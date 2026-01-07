Diretta Bologna-Atalanta del 7 gennaio 2026: Krstovic firma entrambi i gol, bella prova di De Ketelaere. Bologna pericoloso a tratti

BOLOGNA – L’Atalanta espugna il Dall’Ara con un netto 0-2 e si rilancia in classifica grazie alla serata perfetta di Krstovic, autore di una doppietta che indirizza e chiude la partita. Il Bologna prova a reagire, crea diverse occasioni ma trova sulla sua strada un Carnesecchi sempre attento. La squadra di Palladino mostra solidità, compattezza e capacità di colpire nei momenti chiave del match.

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: BOLOGNA-ATALANTA 0-2 SECONDO TEMPO 50' è finita! L'Atalanta supera 2-0 il Bologna, decide una doppietta di Krstovic. Per questa diretta è tutto, vi aspettiamo dalle 20:45 con quella di Parma-Inter 44' assegnati 5 minuti di recupero 43' giallo a Palladino per proteste 41' caparbio Rowe conquista un angolo 39' in campo Sulemana per De Ketelaere 37' cross basso dal fondo di Immobile, in ritardo per la conclusione Castro. Sugli sviluppi dell'angolo c'è offside e ottimo intervento su Moro di Carnesecchi ma tutto inutile 35' dentro Dominguez per Cambiaghi 32' in campo Brescianini per Ederson e Samardzic per Krstovic 27' Castro per Fabbian, fuori Freuler per Moro 25' lavoro di Cambiaghi in area serve Rowe e conclusione ravvicinata che trova attento Carnesecchi nella respinta 23' dentro Hien per Scalvini e Musah per Zalewski 18' sponda di Ederson per De Ketelaere, conclusione a giro e volo di Ravaglia a salvare i pali! 15' Krstovic! Raddoppio dell'Atalanta! Rasoterra con il destro in area alla destra di Ravaglia, difesa in difficoltà 14' in campo Immobile per Dallinga 14' colpo di testa di Heggem rimpallato da Scalvini in angolo 12' lancio di Bernasconi per Krstovic anticipato da Ravaglia uscito con i piedi ai 30 metri 9' De Ketelaere per Bernasconi, cross basso in area per Krstovic anticipato da Ferguson che salva quasi un gol si riparte con una novità, Rowe in campo per Orsolini PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo con il vantaggio dell'Atalanta per 1-0. Decide una rete di Krstovic su assist di De Ketelaere. Ci prendiamo una piccola pausa e torniamo per il proseguo della sfida 44' assegnato un minuto di recupero 43' la risposta del Bologna con un tentativo alto in area di Cambiaghi 37' Krstovic! Atalanta in vantaggio! Scambio tra Zappacosta e De Ketelaere, assist rasoterra per il piatto del compagno e palla all'angolino sinistro 35' angolo dalla sinistra di Zalewski per l'inserimento di Ahanor, colpo di testa alto 28' cross in area di Zortea, conclusione in area di Fabbian murata dal petto di Djmsiti 25' angolo di De Roon, Scalvini prova a rimetterla al centro e difesa che allontana 17' spunto a sinistra di Cambiaghi, cross basso per Dallinga che in area con il piattone fallisce il bersaglio 8' sale bene la linea difensiva rosssoblù con Krstović in offside, nell'occasione bravo Ravaglia a sbarrargli lo specchio della porta in uscita 6' buona copertura difensiva di Ahanor, costretto al fallo Fabbian 4' assist di Zalewski in area per Ederson che con il destro ha cercato il secondo palo fallendo una ghiotta occasione 3' fermato in offside Krstović su passaggio di Bernasconi 1' conclusione dopo 20 secondi di Krstović da posizione defilata su passaggio di De Ketelaere ma è imprecisa partiti! Primo pallone mosso dall'Atalanta oggi in maglia a sfondo bianco, Bologna nella classica rossoblù Squadre in campo, siamo pronti al fischio d'inizio! Un cordiale saluto ai lettori di Calciomagazine, al via il pomeriggio dedicato alle dirette di Serie A. Sarà possibile seguire la cronaca di Bologna-Atalanta dalle ore 18:30. Stesso orario per Napoli-Verona disponibile nell'apposita sezione del giornale. Di seguito le formazioni ufficiali che scenderanno in campo al Dall'Ara. TABELLINO BOLOGNA: Ravaglia, Zortea, Heggem, Vitik, Miranda, Freuler (dal 27' st Moro), Ferguson, Orsolini (dal 1' st Rowe), Fabbian (dal 27' st Castro), Cambiaghi (dal 35' st Dominguez), Dallinga (dal 14' st Immobile). A disposizione: Pessina, Franceschelli, Holm, Pobega, Moro, Castro, Rowe, Casale, Immobile, Odgaard, Lykogiannis, Lucumì, De Silvestri, Dominguez, Sulemana. Allenatore: Vincenzo Italiano. ATALANTA: Carnesecchi, Scalvini (dal 23' st Hien), Djimsiti, Ahanor, Zappacosta, de Roon, Éderson (dal 32' st Brescianini), Bernasconi, De Ketelaere (dal 39' st Sulemana), Zalewski (dal 23' st Musah), Krstović (dal 32' st Samardžić). A disposizione: Rossi, Sportiello, Hien, Musah, Kamaldeen, Pašalić, Samardžić, Brescianini, Maldini. Allenatore: Raffaele Palladino. Reti: al 37' pt Krstovic, al 15' st Krstovic Ammonizioni: Palladino Recupero: 1' pt 5' st

Le formazioni ufficiali di Bologna-Atalanta

BOLOGNA: Ravaglia, Zortea, Heggem, Vitik, Miranda, Freuler, Ferguson, Orsolini, Fabbian, Cambiaghi, Dallinga. A disposizione: Pessina, Franceschelli, Holm, Pobega, Moro, Castro, Rowe, Casale, Immobile, Odgaard, Lykogiannis, Lucumì, De Silvestri, Dominguez, Sulemana. Allenatore: Vincenzo Italiano.

ATALANTA: Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Ahanor, Zappacosta, de Roon, Éderson, Bernasconi, De Ketelaere, Zalewski, Krstović. A disposizione: Rossi, Sportiello, Hien, Musah, Kamaldeen, Pašalić, Samardžić, Brescianini, Maldini. Allenatore: Raffaele Palladino.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Matteo Passeri di Gubbio e Marco Trinchieri di Milano. Quarto ufficiale Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno, V.A.R. Francesco Meraviglia di Pistoia, A.V.A.R. Rosario Abisso di Palermo.

Presentazione del match

Mercoledì 7 gennaio alle ore 18.30, allo Stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna, andrà in scena Bologna-Atalanta, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il Bologna apre il 2026 con più interrogativi che certezze. La sconfitta per 3-1 contro l’Inter ha allungato a cinque la serie di partite senza vittorie in campionato, un dato che fotografa il momento complicato dei rossoblù. La squadra di Vincenzo Italiano, brillante per lunghi tratti nella prima parte di stagione, sembra aver smarrito quella continuità che tra fine settembre e fine novembre l’aveva portata a inanellare 12 risultati utili consecutivi. Il rendimento casalingo non aiuta: al Renato Dall’Ara è arrivata una sola vittoria nelle ultime quattro uscite, mentre in totale il Bologna conta 26 punti, frutto di sette vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte, con 17 gol fatti e 25 subiti.

Dall’altra parte c’è un’Atalanta in piena ascesa. Dopo aver chiuso il 2025 con una sconfitta interna contro l’Inter, la squadra di Raffaele Palladino ha reagito immediatamente battendo la Roma per 1-0, confermando un trend estremamente positivo: sette vittorie nelle ultime nove gare complessive. L’unico punto debole resta il rendimento esterno: nelle ultime sei trasferte di Serie A è arrivata una sola vittoria, l’1-0 a marassi contro il genoa dello scorso 21 dicembre. Gli orobici sono a quota 25 punti, uno in meno dei felsinei. Il loro percorso racconta di sei vittorie, sette pareggi, cinque sconfitte, con 19 reti realizzzate e 21 incassate.

Sono centosette i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di trentanove vittorie per il Bologna, ventinove pareggi e trentanovr affermazioni per l’Atalanta. Nella passata stagione finì 1-1 all’andata e 2-0 per la dea al ritorno.

COME ARRIVA IL BOLOGNA – Il Bologna di Vincenzo Italiano dovrebbe presentarsi con il consueto 4-2-3-1. In porta spazio a Ravaglia, protetto da una linea difensiva composta da Zortea, Vitik, Heggem e Miranda. In mezzo al campo agirà la coppia formata da Pobega e Ferguson. Sulla trequarti ci sarà un terzetto composto da Fabbian, Orsolini e Dallinga, tutti a supporto dell’unica punta Cambiaghi. I rossoblù devono fare i conti con le assenze di Bernardeschi e Casale, entrambi indisponibili.

COME ARRIVA L’ATALANTA – L’Atalanta di Raffaele Palladino dovrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1. Tra i pali confermato Carnesecchi, mentre la difesa sarà composta da Djimsiti, Hien e Scalvini. Sulle fasce agiranno Zappacosta e Bernasconi, con Ederson e de Roon a formare la cerniera centrale. Sulla trequarti spazio a De Ketelaere e Sulemana, chiamati a supportare il terminale offensivo Scamacca. La Dea deve rinunciare a diversi giocatori: Bakker, Bellanova, Kolasinac, Kossounou e Lookman.

Probabili formazioni di Bologna-Atalanta

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Pobega, Ferguson; Fabbian, Orsolini, Dallinga; Cambiaghi. Allenatore: Italiano.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta, Ederson, de Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca. Allenatore: Palladino.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L'incontro sarà trasmesso in diretta: