto ad alcune dirette concorrenti per la salvezza. Il Verona è penultimo con 12 punti, frutto di due vittorie, sei pareggi e nove sconfitte, con 12 reti realizzate e 28 incassate.

Nella passata stagione finì per 3-0 per il Verona all’andata e 2-0 per il Napoli al ritorno.

COME ARRIVA IL NAPOLI – Il Napoli di Antonio Conte dovrebbe presentarsi con il consueto 3-4-2-1. In porta ci sarà Milinkovic-Savic, protetto dal trio difensivo formato da Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus. Sulle fasce agiranno Politano e Spinazzola, mentre in mezzo al campo Lobotka sarà affiancato da McTominay. Alle spalle dell’unica punta Hojlund, Conte dovrebbe affidarsi a Lang ed Elmas, chiamati a muoversi tra le linee. Il tecnico dovrà però fare i conti con diverse assenze pesanti: oltre allo squalificato Mazzocchi, non saranno disponibili Anguissa, Beukema, De Bruyne, Gilmour, Lukaku, Meret e Neres.

COME ARRIVA IL VERONA – Il Verona di Paolo Zanetti si prepara a scendere in campo con un 3-5-2 molto compatto. Montipò difenderà i pali, mentre la linea difensiva sarà composta da Nunez, Nelsson e Bella-Kotchap. Sulle corsie esterne spazio a Oyegoke e Bradaric, con Serdar, Al-Musrati e Bernede a presidiare il centrocampo. In attacco, la coppia formata da Giovane e Orban. Gli scaligeri arrivano alla sfida senza squalificati, ma con alcune defezioni: Akpa-Akpro, Belghali e Suslov non saranno della partita.

Probabili formazioni di Napoli-Hellas Verona

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lang, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: